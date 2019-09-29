 Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий, раввины по-разному это восприняли (обновлено)

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", глава государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю 78-летней годовщины тех событий, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии к посту Александра Ройтбурда выложил фото Зеленского.

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Отметим, что во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Блайх возмутился, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.

"Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - заявил Блайх.

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Председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал эти высказывания некорректными: "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место".

В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины".

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Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в 1941-1943 годах в Бабьем Яру. Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.