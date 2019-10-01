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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Меркель назначила Вальдерзее уполномоченным по газовому транзиту через Украину. ФОТО

Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным правительства ФРГ по обеспечению газового транзита через Украину.

Об этом в сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Тwitter, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита через Украину", - написал посол.

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В то же время он отметил, что свой первый официальный визит спецпосланник совершил именно в Посольство Украины в Берлине.

Меркель назначила Вальдерзее уполномоченным по газовому транзиту через Украину 01
Меркель назначила Вальдерзее уполномоченным по газовому транзиту через Украину 02

Источник: https://censor.net.ua/p3151323
 
 
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Блин, целого ГРАФА! Это большая честь для Украины!
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Графф Дикоозерный , а йодли он умеет петь?
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Не дикоозерный а граф лесного озера. Водяной
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Владимир Зеленский упрекал Петра Порошенко за то, что виновные в расстрелах Майдана не наказаны.

При Зеленском виновные в этом начали возвращаться в Украину...

.
Возвращаються ...
.
Наверное что бы зенелейсский их посадил ....????Г.....
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Граф объяснит почему от нужен и никому не мешает
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И поручить ему демонтаж недостроенного "Северного потока 2" и заодно "Северного потока 1" И вопрос о возобновлении транзита через Украину решится сам собой.
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