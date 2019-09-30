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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины. ФОТОрепортаж

Около семи часов утра 29 сентября автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома в Мироновке на Киевщине.

По вызову хозяина жилища на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила обстоятельства трагедии и детали развития событий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи уже навеселе (1,25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил "прокатиться".

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На скорости он не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии.

19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, попали в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины 01

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Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины 02
Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3151063
 
 
 Топ комментарии
 
Аркадий Бабченко
1 ч. ·

Есть человек Владимир Зеленский.
И есть Президент Украины.
Человек Владимир Зеленский в частном порядке может делать что угодно. Может приезжать, может не приезжать. Может без камер, может под камеры. Может с утра, может посреди ночи.
Президент Украины обязан посещать официальные мероприятия. С официальным визитом. Именно под камеры. Именно тогда, когда это мероприятие идет.
Это не вопрос его хотелок.
Это вопрос его обязанностей.
Это не его личный жест.
Это публичный жест первого лица, как проводника политики государства.
Его личные чувства, переживания и желания в данном случае вторичны.
Сегодня впервые Президента Украины в Бабьем Яру не было.
А где был и что делал человек Владимир Зеленский - не имеет никакого значения.
Владимир Александрович просто абсолютно, совершенно, напрочь не понимает, куда и зачем он попал.
Спокойной ночи.
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Опять укробляха. Нужно уже с етими укробляхами что то делать.
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Та нічого з ними робити не потрібно. Кожна друга аварія з вини ебвробляхі.

Якщо Моніка їм дала відстрочку значить винна в цьому.
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Мабуть був у чорних окулярах - їхав з цвинтаря. Накопав собі рейтинга.
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Опять укробляха. Нужно уже с етими укробляхами что то делать.
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передний привод, сзади многорычажка а не балка. явно иномарка среднего класса. судя по состоянию днища - очень не новая. с большой долей вероятности студент 17 лет купить мог только евробляху
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На форумах кажуть, що у евроблях часто на повному ходу відриває навіть вухо від важеля піввісь.
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Почему бред?
Ухо рычага у евроблях отрывает на раз два. Из-за старости металла или пойманных ям + трещин в металле. Следом летят полуоси. Дальше смерть.
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какого рычага? рычага стабилизатора? нижнего рычага? верхнего рычага? направляющего рычага?
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Ти на приколі? Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины - Цензор.НЕТ 6504

Вухо буває тільки одне не передньому лівому та правому важелі.
У тебе точно є авто?
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Вухо буває тільки одне не передньому лівому та правому важелі.
У тебе точно є авто?
Що таке нижній важіль та верхній? Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины - Цензор.НЕТ 5188

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Та нічого з ними робити не потрібно. Кожна друга аварія з вини ебвробляхі.

Якщо Моніка їм дала відстрочку значить винна в цьому.
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Аркадий Бабченко
1 ч. ·

Есть человек Владимир Зеленский.
И есть Президент Украины.
Человек Владимир Зеленский в частном порядке может делать что угодно. Может приезжать, может не приезжать. Может без камер, может под камеры. Может с утра, может посреди ночи.
Президент Украины обязан посещать официальные мероприятия. С официальным визитом. Именно под камеры. Именно тогда, когда это мероприятие идет.
Это не вопрос его хотелок.
Это вопрос его обязанностей.
Это не его личный жест.
Это публичный жест первого лица, как проводника политики государства.
Его личные чувства, переживания и желания в данном случае вторичны.
Сегодня впервые Президента Украины в Бабьем Яру не было.
А где был и что делал человек Владимир Зеленский - не имеет никакого значения.
Владимир Александрович просто абсолютно, совершенно, напрочь не понимает, куда и зачем он попал.
Спокойной ночи.
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Не гоже воскресшим кацапским журналистам, которые не имеют украинского гражданства, влезать во внутренние дела Украины! А посещал ли сам Бабченко Бабий Яр, можно угадать с одного раза!
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Ну вот сколько можно? Этот пьяный, другой больной на голову, третьему пора в психушку... Не пора ли запретить идиотам водить машину??? Как ни день так новое проишествие. Мрак.
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Банально, але - природній відбір.
У мене стрес ще від дороги Бориспіль-Житомир ...
З тим, як їздять в Україні, така кількість ДТП, жертв і травмованих - не дивина.
Вам ніхто не лікар.
В Канаді теж є придурки на дорогах (хоча, швидше, =тормоза=), але такого дикого кошмару нема.
Я сьогодні вперше побачила в місті патрульну машину. За тиждень +.
Раніше хоч каталися якось.
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