 Нетрезвый сотрудник уголовного розыска Днепропетровщины совершил ДТП с пострадавшими, его руководителей отстранили от исполнения обязанностей. ФОТО

О происшествии сообщили в Государственное бюро расследований, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 сентября, в 18:50 на улице Днепровской в ​​Павлограде. Полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Калина". В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "Лада Калина", среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Они были доставлены в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-командира 57-й бригады Головашенко будут судить за наезд автомобилем на военнослужащего

Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и руководство Павлоградского ОП.





Также читайте: Два человека погибли, два - попали в больницу в результате столкновения Fiat и ВАЗ в Запорожье, - полиция