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Все про:Киев (17955) Нацполиция (10155) спасение (89)

 Полицейский спас парня, который угрожал прыгнуть с крыши на Майдане. ФОТО

Сегодня ночью патрульный полицейский спас парня, который хотел покончить с собой, прыгнув с крыши на Майдане Независимости.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью неизвестный залез на крышу здания на Майдане и угрожал совершить самоубийство. На место сразу приехала полиция и спасатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Алексей Оленин, комбат 1 батальона, полка №1 УПП в г. Киеве, провел 5 часов на крыше, общаясь с парнем, который хотел оттуда спрыгнуть.

Отмечается, что полицейский сидел все это время на скользкой крыше. Ему все таки удалось уговорить парня не совершать самоубийство.

"Потому что Алексей - first responder. Он тот, для кого чужая жизнь может стоить больше, чем своя. Он - тонкая синяя линия. Он - тот, кем мы гордимся", - подытожили в ведомстве.

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Полицейский спас парня, который угрожал прыгнуть с крыши на Майдане 01
Полицейский спас парня, который угрожал прыгнуть с крыши на Майдане 02

Источник: https://censor.net.ua/p3151088
 
   
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- Я сегодня спас от изнасилования девушку!
- Как???
- Уговорил
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што-то михо совсем с радаров пропал. А мог бы быть министров каким-нибуть узеленского Поліцейський врятував хлопця, який погрожував зістрибнути з даху на Майдані - Цензор.НЕТ 9876
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Молодец! Кто спасает хотя бы одну чужую жизнь, укрепляет свою душу, карму если хотите.
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Значить пан має ще щось зробити в свойьому житті, ще не час йти на "той світ".
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бедному парню придется еще мучатся жить в этом аду...
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