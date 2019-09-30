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 Происшествия
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Все про:отравление (1302) Черкассы (624) эвакуация (448) ГСЧС (2289)

 Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки "травили" насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице. ФОТОрепортаж

В подвале жилого дома для борьбы с насекомыми распылили инсектициды. После этого жители дома начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас спасатели эвакуируют жителей дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черкасской области.

"Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5-ро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования", - сказано в сообщении.

Спасатели обходят квартиры и проводят эвакуацию. Те, кто отказался покидать жилище, пережидают на балконах.

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"На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи". Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда", - добавили в ГСЧС.

Кроме медиков и спасателей, на месте происшествия работают все службы экстренного вызова.

Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 01
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 02
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 03
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 04
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 05
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 06

Источник: https://censor.net.ua/p3151207
 
 
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Хріна собі... Фосгеном, іпритом чи зарин-зоманом труїли?
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Щас ПЕдрилы и сюда Зеленского приплетут.
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Хріна собі... Фосгеном, іпритом чи зарин-зоманом труїли?
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За год весь лимит яда сыпанули! Там бы и бронтозавры массово полягли бы! Если бы летом в жару---так и птицы бы стаями пролетая падали! Вот уже конюхи!
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Зеленського - до отруєння газом?
Доволі сокирна провокація на агентсмітизм з елементами нацизму.
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)) нє. борьба с блохерами. хто то завёл в подвале блох
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Це все черкаське чмуридло бОРТНІК андрій ****....з Черкас...


Дане ЧМО придумало ще й новий тариф з мешканців багатоповерхівок - вивіз негабаритних відходів... ( не враховуючи, що є просто вивіз мусору) !!! і при чому з кожної квартири в межах 30-50 грн.... Тобто, ремонт робить якийсь один...або вночі вивозить/виносить старі вікна чи мішки з мусором хтось інший - ... ТО ПЛАТЯТЬ АБСОЛЮТНО ВСІ !!!!!!!! Навіть якщо ви нічого такого не виносили. Я не плачу принципово..пішов він на!хуй: в мене негабаритних відходів нема, договору самого також немає...Оферту хай засуне собі в ср%% ку...ПДРС.
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***

- здравствуйте.... вызывали?
- а вы кто?
- летчик-истребитель...
- в смысле?
- тараканы, клопы...
- тю...а летчик почему?
- мухи, комары...
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Комах то хоч потравили чи тільки людей?
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