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 Общество, Фоторепортаж
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 "Нет капитуляции!": в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове, Мариуполе и Львове прошли акции протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

В Мариуполе (Донецкая область) на центральной площади вечером 1 октября около 50 человек состоялась акция в знак протеста против "формулы Штайнмайера".

Участники акции скандировали "Ні капітуляції!", а в руках держали плакаты с призывами "не сдавать Украину" и сохранить единство страны.

Нет капитуляции!: в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против формулы Штайнмайера 01

Жители Мариуполя, вышедшие на стихийную акцию, считают, что "формула Штайнмайера" будет реализована по российскому сценарию – не в пользу суверенитета Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотни протестующих против "формулы Штайнмайера" собрались на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нет капитуляции!: в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против формулы Штайнмайера 02

Как пишет издание, в акции участвовали местные волонтеры и, члены Союза ветеранов АТО Мариуполя, люди в военной форме, активисты организаций "Східна брама", "Сила людей" и другие.

Нет капитуляции!: в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против формулы Штайнмайера 03
Нет капитуляции!: в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против формулы Штайнмайера 04
Нет капитуляции!: в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против формулы Штайнмайера 05
Фото:  Новости Донбасса

Кроме того, как сообщает группа "Накипело" в Facebook на протестную акцию в связи с согласованием текста документа с "формулой Штайнаймера" на переговорах в Минске вышли и харьковские активисты.

Акция "Нет капитуляции!" прошла под зданием СБУ. 

Ее участники выступают против "формулы Штайнмайера" и предоставления особого статуса временно оккупированным территориям до их деоккупации.

Во Львове на протест вышли представители Национального корпуса. Участники акции также пикетировали областное управление СБУ.

Нет капитуляции!: в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против формулы Штайнмайера 06
Фото: НКЛ v5.0 /Facebook

