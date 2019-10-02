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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2832) протест (4529)

 В Днепре активисты пикетировали офис "тендерного короля" Мишалова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре один за другим разгораются коррупционные скандалы вокруг семьи депутата городского совета Вячеслава Мишалова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 2 октября днепряне пикетировали офис скандальных бизнесменов, теребуя расследовать преступления "тендерных королей".

Люди пришли с плакатами "Семья Мишаловых, Днепр вас не прокормит" и "Родину Мішалових на нари". Последней каплей для горожан стало недавнее расследование журналистов, в ходе которого выяснилось, что семья Мишалова занимается "дерибаном" денег на школьных котельных. От отопительной аферы, которую провернули Вячеслав Мишалов, его жена и отец, теперь пострадают дети. При этом несколько недель назад фирма семьи выиграла почти полумиллионный тендер на реконструкцию одной из областных больниц.

В Днепре активисты пикетировали офис тендерного короля Мишалова 01
В Днепре активисты пикетировали офис тендерного короля Мишалова 02
В Днепре активисты пикетировали офис тендерного короля Мишалова 03

Источник: https://censor.net.ua/p3151607
 
 
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Ну и как на это реагируют антикоррупционные структуры? какие предпринимают действия?
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Ну и как на это реагируют антикоррупционные структуры? какие предпринимают действия?
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Хорошая пиндюлина не помешает до суда. Это будет по чесному.
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Это не фулюганы, это сотрудники горадминистрации! В Днепре активисты пикетировали офис "тендерного короля" Мишалова - Цензор.НЕТ 8697 Там надеются, что глубоко копать не будут, даже после предупреждения Мишалова, шо "сядем усе!". В Днепре активисты пикетировали офис "тендерного короля" Мишалова - Цензор.НЕТ 4998
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мало вышло, остальных видимо все устраивает, ничего так не решить
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травонуть газом и прекратятся активисты... заколебала анархия...
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