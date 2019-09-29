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Все про:Бабий Яр (83) Зеленский (3043)

 Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий, раввины по-разному это восприняли (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье мемориальный комплекс "Бабий Яр" в частном порядке.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", глава государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю 78-летней годовщины тех событий, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии к посту Александра Ройтбурда выложил фото Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру

Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий, раввины по-разному это восприняли 01

Отметим, что во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Блайх возмутился, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.

"Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - заявил Блайх.

Также читайте: Мы никогда не забудем, к чему приводит ксенофобия и расизм, - Зеленский в Бабьем Яру

Председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал эти высказывания некорректными: "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место".

Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий, раввины по-разному это восприняли 02

В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины".

Читайте также: Украина делает большой вклад в борьбу с антисемитизмом, – Нетаньяху

Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в 1941-1943 годах в Бабьем Яру. Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3151054
 
 
 Топ комментарии
 
У Моніки ЗЕленскі ж вихідний. А у вихідні преЗЕдент тепер принципово не працює.

Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, - Интерфакс-Украина - Цензор.НЕТ 4513
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почитал, понял что опять влип в дерьмо и вечерком поехал посетить когда уже все мероприятия кончились... настоящий преЗЕдент Украины чо тут...
и тохо мне! а то мендель нападет!
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Да поздно уже выкручиваться. Негативный прецедент создан: ЗЁ публично проигнорировал трагедию евреев - своего же народа, кстати.

А в частном порядке могу и я посетить.
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Верно, а поскольку в Бабьем яру денег не раздают, то и нечего туда ездить. Всё логично. На Кипрские офшорки переводить будет не чего, ну и зачем время терять, оно ведь тоже деньги.
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фу, фу отойди от меня....не ходи за мной переобувшийся сектант. Раньше топил за бабу Юлю теперь переметнулся в секту ЗЕлёного сцаря... проповедник конца эпохи олигархата и бедности...фу, фу.. изыди(освящаю крестным знамением )
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У них же там теперь вроде и на самокатах можно...
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Моника Зеленский удар держать не может, поэтому и не пришел на официальные мероприятия, все делает с опозданием.
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У вас там такое яркое солнце? или Моника уже как и Хйуло черные солцезащитные очки полюбила?
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Тонкое этическое чутьё, не так ли?*
*вопрос к 73% кишечного содержимого
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По ходу после поездки в США и не хилого скандала папа Беня с ним поговорил, и видимо не только морально...
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Ніхто не знає, що роблять клоуни на цвинтарях. У приватному порядку, в чорних окулярах ховаючись по кущах.
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Смею предположить что он там в поисках конца эпохи бедности?? Или может выискивает конец эпохи олигархата?? Или ищет там те самые должности на которые должны были назначать по конкурсу??? А может папа Беня сказал ему что закопал там 5 сольдов???
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Хіба на цвинтар в окулярах ходять? Це очі червоні - бухло + канабіс, - а може ще й рояль під око вцілив за пригоди в Америці. Приїхали - викинули тіло, сфотографували для преси - типу і він справою займається.
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Мендель сообщила, что Глава государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю семьдесят восьмой годовщины тех событий как частное лицо.
"Был в Бабьем Яру в частном порядке", - отметила пресс-секретарь Президента Украины.
Украинский художник Александр Ройтбурд на своей странице в Facebook отметил, что видел возле памятника венок, который принес Зеленский.
"Я действительно слышал эти слова ребе Якоба Блайха. И не знал, что Зеленский был в сегодня Бабьем яру. Но до начала церемонии. Без охраны и свиты. Скорее всего и Блайх об этом не знал. Но этот венок я видел. Хотя у евреев принято возлагать камни, но это уже не мое дело - написал он.
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Моника в депрессии?) Глазки то чего прятать под черными очками? Неужто папа Карло отрехтовал буратинку, после ошеломляющего успеха в Америке?
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Відсутність політичного досвіду + взагалі нерозуміння навіть основних правил гри приводять до купи малих і великих помилок.
Не може бути політик ексклюзивним презервативом Коломойського. Якщо політик як моніка позиціонує себе як презерватив (Коломойського), то ним будуть користуватись всі хто вважить за доцільне - путєн і Трам вже. Макрон попереду. І навіть Анхела Меркель ним скористується.
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товарисч Августо, который Пиночет, только через два месяца взялся за языки и кошельки врагов гос-ва. У Зе прошёл только месяц и неделя (стадионы в Киеве уже готовят к ремонту) так что пока спрячь свой коврик нетерпения в сундук ожидания... ну надо немножечко подождать, что бы меньше крови было при смене власти.
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Дивись, щоб в тебе пуп не розв"язався від очікування, скрєпнік. Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено) - Цензор.НЕТ 6089
В Україні не може бути ні диктатури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи, і відповідно в них завжди буде диктатура.
Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено) - Цензор.НЕТ 3237
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Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.Источник: https://censor.net.ua/n3151054
Трагедія Бабиного Яру - це трагедія всієї України, а не лише євреїв ! Питання до ЦН. Чому ви підіграєте євреям в узурпації трагедії Бабиного Яру адже переважна більшисть розстріляних це українці (серед яких 621 член ОУН), про яких ви навіть не вважаєте за потрібне згадувати!
Кількість євреїв становить за різними оцінками істориків становисть близько 40 тис і 100 тис представників інших національностей ! На нараді в коменданта міста Курта ********* було прийняте рішення про ліквідацію щонайменьше 50 тис євреїв.
[PDF] бабин яр - Український центр вивчення історії Голокосту
www.holocaust.kiev.ua › Files › bul2007 › buleten_2(54)_internet
У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених у Бабиному Яру - приблизно від 70 тисяч до 150 тисяч осіб[джерело?]. У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб[джерело?], згідно з висновками спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бабин_Яр
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Правильно сделал, что в частном порядке и без охраны - хайпа за глаза и так.
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Зе опять сомрамши. Ни дня без залета. Талантище. Можно сколько угодно постить фейковые фотографии фейковых посещений в частном порядке "Бабьего яра, но во всем мире, те для кого этот день что то значит будут знать об этой маленькой-большой лжи манкурта. Не останавливайся, Вова. Зеленський відвідав Бабин Яр приватно, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 9605
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Можна і новину так назвати: "Євреї та представники інших національностей".
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В тот момент он отходил после кокаиновой дорожки , тёмные очки скрывают его упоротые глазки
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потому что зе такой же еврей как и его патрон беня - позор нации
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