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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Группа "таксистов-клофелинщиков" ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №7 направлено в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, которые организовавшись в преступную группу, совершали разбойные нападения на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В ходе досудебного расследования установлено, что указанные мужчины передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленники знакомились с потерпевшими и в ходе общения незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. После того, как потерпевшие теряли сознание, преступники забирали у них мобильные телефоны, украшения, денежные средства и другие ценные вещи, и по возможности - направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи", - сказано в сообщении.

Группа таксистов-клофелинщиков ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура 01
Фото: прокуратура г.Киева

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале, задержали на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В ведомстве напомнили, что указанные мужчины были задержаны 08.03.2019 г. непосредственно после совершения очередного преступления и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время собраны доказательства о совершении указанными лицами не менее 18 эпизодов разбойных нападений и 07.06.2019 последним вручено уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3151130
 
 
 Топ комментарии
 
Ага. Помню, давно-давно, в 2002-м, кажется, в Гидропарке какие-то случайные девки подмешали нам в пиво клофелин. В себя пришел через трое суток. На диване в комнате отдыха Днепровского РОВД... И товарищ на соседнем топчане. Повезло, что подполковник милиции ))
А так бы и подохли на песочке под кустиками.
Клофелин - реально зверская вещь.
Самое смешное - пришел в себя, башка трещит, тот подполкан к себе кое как поехал, еду в метро.
Подходят деятели - вы, говорят, выронили - и суют мне удостоверение сотрудника милиции. Того полкана )) Это был цирк..
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а зелебобы омазываеть - ЗЕленоглазое такси Группа "таксистов-клофелинщиков" ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9488
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А потом голосовать за такого же. Группа "таксистов-клофелинщиков" ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5244
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15 минимум , ибо клафелин это покушение на убийство.
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??????????????? лекарственное средство, понижающие артериальное давление! Таксисты лечили своих клиентов.
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Ага. Помню, давно-давно, в 2002-м, кажется, в Гидропарке какие-то случайные девки подмешали нам в пиво клофелин. В себя пришел через трое суток. На диване в комнате отдыха Днепровского РОВД... И товарищ на соседнем топчане. Повезло, что подполковник милиции ))
А так бы и подохли на песочке под кустиками.
Клофелин - реально зверская вещь.
Самое смешное - пришел в себя, башка трещит, тот подполкан к себе кое как поехал, еду в метро.
Подходят деятели - вы, говорят, выронили - и суют мне удостоверение сотрудника милиции. Того полкана )) Это был цирк..
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мне просто интересно, что ни вкуса, ни запаха нет?
Можно как-то определить, что подмешали или никак?
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Вообще. Никак не определить.
Задача - никогда не связываться с незнакомыми людьми.
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Ну так смертельные случаи и были примерно в те времена.
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щас соя начнет тошнить что это проклятые евробляхеры.
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а зелебобы омазываеть - ЗЕленоглазое такси Группа "таксистов-клофелинщиков" ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9488
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клофелисты, епта...
Это ж надо быть таким придурком, чтоб пить какую-то хрень с бомбилой Группа "таксистов-клофелинщиков" ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8732
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мужчины были задержаны 08.03.2019 г.Источник: https://censor.net.ua/p3151130
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