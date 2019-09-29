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Все про:митинг (2326) Москва (2674) оппозиция (5259) Россия (73956) Навальный (389)

 В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек. ФОТОрепортаж

На проспекте Сахарова в Москве проходит митинг в защиту политзаключенных. Его главное требование – освободить арестованных и осужденных по "московскому делу" и прекратить преследования по политическим мотивам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

Проведение митинга согласовано властями. По данным полиции, на пр. Сахарова собралось 20 тысяч человек. По оценке организации "Белый счетчик", на митинг пришли 23,3 тысячи человек.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 01

Все фото – "Новая газета"

В митинге принимают участие оппозиционные российские политики Алексей Навальный и Илья Яшин, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, бывшие фигуранты дела о массовых протестах Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Алексей Миняйло.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 02

Митингующие выступают за прекращение уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля, "дела ФБК" об отмывании денег и поддерживают "тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность". Первоначально митинг планировалось провести 28 сентября, однако позже московская мэрия перенесла его.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 03

Также на Цензор.НЕТ: "Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города. ФОТО

"Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а часть из них была освобождена. 5 человек, однако, были осуждены к различным срокам лишения свободы по обвинениям в насилии по отношению к полицейским. Это Павел Устинов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец. С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову – по статье о неоднократных нарушениях на митингах – и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми сотрудников Росгвардии.

Кроме того, несколько человек по-прежнему находятся в СИЗО или под домашним арестом.

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В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви, людей других профессий. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 04
В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 05
В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 06

Источник: https://censor.net.ua/p3151042
 
 
 Топ комментарии
 
и снова красные флаги В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 8587 - страна, потерявшаяся во времени или бег по кругу В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 7729
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Тіки не кажить нам що це мішебратья.Ніяки мітинги вже не змінять того що скоїлося, тих 99% голосувавших за кремлівського упиря.Україні не повернути загиблих,не висохнуть сльози на очах матерів ,дружин ,дітей.Будь проклята кривава кацапія.
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Кстати. у нас же в декабре путч, если кто забыл, протестные настроения украинцев бьют через край.
Согласно последним опросам социологов, украинцы выйдут в декабре на путч чтобы задать самый острый вопрос зажравшимся властям:

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 9443
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Совет форумчанПравила форума
 
может так глядишь и на Майдан раскачаются
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так это у вас данность от природы У Москві на мітинг за свободу політв'язнів вийшли 20 000 осіб - Цензор.НЕТ 4001.оставайтесь собой-и вы развалите вашу амперию
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ага, вот весь российский Майдан -У Москві на мітинг за свободу політв'язнів вийшли 20 000 осіб - Цензор.НЕТ 8398
и верю что 20 000, причём не случайных прохожих а именно митингующих
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половина митинга инфильтрованные фсбшники и прочии силовики
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и снова красные флаги В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 8587 - страна, потерявшаяся во времени или бег по кругу В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 7729
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Она в бешенстве. А-ха-ха-ха-ха. Сорок уколов в живот - не медля.
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Тіки не кажить нам що це мішебратья.Ніяки мітинги вже не змінять того що скоїлося, тих 99% голосувавших за кремлівського упиря.Україні не повернути загиблих,не висохнуть сльози на очах матерів ,дружин ,дітей.Будь проклята кривава кацапія.
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20 тисяч? На заводі склотари авральна зміна.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 432
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Тверской-Ямской , в 2013г Янукович тоже завозил из РФ реактивньіе огнеметьі "Шмель".
И что ?
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..от, не повезло! -- я ж с утра в Нью Йорк улетаю... ...не успел и опоздал на такое! Желаю всем щастя в личной и общественной Жизни! Покец...*)
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Нужно это движение кому то возглавить.Помочь оружием.
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Только шины можем предоставить и коктейль молотова
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точно...выпьют по исконной кацапской традиции У Москві на мітинг за свободу політв'язнів вийшли 20 000 осіб - Цензор.НЕТ 8952.
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Немцы лениным расию когда то развалили. Кто знает.
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20 000 на население москвы только 12 миллионов(15 млн) ( зарегистрированных официально) это капля в море
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То что вижу на фотках -на 20ть тысяч не тянет В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 1680 Организаторы там преувеличивают количество, а власти преуменьшают
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"В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек" - активные овцы против чего-то, или кого-то протестуют, но своего пастуха, беса путлера, не трогают, идола нельзя трогать - это святое, а где автозаки?
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С такой музыкой какая у них была на сцене через час и половины не осталось кацапы и тут обосрались
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для население ******************** в 20 млн это понты и половина из них дети гор и аулов
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Именно так и будет похоронен путинский режим , процессами внутри РФ.
Для тех , кому 20 тьісяч протестующих москвичей "мало", ведь процесс развивается...
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В Рєзіновой 20 мільйонів населення...
20 тисяч, де 50% «сотрудніки»...
Чи не «новічоина»...

