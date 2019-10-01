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Все про:гривня (1776) НБУ (4488)

 НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен. ФОТО

Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины начал процесс печати новых банкнот номиналом 1 тысячу гривень, которые появятся в наличном обращении с 25 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора, первоначально НБУ планирует ввести в оборот около 5 миллионов штук таких банкнот.

По оценкам регулятора, введение новой банкноты повысит удобство расчетов для граждан и бизнеса, а также будет способствовать снижению операционных расходов банков и расходов на инкассацию.

НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен 01

Фото - пресс-служба НБУ

Кроме того, этот шаг позволит существенно сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.

Также сообщается, что за 25 лет своего существования Банкнотно-монетный двор НБУ изготовил почти 25 миллиардов гривневых банкнот и 11 миллиардов разменных и оборотных монет.

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Напомним, 25 июня Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн. Новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.

После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

Источник: https://censor.net.ua/p3151476
 
   
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НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен - Цензор.НЕТ 7258


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фух...фух...я я грішним ділом подумав з пультретом Зеенського..тьфу..тьфу
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В Morgan Stanley очікують падіння гривні до 28,5 за долар вже за тиждень.
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а не пояснюють якого біса?(бросається з "кравчучкою" на вокзал)
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Борис Козлов 6516a265 - как с такой фамилий жить ? И погоняла не нужно. Давай я угадаю с одного раза твою кликуху по жизни
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1) я предоставил паспорт?
2) у вас ваще вторая часть "ника" значит: ездун на гужевой повозке

тот случай, "сэр", когда лучше батогом(кнутом) махать, чем строить из себя дядю Эйнштейна, который насмотрелся дядю Петросяна
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Типичное болгарское фамильё...
Как у 80% русифицированных угро-финнов...

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Задериногудртщенко, ти чув таке смiшне прiзвише - Зайцев?
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Бред не неси. 26,5 они прогнозируют до конца года!
И 27,5 грн/$ к концу 2020-го.
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На кІнец 2018 г який був прогноз і що було по-факту ? Що прогноз погоди, що прогноз курса-один результат
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Это другой вопрос. Но человек даже прогноз перекручивает, не говоря уже о реальности.
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Т. е. ваша мантра про бакс по 100 грн пока отменяется?
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Похоже никто не знает,что напечатать собираются 5 млн купюр.За 25 лет напечатано было млдр купюр, тут сразу 5млн купюр на 1000 и получим 5 млдр гривен.Будет ли укрепляться доллар?
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Сразу видно подбарыжную украинофобскую гниду.
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фух...фух...я я грішним ділом подумав з пультретом Зеенського..тьфу..тьфу
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Вернадский шоле?
Лучше бы этого, Рональда МакДональда влепили НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен - Цензор.НЕТ 4698
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Пора покупать кравчучку, что бы, как в 90х за зарплатой скоро придется ездить, миллионерами скоро все станем)))) А о скоро в дефиците кравчучка будет)))
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Сразу видно подбарыжную укрианофобскую гниду, ведь для соевой швали чем хуже тем лучше им. А то что было решено еще при барыге вводить 1000 грн, эта шваль конечно не вспомнит.
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Я тебя удивлю, это было решено еще в первый кризис в 2008 году!!!
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відтепер нарешті буде зручно розраховуватись , до цього було дуже незручно. Передбачаю , що для більшої зручності будуть випущені купюри ще більшого номіналу !
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Дурак думкой багатие, а подбарыжная украинофобская гнида багатиет поеданием соевого дерьма, после выборов доллар должен был уже быть по 70 грн, так хрюкали подбарыжники.
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Помню: были мы все миллионерами... Ну, с богом!
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Значит с нового года баксы по 30. Смутное такое ощущение.
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Порохоботіки , так а купюру в 1000 хіба ше не при П'яточкіному придумали? Дибілм ви кончені... заслуги Петрика П'яточкіна Зе приписуєте
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Понапридумывали всякой ху.ни при Пете, а Зеленскому внедрять)
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Пєця міг придумувати все що завгодно, але чому світлопикий Зе все внедряє в життя?
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Ну Наконец То Мы РАЗБОГАТЕЛИ!!! УРА ТОВАРИЩИ! НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен - Цензор.НЕТ 5505
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Ура! При Зеленском мы станем миллионерами!
А Порошенко вор и жлоб.

Всего-то нужно было напечатать столько гривен, чтобы всех сделать богатыми
Как нам рассказывал учитель Дубинский, Порошенко не хотел всех делать богатыми и печатал деньги только себе, Гройсману, Парубию и Гонатервой, а народ загнал в нищету.
Как хорошо, что мы все объединились и сделали их вместе!
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Так при циничной барыге еще решали печатать 1000 грн, у подбарыжных укнаинофобских гнид проблемы с памятью?
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Не дивно... "Новиє ліца" - нові гроші...Це мені нагадує фільм , де Попандопало говорить про гроші: " бери, бери...я себе ещё нарисую"
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Хм... Дивно! А чо Вернадський на 1000 гривнях? Він же вже є на полтюху!
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А... Точняк... та фіг цих бородачей хипстерських розбере. ))))
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в США давно есть 1000-ая купюра, и никто не говорит, что штатам звиздец НБУ почав друкувати банкноти номіналом 1000 гривень - Цензор.НЕТ 3684
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Треба було з портретом Бендери та пенсії давати тим хто з лидинири ходить.
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