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 Происшествия
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Все про:Киевская область (1763) Нацполиция (10167) правоохранительные органы (306) стрельба (2515) Крищенко (287)

 Под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу по правоохранителям: ранены два бойца КОРДа, злоумышленник ликвидирован. ФОТОрепортаж

Полицейские в ходе спецоперации ликвидировали злоумышленника, который открыл стрельбу по правоохранителям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммукации полиции в Киеве.

"В ходе задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников КОРДа. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в полиции.

Происшествие произошло сегодня утром в селе Хотяновка Киевской области.

Под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу по правоохранителям: ранены два бойца КОРДа, злоумышленник ликвидирован 01

"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства к 22-м годам лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланирована спецоперация по его задержанию", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который находится на месте происшествия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу по правоохранителям: ранены два бойца КОРДа, злоумышленник ликвидирован 02

По его словам, к строительному вагончику, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

Под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу по правоохранителям: ранены два бойца КОРДа, злоумышленник ликвидирован 03

"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - сказано в сообщении

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу по правоохранителям: ранены два бойца КОРДа, злоумышленник ликвидирован 04
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3151583
 
 
 Топ комментарии
 
ЛИКВИДИРОВАН это пристрелили бешеную собаку.Это и ответственность и правила жизни.Иначе дорога в никуда ,на пепелище
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При Пете вам россиянам в россии так плохо стало жить, что вы до сих пор его ненавидите Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано - Цензор.НЕТ 220
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с пиковыми только так
чурки иначе не понимают
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Украинский спецназ сборище профанов.
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это не мешает им таких арсенов и хачей в расход пускать
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А ще їх вчать Майдани розганяти. А там з двох рук не стріляють.Хоча навіть це вони не зроблять. Майдан показав.
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если ты служиш чуркам
то это твое дело
всех сюда не приписывай
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ЛИКВИДИРОВАН это пристрелили бешеную собаку.Это и ответственность и правила жизни.Иначе дорога в никуда ,на пепелище
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Ну так а почему не застрелили то туловище которое мост "минировало"? Правильно, потому что то операция Арсена Авакова специально спланированная)))
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Потому что этот грузин при задержании оказывал ОГНЕВОЕ сопротивление и ранил двух бойцов. Самому трудно подумать?
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Ну а тот герой лупил из калаша по беспилотникам. В чем разница?
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А ты разницу между беспилотником и живыми людьми различаешь?
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с пиковыми только так
чурки иначе не понимают
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Грош цена рюкзаковскому "корду" если при задержании преступника вооруженного всего лишь пистолетами 2 получили ранение
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та ты шо?)))
есть мастера которые пинцетом тебя замордуют))
а тут оружие
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не согласен, преступник судя по описанию очень опытный, умелый и готовый действовать
Хорошо, что он от них не ушел.
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При Пеце грузинским ворам в Украине было раздолье.
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Та не кажіть, як Карсони з країни летіли.А *********** знову повернулися.
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При Пете вам россиянам в россии так плохо стало жить, что вы до сих пор его ненавидите Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано - Цензор.НЕТ 220
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Грузин, поэтому шифруют. Был бы из Московии - написали бы откуда.
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а пистолетики неслабые такие. не пм или тт .походу контрабанда оружия процветает
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Возможно теперь бойци корда даже под суд пойдут... а шо прецидент уже есть!
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И что? Кацо не уштоцал ни одного сабаковского мусора?
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Как не "уштоцал"? Читай статью- два 300-х! Это тебе не ветеранов АТО на колени ставить!
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В расплох застали явно не преступника...Или они прятались за машиной или он начал стрелять пока они в ней были...
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у тебя вопли о "зебилах" гораздо лучше получаютСССя
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Патамушта пестик был похож на игрушку ! Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано - Цензор.НЕТ 371
