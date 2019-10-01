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 Общество, Фоторепортаж
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 Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 октября, в Яворове Львовской области встретили с военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которые вернулись из зоны боевых действий.

Более полутора тысяч воинов оберегали покой украинцев более семи месяцев, понеся при этом 10 боевых потерь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Военные прошли торжественным шествием от места постоянной дислокации бригады до площади Рынок в городе Яворов. Армейцы несли портреты побратимов, погибших на Востоке во время войны, память павших Героев почтили минутой молчания.

На центральной площади Яворова состоялась торжественная часть, участие в которой принял председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский.

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"Позвольте поздравить вас всех с сегодняшним днем. Днем, когда к нам вернулись наши ребята. Но 131 Герой никогда не вернется. Нет слов, которыми можно описать ту скорбь и утрату, которую понесла Украина. Мы искренне благодарны вам всем за то, что вы защищаете наши границы и обеспечиваете нам мирное небо и наслаждение солнцем, которое сегодня нас приветствует. А вы, дети, знайте своих Героев. Слава Украине!" - отметил председатель Львовской областной государственной администрации.

Глава Львовской ОГА вручил военнослужащим грамоты облгосадминистрации и благодарности председателя облгосадминистрации.

Бригада находилась в районе выполнения задач с февраля до середины сентября, выполняя боевые задачи в районе населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Красногоровка.

За это время освобождена фактически вся территория Марьинки, но также несколько улиц, ведущих к населенному пункту Трудовое, что улучшило положение украинской армии и обезопасило местных жителей.

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После ротации, военнослужащие будут иметь несколько недель отпуска и реабилитации, после чего вернутся к исполнению служебных обязанностей в месте постоянной дислокации.

Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 01
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 02
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 03
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 04
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 05
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 06
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 07
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 08
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 09
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 10
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 11
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 12
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 13
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 14
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 15
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 16
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 17
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 18
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 19
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 20
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 21
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 22
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 23
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 24
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 25
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 26
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 27
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 28
Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов 29

Источник: https://censor.net.ua/p3151420
 
 
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очень хорошая и эмоциональная традиция, когда боевое подразделение проходит строем через родной город.. когда военных, как родных, встречают сотни граждан с цветами и флагами Украины..
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Слава Героям України!!! Дякуємо Вам!!! Вічна пам'ять полеглим захистникам України!!! (
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Десять человек не вернулись. Были убиты русскими тварями.
Ну, кто тут хочет мира с русскими ублюдками?
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Слава Украинским Бойцам! Вечная память Украинским Героям!
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