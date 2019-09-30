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 Политика Украины, Общество
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Все про:мост (545) ОГА (1513) Станица Луганская (73)

 Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА. ФОТОрепортаж

Работники "Укртрансмоста" 30 сентября закончили собирать металлическую опору временного моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

В сообщении уточняется, что также продолжается укладка древесины на пешеходную часть моста и работы по устройству перил.

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Также шла работа по уборке древесины и кустарника с обочины дороги, а также засыпке ее щебнем и подготовке участка возле моста для укладки нового асфальта.

Также началась установка новой автобусной остановки на дороге возле моста.

Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА 01
Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА 02

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Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА 03
Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА 04
Фото: loga.gov.ua

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

Временную переправу собираются установить до 11 октября, а до 27 ноября - открыть основной мост.

Источник: https://censor.net.ua/p3151295
 
 
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Касапы ...!!!!
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А какм счасс ваш Свинарчук..
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Ужэ Барыга , - или ужэ предприниматель..
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А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ???

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Надіюсь третя сила не дасть довго простояти
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строители прячют личики свои...стыдно им ***** видать.
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на открытие моста зеле постелят красную дорожку, позовут цыган и лысого
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Это какие же деньги вбУхали! И для кого?
Уж лучше бы вбухАли на те же деньги( пардон)
А еще лучше - отдали на реабилитацию раненых в том секторе(((
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