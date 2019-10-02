EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  2147  18
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (10167) правоохранительные органы (306) Умань (201) хасиды (125)

 Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Паломники, праздновавшие Рош а-Шана в Умани организовано выезжают из города. Полиция обеспечивает безопасность дорожного движения. Работники сводного отряда и продолжают нести службу в местах паломничества по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черкасской области.

По состоянию на 10 часов утра из Умани выехало более восьми тысяч паломников.

Как сообщалось ранее, в этом году на празднование Рош а-Шана приехали около 27 000 паломников из 8 стран мира.

Общественный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивают более 550 полицейских из 12 областей Украины.

Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 01

В период массовых мероприятий в местах паломничества полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств, среди которых незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кража и грабеж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году. ВИДЕО

Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не допущено.

Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 02

Полиция в полной мере обеспечила общественный порядок и безопасность граждан во время пребывания в Умани иностранных гостей.

Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 03
Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 04
Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 05
Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 06
Фото: Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/p3151598
 
 
 Топ комментарии
 
Коломойский, Зеленский, Мендель, Шефиры, Рябошапка с университетом Соломона, да ещё хасиды-это перебор, это 22.
 показать весь комментарий
 
Ось тепер можна їхати в Софіївку - там восени такі кольори!!!! Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция - Цензор.НЕТ 1537
 показать весь комментарий
 
недельку на отмыть-отчистить....и только потом))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть зелю и беню забирают с собой Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція - Цензор.НЕТ 4511
 показать весь комментарий
 
 
вони чомусь не хочуть організовано покинути Україну
 показать весь комментарий
 
Коломойский, Зеленский, Мендель, Шефиры, Рябошапка с университетом Соломона, да ещё хасиды-это перебор, это 22.
 показать весь комментарий
 
 
Ось тепер можна їхати в Софіївку - там восени такі кольори!!!!
 показать весь комментарий
 
 
недельку на отмыть-отчистить....и только потом))))
 показать весь комментарий
 
 
на днях поїду - бо тра до лікаря. Довелось чекати поки розійдуця ці павуки
 показать весь комментарий
 
 
так! не розкисати! най щастить...(осінь тількино на поріг а Ви вже до лікаря.. триматися!!!)
 показать весь комментарий
 
 
Так не честно, почему только Умань? Нужно могилу цадика Нахмана каждый год перевозить в другой город Украины. Там тоже нужно строить дороги и гостиницы.
 показать весь комментарий
 
 
ой уманчанам это не понравиться... ойц совсем не понравиться))))
 показать весь комментарий
 
 
маланцы - засранцы...
кстати, не только в Умани, но они засранцы и в Иерусалиме..
 показать весь комментарий
 
зараз уманчани почнуть думати, що вони з сараїв у свої КВАРТИРИ повертаются.
та це не так.
 показать весь комментарий
 
а вот все пишут что у этих хасидов - куча бабла и не работают, и даже в Израиле они пинают груши.
а откуда? Сорос платит шоле? Или как Кадырову - "Аллах дает"? Кто се можид позволить всегда исполнять дурацкие ритуалы и не работать?
 показать весь комментарий
 
пожертви, самі жиди дають їм грошей, бо кажуть хтось же має молитись за них.
 показать весь комментарий
 
 
Самая хорошая погода - в день отъезда!
 показать весь комментарий
 
Хай ті вонючки прихватять з собою мусор та жидовські гнидники...сволота.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх