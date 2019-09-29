 Рецидивист в Кривом Роге травмировал автомобилем полицейского и врезался в дерево. ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье. На просьбу заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени", - говорится в сообщении.
Убегая от правоохранителей, 32-летний злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан. Ранее судимому нарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Решается вопрос относительно избрания злоумышленнику меры пресечения.
Палата представителей Конгресса США в рамках слушаний по процедуре объявления импичмента президенту США Дональду Трампу планирует вызов для дачи свидетельских показаний Зеленского, Ермака, Луценко, Шокина и др.
Странное отсутствие любых публичных заявлений после визита президента Зеленского в США, его весьма странное молчание на фоне разрастающегося мирового скандала, порождает весьма серьезные опасения по поводу его состояния здоровья. Слухи о отставке секретаря СНБО Украины Данилюка, тиражируемые в социальных сетях, усугубляют общую картину. Информацию о столь серьезных вопросах международной политики народ Украины должен знать из первых уст.
Из докладной записки ГШ ВСУ министру обороны Загороднюку. Первый этап планируемого разведения войск обойдется Украине потерей 4 населенных пунктов и расходами на оборудование новых позиций в размере минимум 100-120 млн. гривен. Кроме того, планируемая диспозиция разведения создает существенные разрывы в организации обороны, что повышает вероятность ее прорыва в случае начала масштабных боевых действий.
Решение главы "Укроборонпрома" Абромавичюса о ненужности достройки ракетного крейсера "Украина", степень готовности которого составляет 90%, в момент серьезного противостояния в Черноморском регионе - вопиющая некомпетентность, граничащая с откровенным предательством. Достройка крейсера не только даст возможность загрузить производственные мощности судостроения, но и укомплектовать его новыми, разработанными системами вооружения украинского производства. Очень хотелось бы услышать мнение компетентных органов о возможном наличии\отсутствии конфликта интересов в деятельности г-на Абромавичюса, занимающего серьезный пост в оборонной сфере Украине и одновременно являющимся минотарным акционером государственного банка РФ "Сбербанк"
По выводам экспертов, поданным в Кабинет Министров, комплекс принятых и принятых в первом чтении законопроектов по экономической сфере не доработан, не стыкуется с бюджетной системой и нуждается в серьезной доработке. Приблизительный ущерб от введения этих законодательных норм может достичь 40-86 млрд. гривен за три последующих года.
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Была легализация проституции, оружия и наркотиков))
Ну и возможно, стали бы валить русню, а не отпускать на поруки да личные обязательства.
Голень, это то, что между стопой и бедром. При на езде на стопу - будет(возможно) перелом стопы.
2. 5 лет?? То есть, рецидивист с оружием - это вполне нормально и не вызывает никаких подозрений?
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То то я смотрю, за убийства украинцев отпускают под личное обязательство, а за защиту интересов Украины дают по 10+
З.Ы. Сколько мирных украинцев надо убить, чтобы я мог спокойно расхаживать с оружием в руках, пьяный или обдолобанный и у полиции не было никаких вопросов??
Как тебе такое Иллон Маск?
Тех, кого надо на 10+ садить - под личные обязательства.
Тех, кому должны быть обязаны - 10+...
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Ти пєрєшол на сторону Зла
А он потом, еще в суд подаст и отсудит бабло у Украины, за моральный ущерб.
Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев........
Представьте себе громкие заголовки: «Президент не платит налоги», «Президент навеселе промчался на красный свет», «Президент потихоньку ворует, потому что «все же так делают».
Вы согласны, что это позор?"(с) Инаугурационная речь Президента Украины Владимира Зеленского.
Кстати, в этом "представьте себе" практически все соответствует фактам: и налоги не платит - оффшорничает, и кортеж его правил не соблюдает; вот воруют они вовсе не "потихоньку", а с размахом - это да.