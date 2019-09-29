 Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.

"Каждый год мы идем той же дорогой, по которой прошли они. Они шли на смерть, мы ‒ чтобы наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", - написали на странице марша в Facebook.

Это уже четвертый Марш памяти, который проходит в Киеве.

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Фото/видео - Олег Богачук

Бабий Яр ‒ урочище в северо-западной части Киева. С сентября 1941 и до конца сентября 1943 года Бабий Яр был местом регулярных расстрелов и захоронений, которые проводили органы нацистской полиции безопасности войск Гитлера. Жертвами гитлеровцев в первую очередь стали евреи, ромы, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты киевской психиатрической больницы. По разным подсчётам, в Бабьем Яру убили от 70 000 до 200 000 мирных жителей и военнопленных.