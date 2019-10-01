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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (3071) НБУ (4488) Смолий (60)

 Национальный банк был, есть и будет независимым, - Зеленский на встрече с коллективом НБУ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет поддерживать институциональную независимость Национального банка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В Национальном банке завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Алексея Гончарука и команды финансово-экономического блока Правительства с сотрудниками регулятора.

Обращаясь к работникам центробанка, президент говорил об институциональной независимости Национального банка.

"Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым", - сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готов сотрудничать с антикоррупционными органами, - Смолий о заявлении НАПК по его декларациям

Со своей стороны Глава НБУ Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, нужно объединить усилия.

По словам Смолия, Нацбанк будет в дальнейшем работать для того, чтобы снизить темпы роста цен в Украине и возобновить кредитование.

"И у нас есть видение, что делать в дальнейшем. Сейчас мы работаем совместно с финансовыми регуляторами и участниками рынка над Стратегией развития финсектора до 2025 года, которая станет ориентиром для нашего сотрудничества по осуществлению реформ в будущем", - заявил глава НБУ.

Напомним, во время избирательной кампании в штабе Владимира Зеленского заявляли, что прежде чем принимать решение о кадровой политике в Национальном банке, необходимо провести аудит реформ банковского сектора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снизить стоимость кредитов реально, но для этого нужен комплексный подход, - Смолий

Национальный банк был, есть и будет независимым, - Зеленский на встрече с коллективом НБУ 01
Национальный банк был, есть и будет независимым, - Зеленский на встрече с коллективом НБУ 02
Национальный банк был, есть и будет независимым, - Зеленский на встрече с коллективом НБУ 03
Национальный банк был, есть и будет независимым, - Зеленский на встрече с коллективом НБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3151471
 
 
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Для начала руководство НБУ нужно посадить в полном составе.
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Зеленский ел, и будет есть только за доллары.
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Со своей стороны Глава НБУ Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, нужно объединить усилия.

Холуй Гонтарєвої і МВФ !


КОЛИ ЗНИЗИШ БАНКІВСЬКУ ОБЛІКОВУ СТАВКУ !?


А чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью Смолія, Рожкову і решта пи..обратії НБУ категорично треба пи..дити,пи..дити і ще раз пи..дити Национальный банк был, есть и будет независимым, - Зеленский на встрече с коллективом НБУ - Цензор.НЕТ 3595

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