 Житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож и коллекцию из почти 400 монет, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Во время оформления пассажиров автобуса "Варшава - Луцк", который прибыл в пункт пропуска "Ягодин" на полосу движения "красный коридор", пограничники и таможенники обнаружили у гражданина Украины среди личных вещей скрытые от контроля нож и два альбома с монетами. 36-летний житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож длиной 70 см и почти 400 различных монет, которые могут представлять историческую ценность", - сказано в сообщении.
Правоохранители изъяли "находку" и передали ее на экспертизу.
Кроме того, по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК "Контрабанда", пограничники направили сообщение в компетентные правоохранительные органы.
У них в уголовном кодексе холодное оружие - это предмет, которым совершено преступление.
Кухонный нож, кирпич, арматурина шестнадцатка - юридически припавниваются к моргенштерну, эспадрону или рекурсивному арбалету - но только если они использовались при преступлении.
При хранении - кирпич и двуручный рыцарский меч оружием не считаются.
Было выпущено около двух миллионов.
На e-bay продается примерно по 150 баксов без доставки примерно вот в таком же состоянии.
Скажем откровенно: так себе историческая ценность.
Проблема возможно в том, шо в Польше и у нас разное понятие о исторической ценности, согласно нашему кодексу все монеты старше 1960 года - историческая ценность.
Т.е. нужно либо польское свидетельство о праве вывоза, либо польская справка о том, шо они не представляют исторической ценности.
просто так до чоловіка,бо мабуть нічого не схотів на лапу давать.
из Польши в Украину - так в чём крамола?