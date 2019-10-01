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 Общество
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Все про:Беркут (8514) суд (22578) преступления против Майдана (23)

 Митингующие жгли покрышки от скуки или чтобы мы дышали и портили свое здоровье, - экс-беркутовец Веприков в суде по расстрелу на Институтской. ФОТО

Экс-сотрудник Днепровской роты расформированного силового подразделения "Беркут" Юрий Веприков заявил в суде, что митингующие на Майдане жгли шины, чтобы "портить здоровье" беркутовцев.

Диалог судьи с Веприковым передала в Facebook журналистка Нато Двали, сообщает Цензор.НЕТ.

- Скажите, было ли на утро 20 февраля 2014-го задымление на Майдане?
- Да постоянно было задымление.
- А от чего это было?
- Да они покрышки же жгли.
- Кто "они" и скажите по местности...
- Митингующие! Митингующие! Да, со стороны там дым...
- А вам известно, зачем вообще "жгли покрышки"?
- Скучно, наверное, было им. Грелись, наверное. Не знаю. Может, чтоб мы дышали, здоровье свое портили.

Митингующие жгли покрышки от скуки или чтобы мы дышали и портили свое здоровье, - экс-беркутовец Веприков в суде по расстрелу на Институтской 01

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Митингующие жгли покрышки от скуки или чтобы мы дышали и портили свое здоровье, - экс-беркутовец Веприков в суде по расстрелу на Институтской 02

Источник: https://censor.net.ua/p3151463
 
   
 Топ комментарии
 
А стреляли они в митингующих, чтобы не носить лишний вес патронов
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А "беркут" шмалял из помповиков спецзарядами по протестующим тоже чисто от скуки.
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кацап вєпріков, тебе чекають за поребриком, на масквє, там тобі буде робота,але спочатку відсиди, сволото, на цугундері.
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А стреляли они в митингующих, чтобы не носить лишний вес патронов
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та какой тут смех...

это фарс

страна ипанулась
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Я б еще им (самым активным) лазерными указками повышеной мощности в глаза светил. Жаль никто до этого не додумался!!! Митингующие жгли покрышки от скуки или чтобы мы дышали и портили свое здоровье, - экс-беркутовец Веприков в суде по расстрелу на Институтской - Цензор.НЕТ 8365
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Світили. Коли на колонні беркутня хлопців била, то їм у забрала світили.
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Ну, вообщем,для оправдательного приговора, думаю, это веское заявление.
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Русскаязичьноє в Україні завжди вбивало і вбиває українців.
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Сміття... цапи відбувайли... Козирям дали втекти і докази знищили, а хто не втік, ті пішли служитив БПП та НФ...
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Дебіл, гуму палили для того, щоб такі упирі як ти не могли в людину влучити.
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А "беркут" шмалял из помповиков спецзарядами по протестующим тоже чисто от скуки.
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ВеприкОВ. Кацап. А где еще с такой мордой и фамилией работать? Только в омоне или беркутне...
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га дауна смахивает... на полиграф бьі его
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кацап вєпріков, тебе чекають за поребриком, на масквє, там тобі буде робота,але спочатку відсиди, сволото, на цугундері.
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Бедняга, здоровье подорвал. Срочно на лечение! Электричеством.
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