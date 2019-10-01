 Зеленский пригласил в Украину Тома Круза и встретился с ним в ОП. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что Зеленский встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером.
Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.
Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.
Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену.
Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.
"Познакомиться с Лукашенко Стивен Сигал, по его собственному признанию, мечтал давно, - рассказала пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт. - Собираясь в Минск, актер настойчиво просил о встрече. К Беларуси отношение у гостя особое еще и потому, что, как выяснилось сегодня, Стивен Сигал - наш земляк, есть его корни и в Беларуси".
Ранее Лукашенко принимал у себя другого друга Путина - Жерара Депардье: актер после той встречи даже заявил, что переедет жить в Беларусь
https://www.currenttime.tv/a/27945086.html
А тут ещё и довольно помят - видно, мало заплатили.
"Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил!"
Р. Бьорнс
Меркель, Дуда, Макрон інші демократичні лідери.... в такий галімий піар не бавляться... У них просто не має часу на таке.... У них регламент і робочий час призначений зовсім для інших справ, аніж зустрічатися з підзабутими зірками Голівуду....
Були ще сподівання на цього Зеленського, що нарешті Україна отримала лідера нового гатунку... притаманного традиціям демократичної Європи ........ Але після всих цих... Мендель-пендель, Богдана, "вийди розбійник"....."чорт і шаурма".... Все стало на свої місця... Зелінський - таке ж совкове лайно... яким були Кучма, Ющенко, Янукович.....