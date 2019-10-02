 На принесенном в Раду плакате ОПЗЖ "я проти цензури" нардеп от "Голоса" написала "ПТН ПНХ". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу партии "Голос" в фейсбуке.
На опубликованном фото видно, что поверх основной надписи появилась фраза "птн пнх".
"Напоминаем всем нашу позицию простым языком. P.S. Это плакат "величайших защитников" свобод и прав - фракции "ОПЗЖ"", - говорится в комментарии к фото.
администрацииофиса президента!!!
Щойно прослухав її в Верховній Раді...
ЗАЖОП.а так старалась...
Блок за ЖОП (у) це не опозиційний блок ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, це ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК до ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ і захист інтересів Кремля. ТОМУ і ПТН - ПНХ разом Блок за ЖОП (у) !