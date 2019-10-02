 Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черкасской области.
По состоянию на 10 часов утра из Умани выехало более восьми тысяч паломников.
Как сообщалось ранее, в этом году на празднование Рош а-Шана приехали около 27 000 паломников из 8 стран мира.
Общественный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивают более 550 полицейских из 12 областей Украины.
В период массовых мероприятий в местах паломничества полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств, среди которых незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кража и грабеж.
Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не допущено.
Полиция в полной мере обеспечила общественный порядок и безопасность граждан во время пребывания в Умани иностранных гостей.
кстати, не только в Умани, но они засранцы и в Иерусалиме..
та це не так.
а откуда? Сорос платит шоле? Или как Кадырову - "Аллах дает"? Кто се можид позволить всегда исполнять дурацкие ритуалы и не работать?