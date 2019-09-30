 Зеленский принял участие в учениях органов МВД. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что в мероприятии принимают участие представители Министерства внутренних дел и иностранные делегации.

Учения проходят в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений (военная часть 3070 Нацгвардии Украины, с. Старое, Бориспольский район).

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