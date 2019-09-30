 Пограничники на Луганщине со стрельбой остановили прорыв внедорожника с армянскими консервами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера вечером пограничный наряд отдела пограничной службы "Троицкое", который нес службу в районе населенного пункта Демино-Александровка на Луганщине, с помощью тепловизора обнаружил движение двух автомобилей.

К вероятному месту правонарушения выехала группа реагирования и были начаты поисковые мероприятия, в результате которых пограничники заметили два транспортных средства с выключенными фарами, двигающиеся в сторону границы. На законные требования об остановке водители автомобилей их проигнорировали и осуществили опасный маневр в направлении пограничного наряда, чем создали явную угрозу жизни и здоровью военнослужащим. В результате, пограничниками было применено стрелковое оружие. Однако это не остановило правонарушителей.

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Во время проведения дальнейших поисковых мероприятий, в лесополосе вблизи границы был обнаружен поврежденный автомобиль марки ВАЗ-21236 "Нива Шевроле" с номерами украинской регистрации, без водителя. Вблизи автомобиля была обнаружена брошенная партия товаров народного потребления, а именно коробки с консервами рыбными производства Республика Армения.

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на участке ответственности Луганского отряда.