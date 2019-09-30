 Полицейский спас парня, который угрожал прыгнуть с крыши на Майдане. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью неизвестный залез на крышу здания на Майдане и угрожал совершить самоубийство. На место сразу приехала полиция и спасатели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Алексей Оленин, комбат 1 батальона, полка №1 УПП в г. Киеве, провел 5 часов на крыше, общаясь с парнем, который хотел оттуда спрыгнуть.
Отмечается, что полицейский сидел все это время на скользкой крыше. Ему все таки удалось уговорить парня не совершать самоубийство.
"Потому что Алексей - first responder. Он тот, для кого чужая жизнь может стоить больше, чем своя. Он - тонкая синяя линия. Он - тот, кем мы гордимся", - подытожили в ведомстве.
- Как???
- Уговорил