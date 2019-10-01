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Все про:Днепропетровщина (1417) пропаганда (2316) СБУ (13874) ФСБ (1386)

 Пропагандист "русского мира", завербованный ФСБ РФ, задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области завербованного ФСБ РФ пропагандиста "русского мира", который своими действиями посягал на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что украинец, представитель общественной организации "Днепропетровское землячество России", готовил и размещал в сети пропагандистские материалы антиукраинского содержания в поддержку самопровозглашенных "Л/ДНР", идей так называемой "Новороссии". Он также распространял призывы к созданию фейковой "Днепропетровской народной республики".

"По словам агитатора, он был завербован ФСБ РФ на материальной основе во время пребывания на территории страны-агрессора в Москве. Российские спецслужбы "вышли" на мужчину через его знакомых, которые проживают в РФ. За ежемесячное денежное вознаграждение он согласился выполнять задачи, направленные на изменение границ территории нашего государства, а также по сбору разведывательной информации о социально-политической ситуации в регионе", - рассказали в пресс-службе СБУ.

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Показательно, что во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровщины получил от российской спецслужбы награду - медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ"

В ходе обысков следователи СБУ изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для проведения подрывной деятельности против нашей страны.

Гражданину Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Продолжается досудебное следствие.

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Пропагандист русского мира, завербованный ФСБ РФ, задержан на Днепропетровщине, - СБУ 01
Пропагандист русского мира, завербованный ФСБ РФ, задержан на Днепропетровщине, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3151431
 
   
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Не критікуй зеленського! ато мендель нападе)))
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Це або ватний піг-дог під Дніпро75 або розумово відсталий малорос леонідДніпро.
Обидва працюють на підарашку.
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это интересно.Чемпион цензора по лайкам пропагандист , всю войну перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
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А когда начнут арестовывать критикантов нашего Народного Президента и общенационального любимца- Владимира Александровича Зеленского и нашу родную партию СН?
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Не критікуй зеленського! ато мендель нападе)))
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Они хотят отнять у нас самое дорогое, самое ценное, что есть у нас - нашего украинского елбасы Владимира Александровича Зеленского! Они потешались над поздравлением нашей Богородицы, нашей Исиды, нашей Ким Чен Сук - Риммы Васильевны Зеленской, непорочно породившей Зелёное Солнце, мудрого политика, пламенного оратора, несравненного музыканта и артиста! Никакой пощады критиканам Зеленского! Весь народ в едином порыве требует - расстрелять как бешеных собак!!!
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а тут Леня Днепр такой был - это не он случаем?
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опять ктото из свиносои пал смертью храбрых мыролюбцев.
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Ти відповідаєш коханці Моніці Зеленські Пропагандиста "русского мира", завербованого ФСБ РФ, затримано на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1541
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А он, наверное, очень гордился этими значками.
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Мабуть у ночі мастирів медальку на пінджачок і ходив щастливий по квартирі
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