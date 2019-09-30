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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3474) история (1633) монеты (91) Польша (4931)

 Житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож и коллекцию из почти 400 монет, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Луцкого отряда обнаружили у гражданина Украины нож и почти 400 монет, которые, вероятно, представляют историческую ценность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время оформления пассажиров автобуса "Варшава - Луцк", который прибыл в пункт пропуска "Ягодин" на полосу движения "красный коридор", пограничники и таможенники обнаружили у гражданина Украины среди личных вещей скрытые от контроля нож и два альбома с монетами. 36-летний житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож длиной 70 см и почти 400 различных монет, которые могут представлять историческую ценность", - сказано в сообщении.

Житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож и коллекцию из почти 400 монет, - Госпогранслужба 01

Правоохранители изъяли "находку" и передали ее на экспертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин РФ пытался вывезти из Украины 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Кроме того, по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК "Контрабанда", пограничники направили сообщение в компетентные правоохранительные органы.

Житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож и коллекцию из почти 400 монет, - Госпогранслужба 02
Житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож и коллекцию из почти 400 монет, - Госпогранслужба 03
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3151104
 
   
 Топ комментарии
 
ПРЕСТУПНИКА ПОЙМАЛИ, блин обычный коллекционер, тем более ввозит, а не вывозит....
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Когда уже уберут из УК совковое понятие "холодное оружие". Типа ножик с лезвием длиной больше 15 см и толщиной больше 3мм это смертельно опасно, а кухонный топорик это кухонный предмет для разделки мяса. БРЕД.
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Дебилы, мля... Пусть в Украину ввозят все, кроме наркоты. надо пресекать вывоз а не ввоз. Говорят, и художественные ценность тоже запрещено ввозить. Идиотские законы. Во всем мире как раз наоборот.
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Когда уже уберут из УК совковое понятие "холодное оружие". Типа ножик с лезвием длиной больше 15 см и толщиной больше 3мм это смертельно опасно, а кухонный топорик это кухонный предмет для разделки мяса. БРЕД.
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Чехи в этом плане продвинутый народ.
У них в уголовном кодексе холодное оружие - это предмет, которым совершено преступление.
Кухонный нож, кирпич, арматурина шестнадцатка - юридически припавниваются к моргенштерну, эспадрону или рекурсивному арбалету - но только если они использовались при преступлении.
При хранении - кирпич и двуручный рыцарский меч оружием не считаются.
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ПРЕСТУПНИКА ПОЙМАЛИ, блин обычный коллекционер, тем более ввозит, а не вывозит....
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монеты обычные, никакого эксклюзива, но этот человек ПРЕСТУПНИК!
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Дебилы, мля... Пусть в Украину ввозят все, кроме наркоты. надо пресекать вывоз а не ввоз. Говорят, и художественные ценность тоже запрещено ввозить. Идиотские законы. Во всем мире как раз наоборот.
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Гражданам по совеЦки запрещено иметь ценности, антиквариат? В чем преступление?
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Штык французский, образца 1866 года к винтовке Шасспо, в просторечии именовался "ятаган".
Было выпущено около двух миллионов.
На e-bay продается примерно по 150 баксов без доставки примерно вот в таком же состоянии.
Скажем откровенно: так себе историческая ценность.
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Nedumaju sto voz desiovix monet eto kontrabanda.Kolekcioner dolzen imet pravo vesti moneti,tut vydno sto oni desiovyje.V principe tomoznia mozet tolko ustanovit cenu monet po aukcionam i jesly suma prevysajet tu sumu kotoraja mozno vesti bez tomoznix poslenix togda zaplatit tomozenyje poslenyje i vsio.Kakoj tut kriminal toze kak sobagi sebe vioz.Mozno tomozniu podat pod sud jesli sto jesly nacnut ugrozat
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Проблема в штыке больше, по методике экспертизы - все армейские штыки попадают под определение "холодное оружие", соответственно гражданину скорее не контрабанда светит, а 263 я статья, а там уже на усмотрение судьи: от штрафа 850 грн до 3 лет.
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Da styk eto nelzia i ja tak ponimaju.Monety tak tut nedolzno byt problem.Ix mozno traktovat kak voz dopustim odezdy dlia sebia.
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Ввозить на самом деле можно любые монеты (кроме тех шо находятся в розыске), но нужно их задекларировать и предоставить свидетельство о праве вывоза.
Проблема возможно в том, шо в Польше и у нас разное понятие о исторической ценности, согласно нашему кодексу все монеты старше 1960 года - историческая ценность.
Т.е. нужно либо польское свидетельство о праве вывоза, либо польская справка о том, шо они не представляют исторической ценности.
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Не знал что погранцы умеют по "Контрабанде" протоколы писать, это компетенция таможни. Как правило таможня только осматривает предметы нарушения а погранцы уже доклад отправляют.
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Ніж? сало нарізати.Копійки? на заробітках так розрахувались.Причепились
просто так до чоловіка,бо мабуть нічого не схотів на лапу давать.
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"Житель Волыни пытался провезти из Польши в Украину штык-нож и коллекцию из почти 400 монет, -"
из Польши в Украину - так в чём крамола?
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От йолопи ! Віз з Польщі в Україну ! Звичайний , патріотичний колекціонер , все додому, а не з дому . І навіщо відібрали ? Що б потім , його колекція безкоштовно поповнила колекцію якого чиновника, або олігарха ? Мені його жаль ...(((
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