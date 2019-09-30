 Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине. Изъято ценностей на 1,4 млн грн, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено жителя Черкасс, который осуществлял хранение фальсифицированной махорки и табачного сырья. Указанную продукцию злоумышленник реализовывал через сеть Internet и через специально созданные закрытые группы в мессенджерах.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1,1 тонны махорки и табака общей ориентировочной стоимостью почти 1,4 млн грн.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 177-2 КУоАП".





