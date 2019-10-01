 Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил руководитель НБУ Яков Смолий.

"В гостях у Национального банка Украины Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, команды Министерства финансов Украины и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча началась с общения с работниками НБУ и продолжилась в форме совместного совещания по вопросам финансово-экономического развития.

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