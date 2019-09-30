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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (3055) МВД (7954) учения (2184)

 Зеленский принял участие в учениях органов МВД. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в тактико-специальных учениях органов Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что в мероприятии принимают участие представители Министерства внутренних дел и иностранные делегации.

Учения проходят в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений (военная часть 3070 Нацгвардии Украины, с. Старое, Бориспольский район).

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Источник: https://censor.net.ua/p3151193
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, что он ему такое сказал шо зеленкин так испугалсо?
Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 7711

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Мендель с показательными выступлениями была?... Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 9646
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Если Моника приперлась, пипец МВД. "Они за всё берутся смело и превращают всё в говно, А если за говно берутся, то просто тратят меньше сил."
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странно, но остатки стада зебилов-ботов - исчезли с Цензора..
То ли им не заплатили, то ли у них "стыдливость" за шмарклю-монику прослуналась. Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 7073
Второе - навряд ли..
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Интересно, что он ему такое сказал шо зеленкин так испугалсо?
Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 7711

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Сказали, что еще один визит в США начали готовить....
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там охрана не поместилась просто...
поэтому и напуган...
вдруг этот дядька ударит...
подсознательное это... , у наркуш все обостренно...
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а может, у оператора возле камеры автомат?...
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мы не знаем что у него в голове...
но напуган это точно..
охрана снаружи..., а эти., эти - вдруг задумали что то...?
вдруг прямо сейчас....?
Вон здоровый какой... Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 7581
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так Зедентик на всех фото перепуганный какой-то
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так, там вокруг люди с оружием, а не с косяками...
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поруч з таким дебелим дядьком чиніхуа обісралося...))
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Мендель с показательными выступлениями была?... Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 9646
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***
- вы не знаете, когда она в последний раз охотилась на зайцев?
- прости, что?
- борзая, говорю, она какая-то.
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заняться больше нечем чем ходить осматривать и на машинки втыкать
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Живой, но какой-то очень печальный, даже потерянный...
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очки запретили одевать))) а без них он как голый
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он пришел за поддержкой к авакову, который поставил на место зе в нападках на парубия
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ой!.. Зеленой Шмаркле срочно потребовалось поднять внутренний рейтинг, и оно согласилось принять участие в показушном показе техники МВД..
А как на счет реп почитать и косяк с курить?!.. 73% Зебилов бы оценило..
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Вже починає дратувати діяльність Зеленого..
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А голосували за нього бо дратував попередник? Чи ви та рідкісна людина, що не голосувала за зе, але дратувати починає тільки зараз?
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Что-то он черный. Сказал что не то и не тому? Или наоборот: ему было сказано не то, но тем. Или просто в голове проносятся всякие мысли при виде всего?
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Ух ты, как моника ментами интересуется! Даже очёчки снял, так ему интересно. Думает, натасканные менты ему скорее помогут, чем мертвые евреи.
А вот я в этом сомневаюсь.
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Українці ще не вдуплились - що команда Зє їм готує з "ринком землі"(законопроект 2178). Але Вовік з гончаруками розуміє, що українці таки віддупляться і на їх реакцію треба буде якось відповідати.
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Гірше за все, що відмотати назад продаж землі не вийде. Весь світ стане на захисть власників, що витратили на цю землю свої гроші. Нехай навіть в десятки разів меньші гроші, ніж ця земля коштує наспправді. Тому дивіться на голодних аргентинців на вулицях і побачите своє майбутнє
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"принял участие в учениях" это как?
Совершил марш-бросок, пострелял из пистолетика, метнул гранаточку?
В костюмчике прошелся между столами и посидел в автобусике...
Может, "посетил" всего-лишь?
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под бдительным присмотром авакяна
президент в безопасности, по этому поводу можно не волноваться
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- На тачки со мной поедешь смотреть?
- Та ну его нафуй! Спать охота-пистуй сам....
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Зеленский принял участие в учениях органов МВД... Я извиняюсь, а в качестве кого?
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это удивительно, но Богдан сегодня отлучен "от тела".. Видимо пройобы с видосиком "звоните в НАБУ" и "Мериканьское турне клоуна" свалили на Богдана..
любопытно, Зеля еще не догадался, что задача Богдана держать Зелю на поводке?!
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Проходили учения, где полиция училась крошить до кровавого месива соевых идиотов.Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 8431
Соя, скулить!
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МВД хорошо оснащено, нарушителям порядка не завидую.
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глядя на фото, где военные смотрят в рот клоуну в костюмчике, не могу отделаться от ощущения, что это кадры из фильма-утопии...
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ну Вы разве сами не видите? ))) кислый и вялый...
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Собаков шо-рукзак сожрал.Эка распёрло хряка на гос.харчях..
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