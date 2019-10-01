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 Экономика, Общество
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Все про:дороги (1835) ремонт (942) Голик Юрий (40)

 Рекорд по ремонту дорог - 130 км трассы "Мариуполь-Запорожье" были отремонтированы за 68 дней, - Голик. ФОТО

Экс-советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик обнародовал информацию о том, что в стране установлен рекорд по ремонту дорог - 130 километров трассы Запорожье -Мариуполь были отремонтированы за 68 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Голик отметил: "Дорога жизни. Трасса Запорожье - Мариуполь.

Была построена в 1962 - 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса не ремонтировалась.

В 2016-м году начали ее ремонт. За три года отремонтировали 70 км.

19 июля 2019 года было принято решение отремонтировать эту трассу всю. В этом году. За три месяца.

25 июля стартовали работы на этой трассе по новому графику - за три месяца, а не три года.

Мы это сделали. Даже быстрее, чем было задумано.

Все работы по асфальту сегодня вечером закончены. Осталась разметка там, где ее еще не нанесли, знаки, обочины, подрезка деревьев.

130 км, которые сделали мы. За 68 дней.Enjoy.

На трассе работали: 637 единиц техники. 1 086 человек.

Рекорд Украины по скорости ремонта дорог. Такие темпы должны стать нормой. Мы показали как могут ремонтироваться дороги. Мы наглядно продемонстрировали каким должен быть подход.

Спасибо каждому, кто это физически сделал".

Рекорд по ремонту дорог - 130 км трассы Мариуполь-Запорожье были отремонтированы за 68 дней, - Голик 01
Рекорд по ремонту дорог - 130 км трассы Мариуполь-Запорожье были отремонтированы за 68 дней, - Голик 02
Рекорд по ремонту дорог - 130 км трассы Мариуполь-Запорожье были отремонтированы за 68 дней, - Голик 03

Источник: https://censor.net.ua/p3151302
 
 
 Топ комментарии
 
А-А-А фсе ниправильна! При Парашенке такова небыла! При Парашенке асфальт был тверже и чернее , а краска гуще и белее! Порохопутинцы, я правильно говорю?
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Матиматик,шо ты ото нащитало? Они,шо по 24 часа в сутки х..рили?
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толку мне с дороги по которой я никогда не проеду?
сделали бы лучше по 5 км но в разных областях
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это конечно хорошо. только вот интересно?
1. сколько на это потратили
2. через сколько времени ее снова ремонтировать придется
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Зимой уже будут ямы, рукожопье не победить
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Надо бы сначала узнать кто её делал? Это в первую очередь важно.
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ІМХО; Такі дороги треба робити в бетоні (благо й сировини у вигляді шлакових відвалів на металургійних підприємствах, з яких можна і потрібно робити дешевий ШПЦ, - у нас накопичилось стільки, що всю Європу можна забетонувати)!
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Робити тiльки турки вмiють а нашiм шось з руками пороблено
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Наши это в смысле те, что под вашим флагом Мон ? Рекорд по ремонту дорог - 130 км трассы "Мариуполь-Запорожье" были отремонтированы за 68 дней, - Голик - Цензор.НЕТ 7464
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там уже давно все выгребли. ринат на запорожский метзавод еще 5 лет назад какой то модный агрегат купил, который все отвалы за год высосал
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Неубедительно... Денег сколько было потрачено, почему не указано? Ну и сравнение нужно с аналогичными отрезками дорог в других странах. То у нас страна нищая а денег на всё тратит как самая богатая.
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А-А-А фсе ниправильна! При Парашенке такова небыла! При Парашенке асфальт был тверже и чернее , а краска гуще и белее! Порохопутинцы, я правильно говорю?
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Будешь говорить на этой дороге после первого ливня,тогда и поглядим правильно или ты пэйсобол
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Тыж ничо не панимаешь.При пєтрє землю добавляли,а тут не.
Зажали.Бракоделы.
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это что такой прикол? по 130/68=1,91 км / сутки ????? ВЫ ЧЕ ВООБЩЕ ******????
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1.91 / 24ч = 0.079 км в час!!! то есть за целый один час "работы" эти специалисты делают 79 метров дороги!!!! ВЫ ********* ТАМ???
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Матиматик,шо ты ото нащитало? Они,шо по 24 часа в сутки х..рили?
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скорость "дохленкого" укладчика ~3м/мин, с 6 кубовым бункером, итого 3*60мин= 180м/час, 24ч*180=4.3 км/сутки, значит за 68 дней можно было сделать 292км.. а так да...
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в 3 смены можно работать, по 8 часиков.... и все будет хорошо, и да.. бабки не воровать!
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а еще лучше: вот трасса 1000км, разделим на участки по 2 км , это будет 500, так вот организовать 500 бригад и за 2 суток дорога готова ))
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А что не так? Для дороги в 3 полосы 1.91 км/сутки - много или мало?
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Водилы грузовиков радостно потирают руки: разбили остальные дороги, разобьем и эту!
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Доказательства есть, тогда в студию или всё таки время покажет
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Молодцы! Может хоть эта власть дороги в порядок приведет.
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