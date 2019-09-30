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 Общество, За рубежом
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Все про:задержание (5514) оскорбление (80) Путин (25078) Санкт-Петербург (384)

 "Путин тупое писклявое чмо": в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея. ФОТО

Росгвардия арестовала петербуржца Игоря Соколова, в знак протеста оставившего надпись "Путин тупое писклявое чмо" на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русский Монитор".

Отмечается, что крамольное высказывание в адрес президента РФ, а также сотрудников ФСБ, было замечено на цоколе кованой ограды Русского музея, расположенного на площади Искусств, в воскресенье, 29 сентября, во второй половине дня.

Путин тупое писклявое чмо: в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея 01

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На "место преступления" быстро примчалась полиция, которая завела уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм), но вероятнее всего, что в итоге уголовное дело переквалифицируют на ст. 319 УК РФ (оскорбление власти). И, вот, не прошло и суток, как автора надписи арестовали.

Характерно, что российские СМИ публикуют фото надписи только в замазанном виде, опасаясь санкций со стороны Роскомнадзора.

Источник: https://censor.net.ua/p3151157
 
   
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Нельзя вот так взять и выдать государственную тайну!
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Хорошо написал, но в слове "Ху*ло" допустил 5 ошибок.
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Это для конспирации. Путиных много, можно отмазаться, что соседа в виду имел. А вот х*ло одно, тут уже свалу ноль.
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Четыре, буква "у" там написана правильно.
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Согласен,во всем мире его имя"Ху*ло",но росияне имеют окурка под именем путин..
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
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Але навіть такий опозиціонер нам не друг.
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там места не хватило..., а так бы дописал - Хотим такого как Сталин...
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ЧМО замість х*ло. Санкт-Петербурґ відрізняється інтелігентністю
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вот я бы хохотал, если бы вместо художника повязали чувака который бросился это вытирать "Путин тупое писклявое чмо": в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея - Цензор.НЕТ 1139
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Вспомнилось, во времена СССР у нас кто-то написал "Слава Украине!". Подняли все КГБ со всей области и Киева и тут видимо, искали все органы.
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А кто из храбрецов патриотов осмелиться написать такое про Зеленского? Да никто.
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на счет писклявого не уверен, а так да "Путин тупое писклявое чмо": в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея - Цензор.НЕТ 2208
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как сложно. надо было гвардейцам кардинала опровержение дописать -"нет он не писклявое и не *****". по медали бы дали ))
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