 "Нет капитуляции!": в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

В Мариуполе (Донецкая область) на центральной площади вечером 1 октября около 50 человек состоялась акция в знак протеста против "формулы Штайнмайера".

Участники акции скандировали "Ні капітуляції!", а в руках держали плакаты с призывами "не сдавать Украину" и сохранить единство страны.

Жители Мариуполя, вышедшие на стихийную акцию, считают, что "формула Штайнмайера" будет реализована по российскому сценарию – не в пользу суверенитета Украины.

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Как пишет издание, в акции участвовали местные волонтеры и, члены Союза ветеранов АТО Мариуполя, люди в военной форме, активисты организаций "Східна брама", "Сила людей" и другие.







Фото: Новости Донбасса

Кроме того, как сообщает группа "Накипело" в Facebook на протестную акцию в связи с согласованием текста документа с "формулой Штайнаймера" на переговорах в Минске вышли и харьковские активисты.

Акция "Нет капитуляции!" прошла под зданием СБУ.

Ее участники выступают против "формулы Штайнмайера" и предоставления особого статуса временно оккупированным территориям до их деоккупации.

Во Львове на протест вышли представители Национального корпуса. Участники акции также пикетировали областное управление СБУ.



Фото: НКЛ v5.0 /Facebook