 Митингующие жгли покрышки от скуки или чтобы мы дышали и портили свое здоровье, - экс-беркутовец Веприков в суде по расстрелу на Институтской. ФОТО

Диалог судьи с Веприковым передала в Facebook журналистка Нато Двали, сообщает Цензор.НЕТ.

- Скажите, было ли на утро 20 февраля 2014-го задымление на Майдане?

- Да постоянно было задымление.

- А от чего это было?

- Да они покрышки же жгли.

- Кто "они" и скажите по местности...

- Митингующие! Митингующие! Да, со стороны там дым...

- А вам известно, зачем вообще "жгли покрышки"?

- Скучно, наверное, было им. Грелись, наверное. Не знаю. Может, чтоб мы дышали, здоровье свое портили.

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