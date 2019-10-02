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 Политика Украины
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Все про:ВР (23755) Голос партия (85) Оппозиционная платформа - За життя (9)

 На принесенном в Раду плакате ОПЗЖ "я проти цензури" нардеп от "Голоса" написала "ПТН ПНХ". ФОТО

Депутаты от "Оппозиционной платформы "За життя" вывесили на трибуну в Раде плакат с надписью "Я проти цензури", вероятно протестуя против запрета на цифровое вещание каналу "112.Украина". Чуть позже на нем появилась еще одна известная надпись.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу партии "Голос" в фейсбуке

На опубликованном фото видно, что поверх основной надписи появилась фраза "птн пнх".

На принесенном в Раду плакате ОПЗЖ я проти цензури нардеп от Голоса написала ПТН ПНХ 01
На принесенном в Раду плакате ОПЗЖ я проти цензури нардеп от Голоса написала ПТН ПНХ 02

"Напоминаем всем нашу позицию простым языком. P.S. Это плакат "величайших защитников" свобод и прав - фракции "ОПЗЖ"", - говорится в комментарии к фото.

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На принесенном в Раду плакате ОПЗЖ я проти цензури нардеп от Голоса написала ПТН ПНХ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3151599
 
   
 Топ комментарии
 
І симпатична і не зебілка. На принесенном в Раду плакате ОПЗЖ "я проти цензури" нардеп от "Голоса" написала "ПТН ПНХ" - Цензор.НЕТ 4577
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Но зеленскому за такую выходку наших парламентариев потом прийдется извиняться перед Кадыровым На принесенном в Раду плакате ОПЗЖ "я проти цензури" нардеп от "Голоса" написала "ПТН ПНХ" - Цензор.НЕТ 6714
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Я конечно рад, но тем ли избранники народа занимаются?
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Молодцы Голос. Если уж приперли плакат пропутинцы, то его нужно уточнить.
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По тексту нет,но хочу от депутатов построения цивилизованной сильной Украины
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могу сказать точно - в х. эта девчушка толк знает, иначе бы в депутаты не попала
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після вчорашнього повідомлення про підписання формули Штанмайера.звісно не тим, Зе сцкло потрібно вивалювати з влади, імпічментом,або іншим способом на яке воно "заслуговує"
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не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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5 лет этим занимались, вот еще выбрали 8 процентов, которым это нравилось, пусть дальше занимаются
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Твои избранники сейчас перетирают с клоуном, как грамотно сдать Украину *****.
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Но зеленскому за такую выходку наших парламентариев потом прийдется извиняться перед Кадыровым На принесенном в Раду плакате ОПЗЖ "я проти цензури" нардеп от "Голоса" написала "ПТН ПНХ" - Цензор.НЕТ 6714
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должны вкинуть для разбавки срачей новый шкандаль, - новоспэчэна "миска Украины" отказалась давать интервью на украинском. руцкие уже вовсю трут тему.
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С этим птн Зеленский в ближайшее время будет за руку здороваться, вместе кушать и даже обниматься и целоваться в десна. Так что, девчушка, поумерь пыл.
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За руку вітався поки що тільки порошенко.
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а этот будет путину яйцелингуз еще делать, погоди
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Смелый поступок, тк зейло топит за пуйло
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Плакатик они повесили,пусть повесят фотку подарка,который мальчонка-начальник зеленого СБУ подарил на днюху цуркису.
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Настоящий патриот. Кто эта смелая женщина.
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а юдька повністю лягла під ***** поруч з зебілом.
Щойно прослухав її в Верховній Раді...
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Дуже знайомий стиль написання. Синім і червоним. Думбас є Думбас.

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Вибачте - це я для звірки стилю, потім я це лайно приберу.
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Ясно. А праворуч від плакату часом не ЗЕ стоїть в балаклаві?
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Не треба прибирати. Врага надо знать в лицо
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ти ще юдьчині білосердечні тона наведи. Там також пересікаються аквафрешні
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Премию депутатше за столь потужный патриотичный ход!
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такой сюжет для сикельовТВ спалила...

ЗАЖОП.а так старалась...

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Коротко , зрозуміло і вірно.
Блок за ЖОП (у) це не опозиційний блок ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, це ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК до ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ і захист інтересів Кремля. ТОМУ і ПТН - ПНХ разом Блок за ЖОП (у) !
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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