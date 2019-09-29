 Нетрезвый сотрудник уголовного розыска Днепропетровщины совершил ДТП с пострадавшими, его руководителей отстранили от исполнения обязанностей. ФОТО

О происшествии сообщили в Государственное бюро расследований, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 сентября, в 18:50 на улице Днепровской в Павлограде. Полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Калина". В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "Лада Калина", среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Они были доставлены в больницу.
Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и руководство Павлоградского ОП.
А так, вместо того, чтобы работать, руководители будут "заниматься выполнением Продовольственной программы" - "хером груши околачивать"... От этого точно работа не улучшится...