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 Вандал, который повредил надгробия погибших воинов АТО на Черниговщине, задержан, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители объявили о подозрении трижды судимому жителю Черниговской области, подозреваемому в надругательстве над могилами бойцов на кладбище Мены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

"Во время санкционированного обыска у подозреваемого изъята одежда и нож со следами краски, также есть показания свидетелей, которые видели мужчину на кладбище в тот день. Злодеем оказался трижды ранее судимый житель Сновска, который имел конфликт с законом из-за нанесения тяжких телесных повреждений, покушения на убийство и поджог церкви", - говорится в сообщении.

В частных разговорах подозреваемый неоднократно высказывал пренебрежение к Революции Достоинства и Антитеррористической операции, погибших героев называл предателями.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) - наказывается ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет.

Напомним, 22 сентября неизвестный вандал закрасил портреты на надгробиях погибших воинов АТО в г. Мена (Черниговская область).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против вандалов, обливших краской памятник воинам АТО на Житомирщине, открыли дело, - полиция

Вандал, который повредил надгробия погибших воинов АТО на Черниговщине, задержан, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3151336
 
 
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Оно человекообразное слабоумное кацапское дерьмо, его надо за ноги подвесить и пусть болтается на ветру.
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Чмо болотное.
Скорее всего не сам, а по заказу "работал".
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Интересно за кого он голосовал на парламентских и президенских?
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Да какой там голосовал, посмотри на одежду. Дали денег на бутылку за вандализм. Типичный человекоподобный свинорус.
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А у него денег много? Надгробия сейчас стоят сумасшедших денег- плюс услуги, плюс повторное освящение и процессия, плюс солидный гос налог. И всё это помноженное на N.
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Один мой знакомый занимался изготовлением наружной рекламы, так вот когда у него не было работы он либо кого-то нанимал либо сам портил (бил) буквы на вывесках чтоб бывшие клиенты к нему снова обратились - так вот этого алкаша (типо вандала) нужно нужно крутить дальше и узнать кто ему за погром заплатил
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Но в 1-ю очередь надо вернуть потери ЖЕРТВАМ! Какая разница кто платил ему- а им-то кто заплатит? Сколько стоит его жильё? Ведь он же лишил жилья целую кучу живущих на том свете, скотина!
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фсб-шники нанимают вот такой человекомусор чтобы руки краской не пачкать.
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Мразь! А зачем рожу этого ублюдка спрятали? Надеются отпустить?
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Кроме как "ввалить люлей", никаких желаний не вызывает.
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Мужичок с заметной скрепой.....Надо его выменять на умного. На мацкве таких ценят ,могут взять в массовку к скабздеевой. Дайте убогому шанс....
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Нашли какого то БОМЖАРУ...
Дали на бояру...и приказали паскудить по мелкому...

Вот он...истинный УЗКИЙ ЧЕЛОВЕК!
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Когда таким ЧМОшникам дают оружие...они чуствуют себя БОГАМИ С ОЛИМПА!)))
можно на шару взять в ларьке сигареты и пиво...
Дать прикладом по харе бомжам конкурентам...по закону военного времени...
Убить проклятого интелигентишку...

Вот он УЗКИЙ МИР...РАЙ ДЛЯ УЗКИХ ЛЮДЕЙ!))
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На него ещё три грабежа можно повесить.
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Таких надо усыплять, три раза уже был, не помогло.
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Что и требовалось доказать... Или нарики или алкашня за дозу или бутылку сделают все. Нужно искать тех кто им заказывает такое. А заказывают все это из кремля через прокацапленных падлюк в Украине.
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Уявляю, яку насолоду отримає українець в руки якого попаде це чмо !
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