 В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".
Проведение митинга согласовано властями. По данным полиции, на пр. Сахарова собралось 20 тысяч человек. По оценке организации "Белый счетчик", на митинг пришли 23,3 тысячи человек.
Все фото – "Новая газета"
В митинге принимают участие оппозиционные российские политики Алексей Навальный и Илья Яшин, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, бывшие фигуранты дела о массовых протестах Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Алексей Миняйло.
Митингующие выступают за прекращение уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля, "дела ФБК" об отмывании денег и поддерживают "тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность". Первоначально митинг планировалось провести 28 сентября, однако позже московская мэрия перенесла его.
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"Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а часть из них была освобождена. 5 человек, однако, были осуждены к различным срокам лишения свободы по обвинениям в насилии по отношению к полицейским. Это Павел Устинов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец. С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову – по статье о неоднократных нарушениях на митингах – и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми сотрудников Росгвардии.
Кроме того, несколько человек по-прежнему находятся в СИЗО или под домашним арестом.
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В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви, людей других профессий. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.
и верю что 20 000, причём не случайных прохожих а именно митингующих
И что ?
Для тех , кому 20 тьісяч протестующих москвичей "мало", ведь процесс развивается...
20 тисяч, де 50% «сотрудніки»...
Чи не «нов
ічоина»...
Согласно последним опросам социологов, украинцы выйдут в декабре на путч чтобы задать самый острый вопрос зажравшимся властям:
«Путен, помоги посадить Порошенка !!!!!»....
пару раз чуть не обосрался с инфантильной писанины - это или половина дураков каких-то пишет, или може точно "ольгино"
Гарний росіянин - то "гарний індіанець" з відомого виразу..
А поки що, вони вбивають українців на Донбасі.
Отож
Рабы в России не восстанут
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь!!! А с рабов
Какой и спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже хутина стократ!!!
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят,
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им Берия и Сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал...
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?
29-30.4.2016 Борис Стомахин
только сера с ядовитой слюной летит из "пащ" попов