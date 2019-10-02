 "Хватит умирать за Донбасс": в городах РФ появились надписи против захвата Крыма и войны с Украиной. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".

Соответствующие фотографии журналистам отправили местные жители.







