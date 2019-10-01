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 Происшествия, Киевские новости
  2010  8
Все про:адвокат (1183) захват (714) Киев (17960) прокуратура (3674) СБУ (13874)

 Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №7 совместно с СБ Украины в ходе спецоперации задержан адвокат, который мошенническим путем завладел объектом недвижимости государственной формы собственности на ул. Банковой в Киеве и пытался его продать.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, на основании поддельных документов осуществили регистрацию права собственности на объект недвижимости, находящейся на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью.

Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура 01

Стоимость объекта составляет около 5 млн гривен.

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Следует отметить, что с 2003 года указанный объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".

Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура 02

В дальнейшем, задержанный пытался продать указанное помещение арендаторам за 130 000 долларов США.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления

Источник: https://censor.net.ua/p3151432
 
   
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общественная организация "Союз женщин Украины". Источник: https://censor.net.ua/p3151432\\\\\\\\\\

еще нужно создать Союз блондинов
Союз любителей засыпать под Майкла Джексона
Союз открывателей пива зубами, объединенный с Союзом стоматологов
Союз смотрунов аниме под малиновый сок

и прочее
эти "союзы" только вред наносят. ну да, верхушка их жирует. но это же отрыжка совка. это говно расплодило везде мутные "союзы" и как видим - не зря. вон сколько в Европе союзников у Рашки. как раз разные "союзы" и мутили там себе агентов.
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мусора кришують наркоту і проституцію, нотаріуси і адвокати віджимають приміщення, - простим бандюганам вже й нема чим зайнятись )))
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Шо это за странный адвокат такой, хотел хату на Банковой продать Союзу женщин за 130 тыс долларов?
Женщины из Союза женщин поняли шо тут развод какой-то, за эти деньги там и кладовку в подвале не купишь, и сообщили куда следует.
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Бурят сейчас на какие то жалкие 5 лимонов гривен не разменивается, скорее всего кто то из его замов Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 67
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