 Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черкасской области.

По состоянию на 10 часов утра из Умани выехало более восьми тысяч паломников.

Как сообщалось ранее, в этом году на празднование Рош а-Шана приехали около 27 000 паломников из 8 стран мира.

Общественный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивают более 550 полицейских из 12 областей Украины.

В период массовых мероприятий в местах паломничества полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств, среди которых незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кража и грабеж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году. ВИДЕО

Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не допущено.

Полиция в полной мере обеспечила общественный порядок и безопасность граждан во время пребывания в Умани иностранных гостей.









Фото: Нацполиция