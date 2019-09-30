 Зеленский принял участие в учениях органов МВД. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Отмечается, что в мероприятии принимают участие представители Министерства внутренних дел и иностранные делегации.
Учения проходят в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений (военная часть 3070 Нацгвардии Украины, с. Старое, Бориспольский район).
То ли им не заплатили, то ли у них "стыдливость" за шмарклю-монику прослуналась.
Второе - навряд ли..
поэтому и напуган...
вдруг этот дядька ударит...
подсознательное это... , у наркуш все обостренно...
но напуган это точно..
охрана снаружи..., а эти., эти - вдруг задумали что то...?
вдруг прямо сейчас....?
Вон здоровый какой...
- вы не знаете, когда она в последний раз охотилась на зайцев?
- прости, что?
- борзая, говорю, она какая-то.
А как на счет реп почитать и косяк с курить?!.. 73% Зебилов бы оценило..
А вот я в этом сомневаюсь.
Совершил марш-бросок, пострелял из пистолетика, метнул гранаточку?
В костюмчике прошелся между столами и посидел в автобусике...
Может, "посетил" всего-лишь?
президент в безопасности, по этому поводу можно не волноваться
- Та ну его нафуй! Спать охота-пистуй сам....
любопытно, Зеля еще не догадался, что задача Богдана держать Зелю на поводке?!
Соя, скулить!