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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Кривой Рог (646) наркотики (1604) Нацполиция (10160)

 Соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога задержан за границей. ФОТОрепортаж

В конце сентября на границе Польши и одной из европейских стран задержан соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога, который долгое время скрывался за границей.

Об этом сообщает Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, полиция объявила о подозрении 25 участникам этой группировки.

Отмечается, что в начале 2019 года в Днепропетровской области разоблачили многоуровневую преступную организацию, которая в течение длительного времени сбывала метамфетамин и трамадол.

В ходе февральской спецоперации правоохранители разоблачили лидера и более 20 исполнителей разветвленной сети наркодельцов. Оперативники ликвидировали две крупные нарколаборатории, где изготавливали 5 разновидностей наркотиков. Полиция изъяла более тысячи доз метамфетамина, более девяти тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Правоохранители провели более 60 санкционированных обысков, изъяли 800 тыс. гривен в разных валютах и ​​8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

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Соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога задержан за границей 01
Соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога задержан за границей 02

Смотрите также: Жители Хмельнитчины контрабандой ввозили большие партии психотропов с Восточной Азии, - СБУ. ФОТОрепортаж

Соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога задержан за границей 03
Соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога задержан за границей 04
Соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога задержан за границей 05

Полиция уже завершила досудебное расследование этого уголовного производства, в ходе которого провели более 100 опознаний, около 500 допросов и 200 следственных экспериментов, совершили более 90 криминалистических экспертиз, в том числе 20 фоноскопий. Установлено, что оборот наркогруппировки только за один месяц составлял от пяти до семи миллионов гривен. 30 сентября дело передали в суд.

Восемь участников преступной организации находятся под стражей, двое под домашним арестом. Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств), а также ч. 1 ст. 27, ч. 4. ст. 28 ч. 3 ст. 313 Уголовного кодекса Украины. За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3151456
 
   
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однокласник? навряд чи, бо інакше був би міністром чогось-там Соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога задержан за границей - Цензор.НЕТ 9218
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может даже в одном классе учились вместе с ним и с ваней бакановым
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однокласник? навряд чи, бо інакше був би міністром чогось-там
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Але якщо вони з нього гроші збивали як з лоха, тоді можна вважати це помстою Соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога задержан за границей - Цензор.НЕТ 7317
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А що є така партія? Має програму, членські внески, досягнення? Ніяка це не партія - це жидівський проект Коломойського з грабунку України!!! Співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу затримали за кордоном - Цензор.НЕТ 8143
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ну молодец, хоть в своем родном городе преЗедент наведет порядок, родителям не будет стыдно
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це ж яка ганьба...справа почата в лютому аукається аж до сьогодні
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не від екології арселор міталл там смертніть висока
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Еще при Совке агломераця Рог Кривой славилась своими наркоманами и торговлей дурью.
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детство президента прошло в эрденете....может и паспорт тамошний иметь
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кто то из СБУ и МВД потерял часть бизнеса.
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де тепер Моніки купувати вітаминки скоро зима грип? дзвони Добкину! може в нього касового апарату не було!
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де тепер Моніки купувати вітаминки скоро зима грип? дзвони Добкину! може в нього касового апарату не було!
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і шо? крім поліцаїв хтось ше був в цій преступній группі?
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