EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2605  64
Все про:Зеленский (3071) НБУ (4488) Смолий (60) Гончарук_Алексей (133)

 Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий. ФОТО

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук в Национальном банке Украины провели совместное совещание по вопросам финансово-экономического развития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил руководитель НБУ Яков Смолий.

"В гостях у Национального банка Украины Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, команды Министерства финансов Украины и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча началась с общения с работниками НБУ и продолжилась в форме совместного совещания по вопросам финансово-экономического развития.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления по работе с личным составом СБУ

Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий 01
Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий 02
Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий 03

Источник: https://censor.net.ua/p3151453
 
 
 Топ комментарии
 
моника шмаркля требует от НБУ вернуть Приватбанк - Бене коломойше. НБУ отказывается и намекает - что траншей от МВФ не получит, а на золотые зубы зебилов может не рассчитывать - те сами ждут халявы.
В общем, облом-с: Трамп не подарил самолет - не смотря на все потуги моники зеленски в игре на дудочке Зеленский проводит совещание с руководством Нацбанка - Цензор.НЕТ 3267 Причем в этот раз - никаких имитаций, весь мир видел реальную игру шмаркли)

п.с. самокаты не подвезли.. пришлось гончаруку ходить пешком
 показать весь комментарий
 
п.с. даже гончарук смотрит на монику шмарклю - как на забавкую мавпочку, которое наконец-то научилась, после долгой тренировки, не гадить прямо у микрофона Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий - Цензор.НЕТ 1381
 показать весь комментарий
 
Знаешь почему Гончарук ездит на самокате? Потому что иерархия и только его боссу Зеленскому позволено ездить на велосипеде Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій - Цензор.НЕТ 3236
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
моника шмаркля требует от НБУ вернуть Приватбанк - Бене коломойше. НБУ отказывается и намекает - что траншей от МВФ не получит, а на золотые зубы зебилов может не рассчитывать - те сами ждут халявы.
В общем, облом-с: Трамп не подарил самолет - не смотря на все потуги моники зеленски в игре на дудочке Зеленский проводит совещание с руководством Нацбанка - Цензор.НЕТ 3267 Причем в этот раз - никаких имитаций, весь мир видел реальную игру шмаркли)

п.с. самокаты не подвезли.. пришлось гончаруку ходить пешком
 показать весь комментарий
 
 
п.с. даже гончарук смотрит на монику шмарклю - как на забавкую мавпочку, которое наконец-то научилась, после долгой тренировки, не гадить прямо у микрофона Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий - Цензор.НЕТ 1381
 показать весь комментарий
 
 
Знаешь почему Гончарук ездит на самокате? Потому что иерархия и только его боссу Зеленскому позволено ездить на велосипеде
 показать весь комментарий
 
 
А знаете что зелепуп ездит на велосипеде без седла, привыкает.
 показать весь комментарий
 
 
Звучит совсем плохо. Центральный банк типа независимый от желаний Президента и Премьер министра. И Президент ни хрена в этих вопросах не понимает.
 показать весь комментарий
 
 
оказьівается, не независимее прокурора...а тот - уже знамо чей человек на 100%
 показать весь комментарий
 
 
Вова уже начинает вести себя как царь. А в Украине это чревато.
 показать весь комментарий
 
понимать - это к берии богдану, он для этого назначен. тем более, что взрослые все уже решили, функция ЗЕ-шестого службу служить и рожи корчить.
 показать весь комментарий
 
 
беспрецедентна - для такої раніше не було причин(((
 показать весь комментарий
 
Вчера курс был 24.07 сегодня после встречи 24.70 это показывает что НАЦБАНК совершенно не зависит от Президента и Правительства.
 показать весь комментарий
 
 
Низкий курс объясняется не укреплением экономики, а торможением проплат по госзаказам через казначейство.

Не за что покупать тот доллар, хоть и очень хочется.
 показать весь комментарий
 
Обсудили как возвращать приват уважаемому человеку
 показать весь комментарий
 
 
Недоучившийся клоун идёт в нацбанк и толкает с трибуны речь! Он гений/самородок такой у которого видение?
 показать весь комментарий
 
 
Судя по повадкам всё-таки видЕния
 показать весь комментарий
 
 
Смолий нормальный чел... и патриот Украины...(его банк Аваль помогал ВСУ и в сотрудничестве с рашкой не замечен)...

