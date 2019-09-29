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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Бабий Яр (80) Богачук Олег (901)

 Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в 1941-1943 годах в Бабьем Яру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.

"Каждый год мы идем той же дорогой, по которой прошли они. Они шли на смерть, мы ‒ чтобы наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", - написали на странице марша в Facebook.

Это уже четвертый Марш памяти, который проходит в Киеве.

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Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 01
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 02
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 03
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 04
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 05
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 06
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 07
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 08
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 09
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 10
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 11
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 12
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 13
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 14
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 15
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 16
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 17
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 18
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 19
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 20
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 21
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 22
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 23
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 24
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 25
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 26
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 27
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 28
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 29
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 30
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 31
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 32
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 33

Фото/видео - Олег Богачук

Бабий Яр ‒ урочище в северо-западной части Киева. С сентября 1941 и до конца сентября 1943 года Бабий Яр был местом регулярных расстрелов и захоронений, которые проводили органы нацистской полиции безопасности войск Гитлера. Жертвами гитлеровцев в первую очередь стали евреи, ромы, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты киевской психиатрической больницы. По разным подсчётам, в Бабьем Яру убили от 70 000 до 200 000 мирных жителей и военнопленных.

Источник: https://censor.net.ua/p3151036
 
 
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там загинули в основному українці
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так шо не варто перетворювати це горе в трагедію тільки одного нароту
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Почему трагедии именно еврейского народа? В Бабьем яру расстреливали далеко не только евреев и упоминать только евреев ИМХО - неуважение ко всем остальным.
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