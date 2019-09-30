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Все про:табак (185) Черкасщина (622) ГФС (3426)

 Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине. Изъято ценностей на 1,4 млн грн, - ГФС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области остановили незаконную торговлю фальсифицированными подакцизными товарами и изъяли крупную партию махорки и табака.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено жителя Черкасс, который осуществлял хранение фальсифицированной махорки и табачного сырья. Указанную продукцию злоумышленник реализовывал через сеть Internet и через специально созданные закрытые группы в мессенджерах.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1,1 тонны махорки и табака общей ориентировочной стоимостью почти 1,4 млн грн.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 177-2 КУоАП".

Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине. Изъято ценностей на 1,4 млн грн, - ГФС 01
Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине. Изъято ценностей на 1,4 млн грн, - ГФС 02
Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине. Изъято ценностей на 1,4 млн грн, - ГФС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3151278
 
 
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у нас на рынке полно этого табака, благодаря ценам на сигереты спрос увеличился
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чому це тютюн фальсифікований? косили під Мальборо? )))
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Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине
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Хасідів залишили без тютюну. Ето ж антісємітізЬм какой-то!
Нада срочно жаловаться в Комітєт ООН по правам чєловєка!
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ахахаахха
я хоть сейчас пару точек в Одессе назову.
но жить охота, целые склады в центре города, а возле поскота еще больше.
я верю в борьбу!!!
нафиг...
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кстати, то что они на фото показывают, испорченый табак, я знаю.
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треба на базарі питати у бабів, чи не фальсифіковані у них помідори з огірками )))
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