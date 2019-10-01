 Митингующие жгли покрышки от скуки или чтобы мы дышали и портили свое здоровье, - экс-беркутовец Веприков в суде по расстрелу на Институтской. ФОТО

Диалог судьи с Веприковым передала в Facebook журналистка Нато Двали, сообщает Цензор.НЕТ.
- Скажите, было ли на утро 20 февраля 2014-го задымление на Майдане?
- Да постоянно было задымление.
- А от чего это было?
- Да они покрышки же жгли.
- Кто "они" и скажите по местности...
- Митингующие! Митингующие! Да, со стороны там дым...
- А вам известно, зачем вообще "жгли покрышки"?
- Скучно, наверное, было им. Грелись, наверное. Не знаю. Может, чтоб мы дышали, здоровье свое портили.
это фарс
страна ипанулась