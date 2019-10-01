 Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил руководитель НБУ Яков Смолий.
"В гостях у Национального банка Украины Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, команды Министерства финансов Украины и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча началась с общения с работниками НБУ и продолжилась в форме совместного совещания по вопросам финансово-экономического развития.
В общем, облом-с: Трамп не подарил самолет - не смотря на все потуги моники зеленски в игре на дудочке Зеленский проводит совещание с руководством Нацбанка - Цензор.НЕТ 3267 Причем в этот раз - никаких имитаций, весь мир видел реальную игру шмаркли)
п.с. самокаты не подвезли.. пришлось гончаруку ходить пешком
бериибогдану, он для этого назначен. тем более, что взрослые все уже решили, функция ЗЕ-шестого службу служить и рожи корчить.
Не за что покупать тот доллар, хоть и очень хочется.
Бени и Зе он как кость в горле... - держится только за счет поддержки МВФ и США...
Его банк Аваль, которым он руководил до прихода в нац.банк считался по надежности банком №1 в Украине обеспеченный реальными активами... - это не Бенин приват банк основанный на пирамиде..
Сейчас получишь в ответ бессмысленный фонтан говна и картинки.
действительно...- люмпен газет не читает..
Пошутил насчет смартфонов сотрудников.
Это все, что надо знать про этот визит.
А так подобные наезды на центробанк не сойдут никому, включая хозяина ЗЕ.
тебе бы курс лечения назначить нормальный от идиотизма
Он просто слово "центробанк" в тысячи раз чаще слышит по своему телевизору, чем читает слово "нацбанк".
мне пох твой центробанк
А сможешь вместо Гонтаревой вставить фотку Зе, а слово Порошенко заменить словом Коломойский....?