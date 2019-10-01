 Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.
Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, на основании поддельных документов осуществили регистрацию права собственности на объект недвижимости, находящейся на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью.
Стоимость объекта составляет около 5 млн гривен.
Следует отметить, что с 2003 года указанный объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".
В дальнейшем, задержанный пытался продать указанное помещение арендаторам за 130 000 долларов США.
После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.
Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления
еще нужно создать Союз блондинов
Союз любителей засыпать под Майкла Джексона
Союз открывателей пива зубами, объединенный с Союзом стоматологов
Союз смотрунов аниме под малиновый сок
и прочее
эти "союзы" только вред наносят. ну да, верхушка их жирует. но это же отрыжка совка. это говно расплодило везде мутные "союзы" и как видим - не зря. вон сколько в Европе союзников у Рашки. как раз разные "союзы" и мутили там себе агентов.
Женщины из Союза женщин поняли шо тут развод какой-то, за эти деньги там и кладовку в подвале не купишь, и сообщили куда следует.