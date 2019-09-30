 Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки "травили" насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черкасской области.

"Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5-ро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования", - сказано в сообщении.

Спасатели обходят квартиры и проводят эвакуацию. Те, кто отказался покидать жилище, пережидают на балконах.

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"На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи". Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда", - добавили в ГСЧС.

Кроме медиков и спасателей, на месте происшествия работают все службы экстренного вызова.











