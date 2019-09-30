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Все про:Госпогранслужба (3474) граница (3256) контрабанда (1825) Луганщина (4189)

 Пограничники на Луганщине со стрельбой остановили прорыв внедорожника с армянскими консервами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники в Луганской области пресекли дерзкую попытку нарушения государственной границы автомобилем ВАЗ-21236 "Нива Шевроле" с номерами украинской регистрации, который перевозил рыбные консервы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера вечером пограничный наряд отдела пограничной службы "Троицкое", который нес службу в районе населенного пункта Демино-Александровка на Луганщине, с помощью тепловизора обнаружил движение двух автомобилей.

К вероятному месту правонарушения выехала группа реагирования и были начаты поисковые мероприятия, в результате которых пограничники заметили два транспортных средства с выключенными фарами, двигающиеся в сторону границы. На законные требования об остановке водители автомобилей их проигнорировали и осуществили опасный маневр в направлении пограничного наряда, чем создали явную угрозу жизни и здоровью военнослужащим. В результате, пограничниками было применено стрелковое оружие. Однако это не остановило правонарушителей.

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Пограничники на Луганщине со стрельбой остановили прорыв внедорожника с армянскими консервами 01
Пограничники на Луганщине со стрельбой остановили прорыв внедорожника с армянскими консервами 02
Пограничники на Луганщине со стрельбой остановили прорыв внедорожника с армянскими консервами 03
Пограничники на Луганщине со стрельбой остановили прорыв внедорожника с армянскими консервами 04

Во время проведения дальнейших поисковых мероприятий, в лесополосе вблизи границы был обнаружен поврежденный автомобиль марки ВАЗ-21236 "Нива Шевроле" с номерами украинской регистрации, без водителя. Вблизи автомобиля была обнаружена брошенная партия товаров народного потребления, а именно коробки с консервами рыбными производства Республика Армения.

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на участке ответственности Луганского отряда.

Источник: https://censor.net.ua/p3151190
 
 
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Ну ерундой же заниматься приходится погранцам.
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насколько я знаю армян, то наряду со всеми ихними мировыми изобретениями и открытиями - консервы первыми вынайшлы тоже они ))
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Ну да, консервы с свежо выловленной армянской селёдкой в армянском океане.
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А какую рыбу консервируют в Армении?
Морей там нет. Озера есть, но там не промышленные объёмы, да и кому нужна рыба с тех водоёмов.

Приправы, кетчуп, аджика, вино, да
Но рыба! Рыба, Карл! Через луганский лес. 🤕🧐🤔
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Молодці. Але РЖД по Україні катає состави як в себе вдома, і нічо...А тут цілий джип консерв.
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Армянские консервы, это шедевр журналистики)))
Автор, жги ещё.
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армянские рыбные консервы?.. я их даже при совке не встречал.. армянскими были только коньяк и команда Арарат
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Даже интересно, какой по счету это фейк.
Написали бы ещё креветки из Армении
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Толерантность, не соизволите остановится , показать документы а что везете и все это в приграничной зоне с москалями с которыми идут боевые действия и после этого хороним лучших людей да мочить их надо дал команду стой стеляю, слышал не слышал его проблемы следующие огонь на поражение только такими методами можно присечь такую контрабанду
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