 "Хватит умирать за Донбасс": в городах РФ появились надписи против захвата Крыма и войны с Украиной. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".
Соответствующие фотографии журналистам отправили местные жители.
Как я борюсь за мир.
Много меня щитают пассивист но это не так совсем. Я - борец за мир! Мне любивно обеспечить мирное сосуществование. В меня часто приходит Ленинская идея и я тагда создаю благоприятные внешние условия. Мне нравица укрепление единства с друзями и особено с совецкими и русскими тожи. Я с ними укрепил социалистическое содружество. Там дружим тепло, слатко и крепко. Если ктото не верить в мои достижения то я можно доказать каков я борец.
Hапример аднажды я пилил доску. Ко мне падашол человек каторый знакомый и сказал што я плохой пилить и обазвал меня плохим словом каторый савсем гатки и пошлы и ужасающих тожи сильно как страшни сговор между балда и попа в извесом сказаке русском. Hо я нашол средства решени спорных вопросов и не наказал хулигана и стал жить в условиях мира. От всиво этово обичик улыбнулся адивился и это стал решающим фактор развития. Потомушто кагда я упал то он упрочил единство со мной и зажал мне руку и я обрадовался тожи за свои внешнеполитические успехи. Другой раз друг из братские государства любил миня верно и мудро как писал велики Ленин В.И.
Могу сказать еще какой я мирный борец. Hапример кагда я резал штото и зарезался. Друг пришол мне в помощ, достал координация планов и связал меня. Он обделал всево меня так как он признать принципы и я обомлел на много лет.
Кагда я чинил электричиство то получил разрядку напряженности. Hо мои друзя опять делали тоже и нисмотрели што я здоров как быковка.
Типерь вы видите как я ************** к новые условия международной обстановки и перестройки почти как Ленин.
Вот объясните мне, что у них в головах?..
вспомнился суворов из аквариума как в товарняке в ригу приехал и ночью распылителем что -то по заданию генштаба написал на стене нац. университета..
"Слава Гонконгу! Героям слава" - эти слова на украинском (левый угол, верх) вместе с китайским переводом на шлеме у одного из молодых активистов зафиксировала корреспондент журнала New Yorker 1 октября во время новой волны протестов на 70-ю годовщину образования КНР, сообщает Голос Америки в Instagram.
Журналистка опубликовала эту фотографию в Твиттере, обращая внимание на еще один надпись с необычной просьбой: "Do not resuscitate if severely wounded and unresponsive. Hand written will in pocket" ("Не реанимировать, если серьезно травмирован и без сознания. Записка завещание в кармане").
Як казала велика Ірина Фаріон, тільки тисячі смертей кацапів принесе Україні Перемогу!!!!
Але поки що Україна не вбиває, а формули Шрьодера-Штайнмайера підписує!!!
Думаю, народ України не простить владі втрату країною суверенітету. Імпічмент може бути і "а ля Чаушеску"...Влада, підписуючи мир з ворогом на його умовах, ризикує отримати громадянську війну у країні - з усіма витікаючими наслідками.