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Кстати. у нас же в декабре путч, если кто забыл, протестные настроения украинцев бьют через край.
Согласно последним опросам социологов, украинцы выйдут в декабре на путч чтобы задать самый острый вопрос зажравшимся властям:

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 9443
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Ага.
«Путен, помоги посадить Порошенка !!!!!»....
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Великий Актёр был! На Мосфильме единственный -- кто работал без дублёров.
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смешно читать вопли в коментах у Дубинского на Ютубе.
пару раз чуть не обосрался с инфантильной писанины - это или половина дураков каких-то пишет, или може точно "ольгино"
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Важливо розуміти , що по обидві сторони цих барикад у Московії - наші вороги...
Гарний росіянин - то "гарний індіанець" з відомого виразу..
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все правильно. але хибно ухилятися від розбірок у московії, потрібно підтримати слабших та підкинути їм зброї по можливості
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Ну наші бувші беркутівці потікавші запаребрік знають що робити...
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некоторім московитам холодильник поправил мозги

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 1698
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Про то як в рашкі «крушать Мерседеси» нечутно.
А поки що, вони вбивають українців на Донбасі.
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воскресная кислородная терапия с возможным массажем булок
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Россию можно только разорвать изнутри. Внешние факторы не помогут. Жаль, что наша власть за 5 лет войны так и не поняла это, и ничего не сделала в этом направлении.
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Ваша влада сьогодні, але тепер її задача це підвищення комунальних платежів.
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Більшість з них прийшли щоб подивитись як "мєнти" мудохатимуть майдаунів. Але стався облом - сьогодні біснуватих не били.
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Ух держись власть,как закидают вас пластиковыми одноразовыми стаканчиками!
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крым не бутерброд, так шо все сорта москалей падаль....
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бабуле с лозунгом -Я в бешенстве- больше подходит - Где я?
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Можливо серед цієї опозиції є люди, але їхня опозиція теж ненавидить українців. Тому всіх їх на путіна.
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А сколько кацапов вышло против анексии Крима?
Отож
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***
Рабы в России не восстанут
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь!!! А с рабов
Какой и спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже хутина стократ!!!
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят,
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им Берия и Сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал...
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?

29-30.4.2016 Борис Стомахин
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Особенно смешно, как они стоят в загоне и кричат кому то "Отпускай"
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Какой то хитрожопый "электрик" решил использовать батарею отопления вместо нулевого провода, что бы не платить за электричество?
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...й з ними. Все одно там толку не буде.

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Ниочем, давно известно что Навальный это марионетка Кремля, его задача показывать иллюзию оппозиции.
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Хорошо хоть Невзоров ни от кого не зависит как Навальный. А как попов зашкваривает ..... мммм У Москві на мітинг за свободу політв'язнів вийшли 20 000 осіб - Цензор.НЕТ 8578
только сера с ядовитой слюной летит из "пащ" попов
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Интересно, а донбаситы из росгвардии дубинками помахали или не дошло до этого?
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