Источник: https://censor.net.ua/p3151572
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже у Зеленского решили продать украинскую землю в гораздо более широком смысле, чем кто-нибудь предполагал. "Нет капитуляции!": в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1601
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Кучму на нары, но он всего лишь исполнитель планов клоуна по уничтожению Украины.
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Война - это когда наступают и освобождают территории. Сейчас - это не война, а механизм для воровства бывшей власти Порошенко и верхушки генералитета. Ценой ежедневной гибели солдат.
Зеленский освобождает территори, возвращая их под украинский флаг и законы.
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это фантазии.а в реале там где отошли ВСУ ходят молодчики и срывают флаги Украины.
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ВСУ нигде не отошли. После выборов на территории ОРДЛО на административных зданиях будет везде украинский флаг. Как это требуют украинские законы.
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Похоже у Зеленского решили продать украинскую землю в гораздо более широком смысле, чем кто-нибудь предполагал. "Нет капитуляции!": в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1601
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зачем продавать? Так отдаст. Главное - 73% имбецилов, населяющих Украину, не против лихать у *****.
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Не ту країну зкацаплені порошенко та його порохоботи в свій час обрали та приїхали.
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свинорус, тебя видно даже из-за поребрика. Смойся в унитаз!
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свинорус - це дитина порошенківського партньора свинарчука, розкраданням бюджету української армії яким там задоволені кацапи-порохоботи?
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ого какой движ...
та пофиг, пусть сливает эту помойку!
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пля, треба сходити повзнавати, реально ж цікаво
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Формула , которой нет и не было. Так вслух озвучил...Потрепали и зхабыли. а теперь вот всплыло. европа уже давно хочет снять санкции и в открытую с Рашей торговать, а не как сейчас через третьи страны.
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Вам же Зе!бил сказал, что сначала нужно просто перестать стрелять. Теперь уже ясно, что будет потом. Украинцы - вы дебилы, теперь и вы станете федерастами. Это ж надо, чтоб в такой большой стране все оказались имбецилами. Неужели вы пример с ********* взяли?
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Блін... Плакат "Схід та Захід разом"... Згадався 2014 рік, як люди намагались втовкмачити ваті, що не варто іти на поводу у рускаваміра... Їх не послухали ..
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так собi гасло, і мені нагадує часи януковича, коли ригі поділили Україну на Захід і Схід.
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****, ну вот каким надо быть дебилом, чтобы такое подписать??
Я думал, что предел умственного развития прЕзедента - играть на рояле, а оказывается.... это годы тренировок были.
И 75% имбицилов этого дебила поддержало....
Просто нет слов.
Спасибо, имбицилы, это ваша победа над здравым смыслом.
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Протестуй не протестуй фсё одно получишь ... ( С )
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Россияне очень рады. Именно понимая, что протесты против этой "формулы" приведут к протестам людей и хаосу толкали ЗЕ комманду к этому. Россиянам не нужны огрызки в виде двух областей. Им нужен именно хаос в Украине, что бы ее можно было дестабилизировать и оккупировать всю. Им, РФ, нужна вся Украина.
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Надеюсь, все митингующие после погрузились в эшелоны и отправились на фронт...
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тебя только забыли взять, ты же самый усталый от войны
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Ну так тут и кроватка теплая рядом, и платят не намного меньше, в пересчёте на время))) И, чем черт не шутит, можно по социальный лифт попасть. Сыграть на камеру ни а бы какого патриота, потом богатый дяденька инвестирует в чиновничество или депутатство. Правда, дяденька потом дивиденды будет требовать, но то такое, там на всех хватит
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А ты, сын сучий, откуда знаешь, что там ветеранов не было? Когда твоего любимого Зелупу будут сносить, ты будешь под кроватью прятаться, тварь дрожащая.
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Благодаря зебилам, сейчас фронт по всех Украине идет.
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Жители Львова за продолжение войны, потому что сами сваливают в Польшу от призыва. Каждый день в АТО гибнут жители других регионов.
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5 лет ждали пэрэмогу и тут такая зрада. наша доля-воля, гэй!
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Зебилы предатели Украины мерзкие малоросы.
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Эти выступления смешны по своему масштабу.
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а кто пойдет? Я больше не пойду! Зебилов устраивает быть малоросами, а мне на эту страну плевать!
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визиты во Францию похлопывание по плечу и по щеках, телефонные звонки оккупанту, это и есть результаты сдачи Украины.
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После вчерашнего брифинга Зе увствую себя изнасилованной и обплеванной. Во вторм отдала за него свой голос. Жалею. Аж тошно! Хочется вымыться. Но разве вода смоет этот позор? "Нет капитуляции!": в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6700
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Тут как с алкоголизмом - признание проблемы уже ведет к выздоровлению.
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А шо? Не заплатили? Таки, да, изнасилование! "Нет капитуляции!": в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9567
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О, я так и знала, что через несколько месяцев соевые включат старую как мир технологию - "исправившегося избирателя". Мол, голосовала за Зе, теперь жалею, фу.
Только вы это, хотя бы в разных ветках текст по разному писали. А то везде одно и тоже, это непрофессионально))
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Чувствую, что зеленый полужид-недомерок развалит Украину
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Помнится, когда нацдружины пикетировали Пороха по всей стране - порохоботов тут на, гм.., шоколад исходили, обвиняя их в купленности, работе на х..йла или Беню. А теперь что, все, они снова "патриоты"? Контракт с х..йлом разорвали? Порохоскот, нужно быть последовательными
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Как же радуются ****** из *********, что аж все ветки на Цензоре позасирали. Украинцы, вы этого хотели? Видимо, да...
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Очень жиденько пукнули, большинство украинцев за окончание войны.
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Ну так правильно, ведь Зе!бил все делает для этого. А какой самый быстрый способ? Конечно же ты прав - нужно сдаться и начинать сосать у *****. Надеюсь, ты губки уже разработало?
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Мариуполь, серйозно? Там же одни любители русского мира кругом "Нет капитуляции!": в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1457
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А еще в Донецке в 2014 году выходили против русского мира и за ЕвроМайдан.
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Куда привезли двохпроцентних ублюдків - там вони і мітингують.
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50 человек - один межрегиональный автобус))) и тот не битком))
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Не вижу желающих среди митингующих поехать на Донбасс помешать отводить ЗСУ, привлечь к ответственности сепаратистов, проводивших референдум , судей отпускавших сепаратистов. Цель вернуть власть Порошенко в ущерб государству Украина..
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Господи ну чого можна чекати від недорозвинутого кацапського покидька який привселюдно прирівнював Україну до "порноактриси"? Мене дивує інше - як такий покидьок умудрився стати президентом? Що скажете ХОХЛИ???
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Вдруге сценарій 2014 року - не пройде.
Так що двохпроцентні ублюдки з восьмипроцентними порохосмоктунцями - можуть заспокоїтись.
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Рашисты уже потирают руки, в ожидании снятия с них санкций."Ні капітуляції!": У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 207
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какая конспирация,верующий кондитер на всякий случай в Лондоне у Гонтаревой-у главной патриотки Украины,плюс Синий Генпрокурор туда подтянулся-вот бы им возглавить митинг
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"Минск" давно ничего не решает , а в Нормандском формате переговоров не бьіло уже три года ! Основная "рубка" будет на єтих переговорах , которьіе Путин надеялся похерить с помощью "формульі", малоподходящей для Украиньі. Теперь Пу уже не спрьігнет с четьірехсторонних переговоров на вьісшем уровне , а от совместной позиции Украиньі , Германии и Франции зависит их успех. Успех для Украиньі !
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