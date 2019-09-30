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 Общество, Фоторепортаж
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 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей, обогреватели и газовые баллоны для воинов Объединенных сил. ФОТО

Волонтерская группа "Мега-Полиграф" готовится к выезду на фронт. Планируют посетить 36-ю, 56-ю, 72-ю и 59-ю бригады. Они просят украинцев о помощи в обеспечении военнослужащих необходимым.

Об этом сообщается на их странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По 3-м машинам вылезли проблемы. Что-то уже устранили, что-то в процессе. Отдаем из ремонта машины + везем много полезного (хорошо загружены). Остались незакрытые позиции (чуть ниже) и одна большая проблема - топливо", - говорится в сообщении.

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"В колоне 6 машин: фура, автобус эталон, 2 УАЗика (таблетки), нива и микроавтобус. 3 своим ходом, 3 - на сцепке. Расчетная потребность - около 1100л ДТ * 23 грн.

Незакрытое: (но в первую очередь закрываем топливо)
Обогреватель конвертерный или масляный - 3 шт (2 закрыли - остался 1)
Ключи рожковые и головки - по 2 комплекта (закрыли)
Газовые баллоны: любые, б/у, от 5 до 50л - надо 12 штук
Пуско-зарядное устройство 12/24 V
На фото отремонтированный тепловизор - вернется нести службу к морпехам, в Широкино (4600 грн)
Ниссан (писали здесь) купили другие люди для тех же ребят (так что мы не расстроились). Выделенные под него целевые 500$ пошли на помощь Valerka Goryachek c покупкой другой машины. Она тоже поедет воевать на море, к тем, кто не стоит на довольствии и кого там нет). Покажем буквально на следующей неделе - пока это сюрприз для наших добровольцев", - рассказали волонтеры.

"Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897"

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей, обогреватели и газовые баллоны для воинов Объединенных сил 01
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей, обогреватели и газовые баллоны для воинов Объединенных сил 02
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей, обогреватели и газовые баллоны для воинов Объединенных сил 03

Источник: https://censor.net.ua/p3151119
 
 
 Топ комментарии
 
задача таких кацапов как ты орать где деньги от государства, чтобы люди вместо помощи возмущались.
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Якби всі чекали на "укомплєкт", воїни до цих пір воювали б в кедах на босу ногу.
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Ты эпл и теслу не основал в Ураине, налогов с тебя около 0, так что если другие хотят и могут помочь, то ты свою варешку закрой и иди работай, патриот кацапский.
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Когда они уже насобираются ? Где помощь правительства ? За такое пора уже к ответу подводить !
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задача таких кацапов как ты орать где деньги от государства, чтобы люди вместо помощи возмущались.
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Сам ты кацап. Пять лет войны ,а все неукомплект.... Это нормально,тормоз ?
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Якби всі чекали на "укомплєкт", воїни до цих пір воювали б в кедах на босу ногу.
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Ты не понял. Количество обороняющихся не увеличивается. Так как нет программы освобождения. Состав не меняется. Информация об этом имеется. Количество известно. Это саботаж.Когда имея время,нет наполнения необходимым.
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Ты эпл и теслу не основал в Ураине, налогов с тебя около 0, так что если другие хотят и могут помочь, то ты свою варешку закрой и иди работай, патриот кацапский.
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вот полиграфы правильно сказали и сделали-про машину,которая будет воевать на море для тех,кого там нет,и кто не стоит на довольствии...
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Вообще-то этот вопрос надо бы решить принципиально.
А в чём вопрос? В том, что на позициях в реальной жизни полно "невоенных" вещей и всяких мелочей, которые НЕ МОГУТ быть поставлены существующим армейским снабжением, поскольку "не предусмотрены уставом". Надо бы организовать некую армейскую "службу быта", на которую бы предусматривалось официальное бюджетное финансирование...
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вопрос сколько процентов оседает в фонде мега-полиграф
первый вопрос до волонтеров /где он работает /
многие кормятся с фондов и неплохо
строят офисы /фондов/проходит время фонд закрывается
офис остаётся
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Хотите помочь наверняка, чтобы помощь точно попала по назначению?
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