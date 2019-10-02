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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:мост (546) СЦКК (554) Станица Луганская (74)

 Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает, что с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1 в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, возле моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора. Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настила из досок и тому подобное.

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 01

Проводятся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров, перед разрушенной частью моста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА. ФОТОрепортаж

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 02

В СЦКК напомнили, что с 15 июля 2019 г. на контролируемой украинским правительством стороне функционирует специализированный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 03

Отмечается также, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 04

Украинская сторона СЦКК также отмечает, что делает все необходимое, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию на переходе.

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 05
Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 06
Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 07
Фото: пресс-центр ОС

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 08

Источник: https://censor.net.ua/p3151565
 
 
 Топ комментарии
 
И вот мы все радостно , с караваями и в веночках приветствуем Пушилина , Пасечника , всех доблестных полевых командиров в стенах Верховной Рады . Инкассаторские машины везут мешками деньги на Донбасс, суды не успевают подсаживать амнистии "повстанцам". С могил украинских солдат сняты флаги, дабы не нервировать наших сограждан с особым статусом.
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А на другом берегу Донца сторона не украинская?
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Кацап, возвращайся на бутылку, бо вона прохолоне, а потом у тебя простатит, лечнние, ссачка по ночам, оно тебе надо?
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Весной проведут всеобщие выборы по украинским законам и ОРДЛО вернется под украинский флаг. А на границу займут украинские пограничники.
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И вот мы все радостно , с караваями и в веночках приветствуем Пушилина , Пасечника , всех доблестных полевых командиров в стенах Верховной Рады . Инкассаторские машины везут мешками деньги на Донбасс, суды не успевают подсаживать амнистии "повстанцам". С могил украинских солдат сняты флаги, дабы не нервировать наших сограждан с особым статусом.
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В ОРДЛО живут такие же украинцы. Ылита, которая была у власти при Порошенко искусственно устроила эту бойню. И делает все чтобы, украинцы гибли весно. Чтобы барыги воровали и были у власти, атопутиннападет.
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Кацап, возвращайся на бутылку, бо вона прохолоне, а потом у тебя простатит, лечнние, ссачка по ночам, оно тебе надо?
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Семен Приходько - "Ылита, которая была у власти при Порошенко искусственно устроила эту бойню. "

Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9391

Эти ты про этих вот кадыровцев написал, да?
Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7183
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так это Украина все начала. не было Гиркина в Славянске, моторыл, бабаев. Вали отсюда, кацап вонючий!
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там нет людей и не было. Тот кто позвал и позволил оккупанту зайти на украинскую территорию никогда людьми не станут.
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Это тонкий юмор или так вы думаете?боевики не уйдут а притихнут стрелять не будут просто скажут вывели ушли технику замаскируют на момент выборов продажное ОБСЕ потвердит как прописано в формуле что ихтамнет ушли и граница под контролем Украины потом возобновления и приход уже официальных легальных зеленых человечков и граница мордора посунетстя к Днепровской оласти уже легально с помощью Украины и не придерешся с мордора снимают санкции уже сейчас это выглядит как внутренний конфликт как настаивали кацапы в посделние месяца не употребляется сова росийские войска агрессор война дальше новый раздел-не расслабляйтесь мира не будет будет одесская республика хаоьковская херсонская-только два выхода либо мы либо они(кацапы) посередине(днепра) как говорил Зебил этого не будет-посередине это раздел и поглощение мордором
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Ну це перемога, тепер лишилося нам зробити ремонт на тій стороні Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9793
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скажите а по какому каналу сегодня начнут показивать третий майдан по 112 нюсвану прямиму или зику , спасибо
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У третьего майдана - попытке реванша Порошенко нет шансов.
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в третьем майдане заинтересован мертвечук и ху_ло , а порошенко уже не при делах.
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А на другом берегу Донца сторона не украинская?
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Теперь осталось только извиниться перед лднр и рашкой... Не вижу повода для радости. С предателями нужно не строить, а жечь все мосты. Мариуполь - другое дело: ВИДЕО
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Какой идиот статью писал? А с другой стороны не Украина?
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Как и Крым. Вы в в какой реальности живёте?
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Там окуповані Українські теріторії.Не чув?
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К чему твой комментарий? И там и там Украина, только с одной стороны подконтрольная власти, с другой террам. Так и писать надо
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Не підконтрольна тєрам,а окупована росією.
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Украина или нет, или что на самом деле - это увидим что будет происходить в дни государственных праздников: День Независимости, День Соборности, День Конституции...?
Вот и выяснится...
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По всей Украине разрушенные дороги и мосты. Но благодаря зебилам восстанавливать будут домбасяней.
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На восстановление моста ЕС выделило 40 миллионов евро. Украина на этом зарабатывает.
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Тепер вся Україна працюватиме тільки на сєпарів !
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это сейчас самая главная тема и задача для дебилов
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