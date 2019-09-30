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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2219) соглашение (1066) Brexit (196)

 Украина и Британия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве после Brexit. ФОТО

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился с главным переговорщиком Департамента экономической дипломатии МИД Великобритании со странами Восточной Европы и Центральной Азии Сарой Крофт.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"На повестке дня - заключение нового Соглашения между Украиной и Великобританией, которая после Brexit заменит для наших стран Соглашение об ассоциации", - говорится в сообщении.

Украина и Британия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве после Brexit 01

В МИД отметили общее понимание амбициозности этого двустороннего документа, который будет отвечать высокому уровню отношений между странами.

Украина и Британия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве после Brexit 02

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Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.

Источник: https://censor.net.ua/p3151126
 
 
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Хорошая, только брексит еще вилами на воде написан.
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Нагадайте їм Будапешт - ви ж обіцяли зробити будапештський формат.
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Tak serial Brexit ecio prodolzajetsia i ecio budet prodlit kak minimum posle novogo goda,a kakom vyxode idiot rec Украина и Британия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве после Brexit - Цензор.НЕТ 4096Glavny seriala nominant na nagradu Emmy Boria Jonson toze ecio nagradu nevzial Украина и Британия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве после Brexit - Цензор.НЕТ 2803
Do brexit referenduma britanija byla lyder v G7 stran po tempam razvitiju stran,teper uvereno stalo poslednej i ejio ekonomika razvivajetsia uze na kak vysoko razvitoj strani a kak latyno amerikanskix stran
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Освобождается место в ЕС. Интересно, кто его займет?
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Kto to iz balkanskix stran pervuju ocered.Tam jest Cernogorija,Bosnija,Makedonija eti teper v oceredi
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