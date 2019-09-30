 Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины. ФОТОрепортаж

По вызову хозяина жилища на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила обстоятельства трагедии и детали развития событий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.
По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи уже навеселе (1,25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил "прокатиться".
На скорости он не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии.
19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, попали в больницу.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ухо рычага у евроблях отрывает на раз два. Из-за старости металла или пойманных ям + трещин в металле. Следом летят полуоси. Дальше смерть.
Вухо буває тільки одне не передньому лівому та правому важелі.
У тебе точно є авто?
У тебе точно є авто?
Що таке нижній важіль та верхній?
Якщо Моніка їм дала відстрочку значить винна в цьому.
1 ч. ·
Есть человек Владимир Зеленский.
И есть Президент Украины.
Человек Владимир Зеленский в частном порядке может делать что угодно. Может приезжать, может не приезжать. Может без камер, может под камеры. Может с утра, может посреди ночи.
Президент Украины обязан посещать официальные мероприятия. С официальным визитом. Именно под камеры. Именно тогда, когда это мероприятие идет.
Это не вопрос его хотелок.
Это вопрос его обязанностей.
Это не его личный жест.
Это публичный жест первого лица, как проводника политики государства.
Его личные чувства, переживания и желания в данном случае вторичны.
Сегодня впервые Президента Украины в Бабьем Яру не было.
А где был и что делал человек Владимир Зеленский - не имеет никакого значения.
Владимир Александрович просто абсолютно, совершенно, напрочь не понимает, куда и зачем он попал.
Спокойной ночи.
У мене стрес ще від дороги Бориспіль-Житомир ...
З тим, як їздять в Україні, така кількість ДТП, жертв і травмованих - не дивина.
Вам ніхто не лікар.
В Канаді теж є придурки на дорогах (хоча, швидше, =тормоза=), але такого дикого кошмару нема.
Я сьогодні вперше побачила в місті патрульну машину. За тиждень +.
Раніше хоч каталися якось.