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Непонятно почему отверстия в авто полиции . Как можно предлагать сдаваться, и при этом находится в авто.
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нельзя верить написанному, просто отрабатывая одну из десятков точек полициянты подвалили на авто, чувак со старта расчихлил пару обойм. Никто ему там ничего не предлагал.
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Сергей Мороз 15d331dd Ума нет понять, что полицейские укрывались за автомобилем?
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Ты еще тупее чем полицейские . Как можно укрываться за авто, если стреляют сзади авто .
В авто полиции лобовуха целая.
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Сергей Мороз 15d331dd Ты совсем придурок? А спереди авто, за двигателем укрываться нельзя?
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ну да - когда ты в экипировке и вооружен - то легко пиз..ть безоружных митингующих, а тут чувак с двумя стволами
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Шкода що хоч одного авакавського мусора не пристрелив. Стріляти треба вчитися.
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ще більше шкода, що тебе не пристрелили
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А кто так планировал операцию? приехать открыто, на полицейской машине, к вооруженному преступнику, находящемуся в удобном для вооруженного сопротивления помещении и который уже стрелял в полицейских, и предложить сдаться... Почему бы не прибыть скрытно, расставить снайперов и объявить через требование сдаться мегафон, когда он отойдет метров на 20 от помещения?
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та це все фігня, треба було як колись біля Одеси, якщо не помиляюсь, з РПГ розстріляти той вагончик, тільки відразу, без пепоредження
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Була справа під Одесою, теж чурки. В№№бали з РПГ так що пів готелю рознесло
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Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано - Цензор.НЕТ 6493 Антип61 Еще один потерянный. Читать надо внимательно: Поиски проводились в селе, а где преступник никто не знал.
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Вы полагаете, что поквартирный или подомовой обход с мигалками и при полном параде хороший метод выявления вооруженных преступников, в послужном списке которых стрельба по полицейским, убийства и похищения людей? И кто из нас потерянный? Это просто случайность, что был убит только преступник, а вполне мог быть и захват заложников.
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Антип61 Я ничего не полагаю, ибо не знаю обстановки, которая там была, в деталях. Такие случаи бывают во всем мире, ибо обезвреживание вооруженного преступника всегда опасно и все распланировать нельзя. Поэтому желаю полицейским выздоровления и благодарю за то, что избавили мир от очередной мрази.
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Крищенко уже отличился один раз в Княжичах.... Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано - Цензор.НЕТ 5939
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Это наш fedjka-fedjka был? Под грузина-иностранца маскировался со смешным жёлтым пистиком.
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Ну хто б сумнівався, що бандюк із Грузії. Все гамно з гір стікається до нас.
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Хорошо, что пристрелили. Жаль раненых. Надеюсь, они выздоровеют.
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Ну хоть не взорвали как СБУшника что шашлычные крышевал.
Да...это не за ларьком шаурмы прятатся в 200-х человек пока чел 4 рожка автоматов не всадит в заложников
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Эй бутусик,что за иностранец,твой кореш из путинской засрашки?
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"..удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии"
Источник: https://censor.net.ua/p3151583
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Неплохо бандит вооружён!
А вот нам Зеленский, считает, что оружие для самообороны не на часе.
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сцить шмаркля, хоча два законопроекти лежать на розгляді, причому подані в новими слугами в парламент і один із них передбачає дозвіл громадянам на короткоствол.
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Як ті чуркі вже за№№бали, що не день то якесь чп за участю чурок. І як вони сюди заїжджають, хто їх пропускає а головне кришує. Чомусь здається, якщо б міністром ВС був уроженець Приазовя то чуркі самі б звалили з України.
А цензор мігби і показати дохляка.
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Так, не вистачає коронного найприємнішого фото.
"Пацаньі, я маслину поймал!" (с) бандюгани зі Сталкера
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Всегда можно продать адыгов цыганам, или выделить зону для расплода чурок, потом согнал их в табун и погнал продавать татар крымским готам.
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І ніякого продажного суду , ніякої застави . Все чесно і справедливо . Справжнє правосуддя .
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Такое впечатление, что на "Цензоре" сидят лучшие юристы, оперативники, спецназовцы и лучшие специалисты по всем проблемам. А комменты некоторых обмороков вообще граничат с симптомами психических заболеваний.
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