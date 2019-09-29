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 Общество
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Все про:вертолет (590) Умань (197) хасиды (122) эвакуация (447) ГСЧС (2287)

 Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев. ФОТО

Оснащенный медицинским оборудованием вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям передислоцировали в Умань.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Решение руководства ГСЧС об усилении Черкасского сводного отряда еврокоптером связано с необходимостью экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов в случае, если ситуация будет критической", - сказано в сообщении.

Вертолет снабжен необходимым медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям современной экстренной медицины.

Для безопасной работы воздушного судна в Умани подготовили специальную площадку.

"Также были согласованы вопросы, связанные с применением этого транспорта для транспортировки больных в Киев, а также возможность осуществления полета в ночное время", - добавили в ГСЧС.

Также на Цензор.НЕТ: Спасатели эвакуировали пятерых хасидов из горящего дома в Умани

Сводный отряд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в составе 117 специалистов и 26 единиц техники развернут в Умани с 23 сентября.

По состоянию на воскресенье, 29 сентября в Умань для празднования иудейского нового года прибыли более 21 тысячи паломников-хасидов.

Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев 01
Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев 02
Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев 03

Источник: https://censor.net.ua/p3151041
 
   
 Топ комментарии
 
власть для земляков делает все Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев - Цензор.НЕТ 7668
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А если украинец...житель Умани заболеет...его доставят в Киев этим вертолетом? И будет ли этот вертолет теперь дежурить в Умане на постоянной основе? Или гражданам Израиля все...а своим горлдская больница?
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- Изя, у тебя было восемь яблок, половину ты отдал Ване, - сколько яблок у тебя осталось?
- Семь с половиной. )))
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"...Также были согласованы вопросы, связанные с применением этого транспорта для транспортировки больных в Киев..."

Не встигнуть. Понос, це така штука, що до Києва не встигнуть переправити😜.
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В Україні заборонена дискримінація за національністю, вірою, мовою і т.д. Якого х...я такі привелегії в моїй країні надаються виключно жидам?
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Почему хасиды не участвуют в мероприятиях в Бабьем Яру?
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посилення Черкаського зведеного загону єврокоптером
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Вертоліт для транспортування євреїв називається "єврокоптер". Буду знать. Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ - Цензор.НЕТ 2274

А "укрокоптери" у нас коли-небудь з'являться?
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заголовок совершенно невинный, "если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев" вместо "необходимостью экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов в случае, если ситуация будет критической"
может в случаях массовых мероприятий, паломничество и тд. так всегда делают?
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