Бени и Зе он как кость в горле... - держится только за счет поддержки МВФ и США...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Смолий - Фунт, рулит подельница Гонтаревой Рожкова. Гнать их надо!
 показать весь комментарий
 
 
что вы знаете о Смолий?
Его банк Аваль, которым он руководил до прихода в нац.банк считался по надежности банком №1 в Украине обеспеченный реальными активами... - это не Бенин приват банк основанный на пирамиде..
 показать весь комментарий
 
 
Вот кому ты это объясняешь?

Сейчас получишь в ответ бессмысленный фонтан говна и картинки.
 показать весь комментарий
 
 
ну да, ну да...
действительно...- люмпен газет не читает..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пороходупы вы ещё облобзайтесь и косметичками обменяйтесь.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
отдохни и скальп поправь на балде. рот жене на кухне закрывай, убогое.
 показать весь комментарий
 
ну еще бы обиделся - на правду только зебилы обижаются - как то так - но ты вроде прозрел внезапно - шо и удивительно - по сему быть тебе пока - флюгером ))))
 показать весь комментарий
 
и не стыдно мне такое писать? это же интернет - я ребенка не обижу ,а в интернете это вообще глупо ,он все выдержит - но не привыкай .а то не дай бог и голову отбить злые инд..отсавит ,люди могут легко))))))
 показать весь комментарий
 
ЗЕ на Тесле приехал. Опоздал на 30 минут. Не извинился.
Пошутил насчет смартфонов сотрудников.

Это все, что надо знать про этот визит.
 показать весь комментарий
 
 
Ах ну да... Вся его челядь и смотрящий за ЗЕ от Коломойского Богдан были с ним.
 показать весь комментарий
 
 
Нацбанк должны были посетить не они, а следователи ГБР, НАБУ и СБУ.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если ты хочешь этой зимой собственные яйца жевать, то да.

А так подобные наезды на центробанк не сойдут никому, включая хозяина ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо патетики. Это давно уже не независимый центробанк, а лишь послушный исполнитель программ своих кураторов из МВФ.
 показать весь комментарий
 
ага, прям иностранные агенты на службе у госдепа...
тебе бы курс лечения назначить нормальный от идиотизма
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю, что тебе даже такой курс лечения не поможет.
 показать весь комментарий
 
центробанк у вас в кацапии )))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Центробанки по всему Миру. Это общее международной название регулятора банковской сферы.
 показать весь комментарий
 
да я сильно сомневаюсь, что это кацапское тело Александро сильно увлекается международной банковской регуляторной сферой.

Он просто слово "центробанк" в тысячи раз чаще слышит по своему телевизору, чем читает слово "нацбанк".
 показать весь комментарий
 
Ааааа... А я думал, что это ты мне замечание сделал.
 показать весь комментарий
 
Что либо более умное по сути обсуждения написать не способен?
 показать весь комментарий
 
по сути твоего центробанка ?

мне пох твой центробанк
 показать весь комментарий
 
Lvbnhj - Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій - Цензор.НЕТ 7567 может быть.., скорее всего так и было....

А сможешь вместо Гонтаревой вставить фотку Зе, а слово Порошенко заменить словом Коломойский....?
 показать весь комментарий
 
 
Не может. Он готовыми библиотеками фотожаб с файлопомоек уже который год пользуется. Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій - Цензор.НЕТ 9243
 показать весь комментарий
 
 
Ну не кофе попить и пообсуждать о высоких материях собирались ведь... есть вопрос Привата и вопрос программы МВФ, видать думают как Бене отдать то что он хочет и получить транш МВФ при этом.. вернее как сначала транш получить, а потом отдать Приват... я хз больше на ум ниче не приходит, не о экономическом же развитии общаться будут с учетом того шабаша в раде с бешеным принтером и безпредела с давлением на инвестора.
 показать весь комментарий
 
 
Ради этого не стали бы собирать весь персонал НБУ. О таких вещах трут тихо.
 показать весь комментарий
 
Два юриста пришли спросить финансиста. Где 400 млрд.гривен? Или что?
 показать весь комментарий
 
 
Облигационных спекулянтов пора сажать, начиная с гонтаревой, смолия, рожковой, маркаровой и т.д. Инсайды, зарабатывающие на инвестициях в гособлизации - преступники и барыги, а во время войны и мародёры. Мне пох, где они работали когда-то, а где - сейчас.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх