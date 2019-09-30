 Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки "травили" насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черкасской области.
"Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5-ро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования", - сказано в сообщении.
Спасатели обходят квартиры и проводят эвакуацию. Те, кто отказался покидать жилище, пережидают на балконах.
Читайте на Цензор.НЕТ: После посещения аквапарка в Хмельницком к врачам обратились 13 человек
"На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи". Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда", - добавили в ГСЧС.
Кроме медиков и спасателей, на месте происшествия работают все службы экстренного вызова.
Доволі сокирна провокація на агентсмітизм з елементами нацизму.
Дане ЧМО придумало ще й новий тариф з мешканців багатоповерхівок - вивіз негабаритних відходів... ( не враховуючи, що є просто вивіз мусору) !!! і при чому з кожної квартири в межах 30-50 грн.... Тобто, ремонт робить якийсь один...або вночі вивозить/виносить старі вікна чи мішки з мусором хтось інший - ... ТО ПЛАТЯТЬ АБСОЛЮТНО ВСІ !!!!!!!! Навіть якщо ви нічого такого не виносили. Я не плачу принципово..пішов він на!хуй: в мене негабаритних відходів нема, договору самого також немає...Оферту хай засуне собі в ср%% ку...ПДРС.
- здравствуйте.... вызывали?
- а вы кто?
- летчик-истребитель...
- в смысле?
- тараканы, клопы...
- тю...а летчик почему?
- мухи, комары...