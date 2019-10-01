 Минцифры и Минздрав утвердили план развития системы eHealth. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В разработке единого плана действий, в частности, приняли участие представители Национальной службы здоровья Украины, Ассоциации eHealth, профильных общественных организаций, разработчиков информационных систем и проектов международной технической помощи.

"Важно объединить усилия органов власти и частного бизнеса, а также международных партнеров, чтобы принимать эффективные решения, способствующие развитию электронной медицины. У нас есть четкий план действий, который должен быть выполнен в определенные сроки. А также назначены ответственные за каждый пункт, поэтому никаких промедлений и отговорок", - подчеркнул Федоров.

План действий предусматривает 14 шагов, в частности утверждение концепции электронного здравоохранения, проведение аудита существующих информационных систем и реестров в сфере здравоохранения и определения плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации.

В свою очередь Скалецкая заявила, что Минздрав и Минцифры имеют общее видение сотрудничества ради продолжения реформы здравоохранения, важной составляющей которой является система еНealth.

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