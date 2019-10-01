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 Фоторепортаж
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 Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Вот и все, что он хотел сказать

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я реально за мир", - украинский певец Винник ушел от прямых ответов на вопросы: "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?". ВИДЕО

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

А потом дяденька в темноте подавился...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

- В Бабин - цветы. И не перепутай, Кутузов!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сфотографировался в Бабьем Яру вечером, утром были только цветы, - журналист Зинченко

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

А эта странная фраза: "Вийди отсюда, розбійник, плохо чуєш"...

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Не всем понятно...

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

***

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Хранительница очага

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Найди 10 отличий

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Стыдно?

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3151509
 
   
 Топ комментарии
 
у нас проститутка с булавой работает
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А чего-то мало смеха сегодня вечером...
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Своими ЗЕбильными фотожабами Цензор уже давно пробил дно, и останавливаться походу не собирается)))
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Между прочим, в Нидерландах проститутки работают с кассовым аппаратом. Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9158
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у нас проститутка с булавой работает
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между прочим Нидерланды нормальная страна. Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3743
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И что, деньги Вам возвращали за некачественно оказанную услугу?
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Наша Моника получил всемирную славу, нежданно негаданно.
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Про кацапознищення салом - це іржач сезону
Сам вчора ледве снігурем не вдавився від такої новини.
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Ти кушав першого президента Молдови?)))
Людожер!
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какая же страшная морда лица у самки гидранта - понятно почему зебилы от неё в экстазе!... Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5345
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Молодцы какие - Цензор! Сразу видно - настоящие журналисты и истинные патриоты!!!
Распечатайте эти плакаты и на митинг за свободу слова!!!
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Я так зрозумів, що зеваті малороській не місце на Цензорі.
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