 Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий, раввины по-разному это восприняли (обновлено)

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", глава государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю 78-летней годовщины тех событий, информирует Цензор.НЕТ.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии к посту Александра Ройтбурда выложил фото Зеленского.
Отметим, что во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Блайх возмутился, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.
"Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - заявил Блайх.
Председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал эти высказывания некорректными: "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место".
В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины".
Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в 1941-1943 годах в Бабьем Яру. Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.
*вопрос к 73% кишечного содержимого
"Был в Бабьем Яру в частном порядке", - отметила пресс-секретарь Президента Украины.
Украинский художник Александр Ройтбурд на своей странице в Facebook отметил, что видел возле памятника венок, который принес Зеленский.
"Я действительно слышал эти слова ребе Якоба Блайха. И не знал, что Зеленский был в сегодня Бабьем яру. Но до начала церемонии. Без охраны и свиты. Скорее всего и Блайх об этом не знал. Но этот венок я видел. Хотя у евреев принято возлагать камни, но это уже не мое дело - написал он.
Не може бути політик ексклюзивним презервативом Коломойського. Якщо політик як моніка позиціонує себе як презерватив (Коломойського), то ним будуть користуватись всі хто вважить за доцільне - путєн і Трам вже. Макрон попереду. І навіть Анхела Меркель ним скористується.
В Україні не може бути ні диктатури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи, і відповідно в них завжди буде диктатура.
Трагедія Бабиного Яру - це трагедія всієї України, а не лише євреїв ! Питання до ЦН. Чому ви підіграєте євреям в узурпації трагедії Бабиного Яру адже переважна більшисть розстріляних це українці (серед яких 621 член ОУН), про яких ви навіть не вважаєте за потрібне згадувати!
Кількість євреїв становить за різними оцінками істориків становисть близько 40 тис і 100 тис представників інших національностей ! На нараді в коменданта міста Курта ********* було прийняте рішення про ліквідацію щонайменьше 50 тис євреїв.
[PDF] бабин яр - Український центр вивчення історії Голокосту
www.holocaust.kiev.ua › Files › bul2007 › buleten_2(54)_internet
У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених у Бабиному Яру - приблизно від 70 тисяч до 150 тисяч осіб[джерело?]. У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб[джерело?], згідно з висновками спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бабин_Яр