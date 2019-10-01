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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Денисова (513) Одесса (5671) омбудсмен (428) СИЗО (1099)

 Крысы на кухне и антисанитария в камерах. Это можно охарактеризовать как пытки, - у Денисовой рассказали об условия содержания заключенных в Одесском СИЗО. ФОТОрепортаж

В Одесском следственном изоляторе провели проверку, во время которой выявили ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного ВР по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

Так, несмотря на установленный лимит наполнения учреждения в 1227 человек, в нем содержатся 1235 заключенных. Это является свидетельством о переполнении следственного изолятора и несоблюдении нормы площади на одного осужденного или взятого под стражу.

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В помещениях сборного отделения учреждения и камерных помещениях отсутствуют принудительная вентиляция, окна и скамейки для сидения.

Крысы на кухне и антисанитария в камерах. Это можно охарактеризовать как пытки, - у Денисовой рассказали об условия содержания заключенных в Одесском СИЗО 01

Помещения находятся в антисанитарных условиях: духота, повышенная влажность, плесень. Заключенные вынуждены пользоваться самодельными вентиляторами. Содержание в таких помещениях, отмечают в омбудсмена, можно охарактеризовать как пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение или наказание.

Многочисленные нарушения выявлены и в организации питания. В частности, в учреждении не заботятся о санитарно-гигиенических требованиях при обработке продуктов, приготовлении, хранении, раздаче пищи и мытье посуды. Кроме того, нет контроля в соблюдении поварами и другим персоналом столовой личной гигиены, а работники пищеблока вообще не прошли обязательное медицинское обследование.

Крысы на кухне и антисанитария в камерах. Это можно охарактеризовать как пытки, - у Денисовой рассказали об условия содержания заключенных в Одесском СИЗО 02

"При этом, мониторинговой группой зафиксировано наличие в этих помещениях крыс и большое количество насекомых. Указанное может привести к вспышке кишечно-желудочных заболеваний лиц, содержащихся в учреждении", - говорится в сообщении.

Крысы на кухне и антисанитария в камерах. Это можно охарактеризовать как пытки, - у Денисовой рассказали об условия содержания заключенных в Одесском СИЗО 03
Крысы на кухне и антисанитария в камерах. Это можно охарактеризовать как пытки, - у Денисовой рассказали об условия содержания заключенных в Одесском СИЗО 04

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У омбудсмена пообещали уведомить Министерство юстиции Украины о выявленных нарушениях прав заключенных и предоставить рекомендации по их устранению.

Источник: https://censor.net.ua/p3151353
 
 
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Я на фотке тоже таракана увидел(да и не одного).
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Убийцы и насильники должны содержаться только так и никак по другому!!!
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ПЄТРУХУ, Гонтареву, Югика - ТУДА. Остальных тоже, ГУНДОСЫХ.
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И тебя, пацака, тоже туда, за компанию.
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Не, не получится, я не из их компании. К СОЖАЛЕНИЮ.
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єто сизо а не зона тоисть вина людей попадающих сюда может быть и не доказана...
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как крыса пробрался из камеры на кухню?
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Я тут ненароком поинтересуюсь, как с крьісьі позорной не спросили как с гада?
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сравните с тем, как зайка отбывает "суровое наказание" за убийство шести человек.
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Удивительно, но в Голландии тюрьмы намного лучше, но они почему то пустые.
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это жесть,.... тяжелое наследие совка..., когда переступив порог "исправительного учреждения", человек переставал быть человеком...
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При этом не нужно забывать, что в СИЗО содержат только опасных преступников, которые не попадают под залог.
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