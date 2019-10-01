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 Политика Украины, Общество
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Все про:актер (235) Зеленский (3055) продюсер (2) Офис Президента (117)

 Зеленский пригласил в Украину Тома Круза и встретился с ним в ОП. ФОТО

По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером.

Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену.

Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

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Зеленский пригласил в Украину Тома Круза и встретился с ним в ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/p3151328
 
   
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не ну шо сказать - вот это и есть уровень моники ))))
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блин, ну почему у него все время такое стремное выражения лица...? Зеленский встретился с Томом Крузом: обсудили кинематограф - Цензор.НЕТ 2445
Как у крысы...
Я не о Крузе конечно...
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Том приехал снимать сериал "Миссия невыполнима, Операция Моника Зеленски" Зеленский встретился с Томом Крузом: обсудили кинематограф - Цензор.НЕТ 9981
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Пипець кар"єрі Круза. Хто зв"язується з Монікою, тому кранти.
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В Украине потешный президент с потешным правительством, потешная палата теперь -Рада.
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Воно ото й живе як у кіно. Армія йому не потрібна-подавай кіно
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Глава Беларуси Александр Лукашенко в неформальной обстановке встретился с известным американским киноактером Стивеном Сигалом, сообщает официальный сайт президента.

"Познакомиться с Лукашенко Стивен Сигал, по его собственному признанию, мечтал давно, - рассказала пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт. - Собираясь в Минск, актер настойчиво просил о встрече. К Беларуси отношение у гостя особое еще и потому, что, как выяснилось сегодня, Стивен Сигал - наш земляк, есть его корни и в Беларуси".

Ранее Лукашенко принимал у себя другого друга Путина - Жерара Депардье: актер после той встречи даже заявил, что переедет жить в Беларусь

https://www.currenttime.tv/a/27945086.html
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И 95 -й квартал и рассмеши комика, туда же Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 743
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поЗЕрище со всеми так заискивает? А, только Порошенко готов рвать зубами..
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Президент рассказал гостю о собственном опыте работы в кино. Про оскароносный сериал "Сваты" и тому подобное?
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В полный рост Том Круз весьма толстожоп.
А тут ещё и довольно помят - видно, мало заплатили.
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Ничего рядом с нашей шмарклей , выглядеть плохо- невозможно.
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Точное определение

"Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил!"
Р. Бьорнс

Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 3194
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Показушка і галімий піар в стилі третіх країн Африки та Росії... В них тоже, перші особи країни та диктатори, ********* запрошувати Депардье, Сігала, боксера Рой Джонса....

Меркель, Дуда, Макрон інші демократичні лідери.... в такий галімий піар не бавляться... У них просто не має часу на таке.... У них регламент і робочий час призначений зовсім для інших справ, аніж зустрічатися з підзабутими зірками Голівуду....
Були ще сподівання на цього Зеленського, що нарешті Україна отримала лідера нового гатунку... притаманного традиціям демократичної Європи ........ Але після всих цих... Мендель-пендель, Богдана, "вийди розбійник"....."чорт і шаурма".... Все стало на свої місця... Зелінський - таке ж совкове лайно... яким були Кучма, Ющенко, Янукович.....
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местные локации для съемок это я я так понимая криворожкие карьеры и отвалы. Там уже не один фильм сняли апокалипсис Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 8562
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