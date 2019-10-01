 Меркель назначила Вальдерзее уполномоченным по газовому транзиту через Украину. ФОТО

Об этом в сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Тwitter, передает Цензор.НЕТ.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита через Украину", - написал посол.
В то же время он отметил, что свой первый официальный визит спецпосланник совершил именно в Посольство Украины в Берлине.
При Зеленском виновные в этом начали возвращаться в Украину...
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Возвращаються ...
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Наверное что бы зенелейсский их посадил ....????Г.....