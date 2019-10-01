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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:адвокат (1183) захват (715) Киев (17960) прокуратура (3674) СБУ (13874)

 Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины предупредила рейдерский захват помещения в столице на улице Банковой, которое находится на балансе Государственного управления делами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что отчуждение имущества планировала группа дельцов, которые привлекли к противоправной деятельности частного нотариуса. Они на основании поддельных документов осуществили незаконную перерегистрацию объекта недвижимости государственной формы собственности стоимостью более 5 млн грн.

Правоохранители задержали одного из злоумышленников - адвоката, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке перепродажи захваченного объекта за $130 тыс.

Благодаря действиям СБУ помещения в настоящее время находится под арестом, принимаются необходимые меры для его возвращения в государственную собственность.

В рамках начатого уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в рейдерской схеме.

Спецоперация проведена Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой № 7.

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Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - СБУ 01
Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3151432
 
   
 Топ комментарии
 
мусора кришують наркоту і проституцію, нотаріуси і адвокати віджимають приміщення, - простим бандюганам вже й нема чим зайнятись )))
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Бурят сейчас на какие то жалкие 5 лимонов гривен не разменивается, скорее всего кто то из его замов Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 67
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общественная организация "Союз женщин Украины". Источник: https://censor.net.ua/p3151432\\\\\\\\\\

еще нужно создать Союз блондинов
Союз любителей засыпать под Майкла Джексона
Союз открывателей пива зубами, объединенный с Союзом стоматологов
Союз смотрунов аниме под малиновый сок

и прочее
эти "союзы" только вред наносят. ну да, верхушка их жирует. но это же отрыжка совка. это говно расплодило везде мутные "союзы" и как видим - не зря. вон сколько в Европе союзников у Рашки. как раз разные "союзы" и мутили там себе агентов.
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мусора кришують наркоту і проституцію, нотаріуси і адвокати віджимають приміщення, - простим бандюганам вже й нема чим зайнятись )))
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Вони просто йдуть працювати в поліцію, або в нотаріуси
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Шо это за странный адвокат такой, хотел хату на Банковой продать Союзу женщин за 130 тыс долларов?
Женщины из Союза женщин поняли шо тут развод какой-то, за эти деньги там и кладовку в подвале не купишь, и сообщили куда следует.
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Бурят сейчас на какие то жалкие 5 лимонов гривен не разменивается, скорее всего кто то из его замов Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 67
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Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура. ФОТО
часом прізвище адвоката не богдан?)))
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В норм альних країнах приватний нотаріус не може змінювати реестр права власності на нерухоме майно.
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