 Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов. ФОТОрепортаж

Более полутора тысяч воинов оберегали покой украинцев более семи месяцев, понеся при этом 10 боевых потерь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Военные прошли торжественным шествием от места постоянной дислокации бригады до площади Рынок в городе Яворов. Армейцы несли портреты побратимов, погибших на Востоке во время войны, память павших Героев почтили минутой молчания.

На центральной площади Яворова состоялась торжественная часть, участие в которой принял председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский.

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"Позвольте поздравить вас всех с сегодняшним днем. Днем, когда к нам вернулись наши ребята. Но 131 Герой никогда не вернется. Нет слов, которыми можно описать ту скорбь и утрату, которую понесла Украина. Мы искренне благодарны вам всем за то, что вы защищаете наши границы и обеспечиваете нам мирное небо и наслаждение солнцем, которое сегодня нас приветствует. А вы, дети, знайте своих Героев. Слава Украине!" - отметил председатель Львовской областной государственной администрации.

Глава Львовской ОГА вручил военнослужащим грамоты облгосадминистрации и благодарности председателя облгосадминистрации.

Бригада находилась в районе выполнения задач с февраля до середины сентября, выполняя боевые задачи в районе населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Красногоровка.

За это время освобождена фактически вся территория Марьинки, но также несколько улиц, ведущих к населенному пункту Трудовое, что улучшило положение украинской армии и обезопасило местных жителей.

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После ротации, военнослужащие будут иметь несколько недель отпуска и реабилитации, после чего вернутся к исполнению служебных обязанностей в месте постоянной дислокации.

























































