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 Политика Украины, Общество
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Все про:eHealth (3) Федоров Михаил (16) Зоряна Скалецкая (24)

 Минцифры и Минздрав утвердили план развития системы eHealth. ФОТО

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с Министром здравоохранения Зоряной Скалецкой согласовали общий план приоритетов и действий по развитию системы eHealth.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В разработке единого плана действий, в частности, приняли участие представители Национальной службы здоровья Украины, Ассоциации eHealth, профильных общественных организаций, разработчиков информационных систем и проектов международной технической помощи.

"Важно объединить усилия органов власти и частного бизнеса, а также международных партнеров, чтобы принимать эффективные решения, способствующие развитию электронной медицины. У нас есть четкий план действий, который должен быть выполнен в определенные сроки. А также назначены ответственные за каждый пункт, поэтому никаких промедлений и отговорок", - подчеркнул Федоров.

План действий предусматривает 14 шагов, в частности утверждение концепции электронного здравоохранения, проведение аудита существующих информационных систем и реестров в сфере здравоохранения и определения плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации.

В свою очередь Скалецкая заявила, что Минздрав и Минцифры имеют общее видение сотрудничества ради продолжения реформы здравоохранения, важной составляющей которой является система еНealth.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончарук о конфликте в МОЗ: Это проблема комуникации, люди не могут найти общий языкМинцифры и Минздрав утвердили план развития системы eHealth 01

Источник: https://censor.net.ua/p3151426
 
 
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да єто придумала и внедряла Супрун - не надо умничать просто продолжите
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самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. 16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев .И 29 августа Мининформполитики было ликвидировано. Ничего не создав взамен. Сейчас пропаганде РФ уже ничего не мешает.Зато создано новое Министерстве цифровой трансформации, которое будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.
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Побольше дурацких названий!
У зебилов от этого наступает оргазм!
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