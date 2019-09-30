 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей, обогреватели и газовые баллоны для воинов Объединенных сил. ФОТО

Об этом сообщается на их странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"По 3-м машинам вылезли проблемы. Что-то уже устранили, что-то в процессе. Отдаем из ремонта машины + везем много полезного (хорошо загружены). Остались незакрытые позиции (чуть ниже) и одна большая проблема - топливо", - говорится в сообщении.
"В колоне 6 машин: фура, автобус эталон, 2 УАЗика (таблетки), нива и микроавтобус. 3 своим ходом, 3 - на сцепке. Расчетная потребность - около 1100л ДТ * 23 грн.
Незакрытое: (но в первую очередь закрываем топливо)
Обогреватель конвертерный или масляный - 3 шт (2 закрыли - остался 1)
Ключи рожковые и головки - по 2 комплекта (закрыли)
Газовые баллоны: любые, б/у, от 5 до 50л - надо 12 штук
Пуско-зарядное устройство 12/24 V
На фото отремонтированный тепловизор - вернется нести службу к морпехам, в Широкино (4600 грн)
Ниссан (писали здесь) купили другие люди для тех же ребят (так что мы не расстроились). Выделенные под него целевые 500$ пошли на помощь Valerka Goryachek c покупкой другой машины. Она тоже поедет воевать на море, к тем, кто не стоит на довольствии и кого там нет). Покажем буквально на следующей неделе - пока это сюрприз для наших добровольцев", - рассказали волонтеры.
"Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897"
А в чём вопрос? В том, что на позициях в реальной жизни полно "невоенных" вещей и всяких мелочей, которые НЕ МОГУТ быть поставлены существующим армейским снабжением, поскольку "не предусмотрены уставом". Надо бы организовать некую армейскую "службу быта", на которую бы предусматривалось официальное бюджетное финансирование...
первый вопрос до волонтеров /где он работает /
многие кормятся с фондов и неплохо
строят офисы /фондов/проходит время фонд закрывается
офис остаётся