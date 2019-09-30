 Житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож и коллекцию из почти 400 монет, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время оформления пассажиров автобуса "Варшава - Луцк", который прибыл в пункт пропуска "Ягодин" на полосу движения "красный коридор", пограничники и таможенники обнаружили у гражданина Украины среди личных вещей скрытые от контроля нож и два альбома с монетами. 36-летний житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож длиной 70 см и почти 400 различных монет, которые могут представлять историческую ценность", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли "находку" и передали ее на экспертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин РФ пытался вывезти из Украины 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Кроме того, по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК "Контрабанда", пограничники направили сообщение в компетентные правоохранительные органы.





Фото: пресс-служба Госпогранслужбы