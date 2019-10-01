 Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, на основании поддельных документов осуществили регистрацию права собственности на объект недвижимости, находящейся на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью.

Стоимость объекта составляет около 5 млн гривен.

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Следует отметить, что с 2003 года указанный объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".

В дальнейшем, задержанный пытался продать указанное помещение арендаторам за 130 000 долларов США.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления