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Все про:Днепропетровщина (1415) ДТП (5778) Нацполиция (10151) правоохранительные органы (297) Клименко Игорь (1)

 Нетрезвый сотрудник уголовного розыска Днепропетровщины совершил ДТП с пострадавшими, его руководителей отстранили от исполнения обязанностей. ФОТО

По решению председателя Национальной полиции Игоря Клименко руководителя отдела уголовного розыска Павлоградского ОП и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

О происшествии сообщили в Государственное бюро расследований, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 сентября, в 18:50 на улице Днепровской в ​​Павлограде. Полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Калина". В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "Лада Калина", среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Они были доставлены в больницу.

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Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и руководство Павлоградского ОП.

Нетрезвый сотрудник уголовного розыска Днепропетровщины совершил ДТП с пострадавшими, его руководителей отстранили от исполнения обязанностей 01
Нетрезвый сотрудник уголовного розыска Днепропетровщины совершил ДТП с пострадавшими, его руководителей отстранили от исполнения обязанностей 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3151056
 
 
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Сам.. Без нікого.. Ввечері. В Бабин Яр.. Як битий пес, що нагнали.. В чорних окулярах.. Запухший. Окуляри на вечір коли одівають? Якщо пізд@лєй ввалили.. Або коли мішки під очима... Чи зіниці на все око.. Дивно все це.. Дуже дивно.. І жутко..
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Нормально, по-європейські, прийшов особисто, без помпи і без фанфар. Так і має бути в європейській державі. Звикайте.
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Нарешті ментів почали відсторонювати від роботи разом з керівниками, щоб не відмазували! Молодець Зеленський, так тримати! Але потрібно і переатестацію проводити, бо всі менти алкоголики та багато наркоманів і просто садистів. Цих людей потрібно прибирати ще до того як вони когось вб'ють чи покалічать! Щоб влада не вибачалась постійно за ідіотів в погонах, а гордилась своїми правоохоронцями!
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Як звичайна людина - то п'яний, а як з органів - то нетверезий )))
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This news does not even make sense to comment. In Ukraine, complete chaos from Monica Zelensky with watchers and bandits in uniform.
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Я думал, что такое может быть только при мародьоре, ан нет, при Зеленском ничего не изменилось.. Ах, да, это Аваокм виноват. Зе - ни при чем Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 8185
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Ну, не "долбень"-ли, "председатель Национальной полиции"? Полицай был вне службы, на личном автомобиле... При чём здесь его руководители? Они что, лично ему в горло водку заливали?... Это "частное" правонарушение, а не "связанное со служебной деятельностью"!
А так, вместо того, чтобы работать, руководители будут "заниматься выполнением Продовольственной программы" - "хером груши околачивать"... От этого точно работа не улучшится...
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И главное, авария под соответствующим знаком...
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вы главное сейчас все записывайте и фоткайте...а то завтра окажется что наговорили на уважаемого (кем-то) человека... и рожу помятую не от корвалола))) предъявите...
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