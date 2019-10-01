 Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из районных отделений ГУ Нацполиции Одесской области заставлял 12 своих подчиненных систематически платить "дань". "Такса" капитана составляла 1000 гривен со смены и дополнительно по $100 с каждого полицейского, которые они "зарабатывали" на сокрытии уличенных админнарушений, в частности проезд грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и разоблачении лиц в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от смены в помещениях дежурной части райотдела полиции.

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"Руководитель одного из пограничных отрядов Одесского региона также требовал деньги с подчиненных. В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей. За "закрытие глаз" на эти факты злоумышленник требовал платить часть суммы от выявленных нарушений. Правоохранители задержали пограничника после получения денег от подчиненного возле кафе в Белгород-Днестровском", - сообщили в пресс-службе СБУ.

По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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