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Все про:вокзал (182) Киев (17960) Укрзализныця (1708) военнослужащие (4312)

 Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Центральном железнодорожном вокзале станции Киев-Пассажирский заработал зал ожидания для военнослужащих, который был переоборудован из депутатской комнаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua.

В этом зале могут отдыхать военнослужащие (участники боевых действий на Донбассе) при наличии удостоверения, документа, удостоверяющего личность и билета на поезд (кроме пригородного сообщения).

Зал расположен на первом этаже здания Центрального вокзала (с западной стороны). Он работает круглосуточно.

Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов 01

В зале оборудованы комната-столовая, буфет, санитарные комнаты, душ, камеры хранения и т.п. Также здесь есть мягкие диваны, кресла, телевизор, холодильник, библиотека, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету.

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Во время ожидания военные смогут воспользоваться стиральной машиной, утюгом, сушилкой для белья. Также посетители смогут пользоваться кофеваркой и чайником. Зал может одновременно принимать до 40 посетителей.

Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов 02

Вскоре аналогичные помещения, переоборудованные из депутатских комнат, появятся в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов 03

"Общество в неоплатном долгу перед защитниками Украины. Именно поэтому "УЗ" вносит свой вклад, чтобы военные путешествовали лучше. В ожидании между поездами здесь можно принять душ, выпить кофе, подзарядить гаджет и просто отдохнуть", - рассказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов 04
Фото: Левый берег

Источник: https://censor.net.ua/p3151360
 
 
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Они не дали кацапам загарбать Украину. Разве этого не достаточно?
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знаешь что всегда в моде?
пошел *****, чмо козломордое! Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов - Цензор.НЕТ 7153
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Что-то только интерьер какой-то помпезный и неуютный, навевает тоску.
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козломордым удмуртам на ветке подожгло пердаки Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов - Цензор.НЕТ 1002
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