 Меркель назначила Вальдерзее уполномоченным по газовому транзиту через Украину. ФОТО

Об этом в сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Тwitter, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита через Украину", - написал посол.

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В то же время он отметил, что свой первый официальный визит спецпосланник совершил именно в Посольство Украины в Берлине.



