 Приговор исполнителям убийства Гандзюк вообще никак не касается Мангера, заказчик в нем не установлен, - адвокат Ильченко. ДОКУМЕНТ

Об этом написал в Facebook адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, передает Цензор.НЕТ.

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда при рассмотрении кассационных жалоб защиты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера на решение суда в отношении пятерых фигурантов дела о нападении на херсонская активистку Екатерину Гандзюк отметила, что в приговоре не упоминается фамилия Мангера и нет сведений, указывающих на него.

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"Верховный Суд признал, что приговор исполнителям нападения на Катерину Гандзюк не имеет никакого отношения к Владиславу Мангеру. То есть прокуратура обманула родственников Гандзюк, убедив их подписать соглашение о признании вины в обмен на "точно установим заказчика", - написал он.

Адвокат приложил к посту решение суда.

"Итак, приговор исполнителям вообще никак не касается Мангера. Мангер в нем не упоминается, о Мангере в приговоре ни слова, заказчик в приговоре не установлен.

ВСЁ. То есть прокуратура и СБУ нагло обманули родителей и мужа Катерины Гандзюк, рассказав им о том, что "исполнители получают мизерные сроки - зато мы закрепим заказчиком". НЕТ. Теперь исполнители получили мизерные сроки, а заказчиков никто так и не нашел. И не ищет. СБУ не пытается поймать Левина. Не пытается выяснить причину смерти в больнице. Не пытается выяснить мотивы нападения. Не ищет настоящих виновных. Просто не делает ничего. На данный момент дело "зависло" и все причастные просто надеются, что "Может быть рассосется само". А пока что есть решение Верховного Суда - окончательное и не подлежащее обжалованию. И в нем установлено, что приговор Покровского суда никакого отношения к Мангеру не имеет", - добавил Ильченко.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

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15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

15 августа Суд отказал защите Мангера в обжаловании остановки следствия по нему в деле Гандзюк.

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