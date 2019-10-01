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Все про:вымогательство (285) пограничники (1218) Нацполиция (10160) СБУ (13874)

 Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области Служба безопасности Украины задержала руководителей структурных подразделений Нацполиции и пограничников, которые требовали деньги с подчиненных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из районных отделений ГУ Нацполиции Одесской области заставлял 12 своих подчиненных систематически платить "дань". "Такса" капитана составляла 1000 гривен со смены и дополнительно по $100 с каждого полицейского, которые они "зарабатывали" на сокрытии уличенных админнарушений, в частности проезд грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и разоблачении лиц в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от смены в помещениях дежурной части райотдела полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенник представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги в Одесской области, - СБУ. ФОТО

"Руководитель одного из пограничных отрядов Одесского региона также требовал деньги с подчиненных. В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей. За "закрытие глаз" на эти факты злоумышленник требовал платить часть суммы от выявленных нарушений. Правоохранители задержали пограничника после получения денег от подчиненного возле кафе в Белгород-Днестровском", - сообщили в пресс-службе СБУ.

По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ 01
Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ 02
Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ 03
Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ 04
Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ 05
Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3151397
 
 
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Ну а что, "зарабатывают" на нычку и не делятся с начальство. Конец эпохи бедности как никак...
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Можно переименовать милицию в полицию, но гнилая мусорская душенка никуда из мента не денется
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Это какие-то кацапы к нам просочились. Украинские полицейские (особенно переможно реформированные) и пограничники так никогда не поступают. Им это просто противно. Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ - Цензор.НЕТ 2439
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