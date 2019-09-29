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Все про:Кривой Рог (644) Нацполиция (10151) рецидивист (13)

 Рецидивист в Кривом Роге травмировал автомобилем полицейского и врезался в дерево. ФОТО

В Саксаганском районе Кривого Рога вооруженный рецидивист наехал на полицейского, после чего врезался в дерево.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье. На просьбу заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени", - говорится в сообщении.

Рецидивист в Кривом Роге травмировал автомобилем полицейского и врезался в дерево 01

Убегая от правоохранителей, 32-летний злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан. Ранее судимому нарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Решается вопрос относительно избрания злоумышленнику меры пресечения.

Смотрите также: Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3151031
 
 
 Топ комментарии
 
1. Зачем было совать так ногу под машину???
Голень, это то, что между стопой и бедром. При на езде на стопу - будет(возможно) перелом стопы.
2. 5 лет?? То есть, рецидивист с оружием - это вполне нормально и не вызывает никаких подозрений?
...
То то я смотрю, за убийства украинцев отпускают под личное обязательство, а за защиту интересов Украины дают по 10+

З.Ы. Сколько мирных украинцев надо убить, чтобы я мог спокойно расхаживать с оружием в руках, пьяный или обдолобанный и у полиции не было никаких вопросов??
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Президент все виправить і скоро матимемо нову назву цього міста.
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Хроника одного презЕдента ... 29.09.2019 г.
Палата представителей Конгресса США в рамках слушаний по процедуре объявления импичмента президенту США Дональду Трампу планирует вызов для дачи свидетельских показаний Зеленского, Ермака, Луценко, Шокина и др.

Странное отсутствие любых публичных заявлений после визита президента Зеленского в США, его весьма странное молчание на фоне разрастающегося мирового скандала, порождает весьма серьезные опасения по поводу его состояния здоровья. Слухи о отставке секретаря СНБО Украины Данилюка, тиражируемые в социальных сетях, усугубляют общую картину. Информацию о столь серьезных вопросах международной политики народ Украины должен знать из первых уст.

Из докладной записки ГШ ВСУ министру обороны Загороднюку. Первый этап планируемого разведения войск обойдется Украине потерей 4 населенных пунктов и расходами на оборудование новых позиций в размере минимум 100-120 млн. гривен. Кроме того, планируемая диспозиция разведения создает существенные разрывы в организации обороны, что повышает вероятность ее прорыва в случае начала масштабных боевых действий.

Решение главы "Укроборонпрома" Абромавичюса о ненужности достройки ракетного крейсера "Украина", степень готовности которого составляет 90%, в момент серьезного противостояния в Черноморском регионе - вопиющая некомпетентность, граничащая с откровенным предательством. Достройка крейсера не только даст возможность загрузить производственные мощности судостроения, но и укомплектовать его новыми, разработанными системами вооружения украинского производства. Очень хотелось бы услышать мнение компетентных органов о возможном наличии\отсутствии конфликта интересов в деятельности г-на Абромавичюса, занимающего серьезный пост в оборонной сфере Украине и одновременно являющимся минотарным акционером государственного банка РФ "Сбербанк"

По выводам экспертов, поданным в Кабинет Министров, комплекс принятых и принятых в первом чтении законопроектов по экономической сфере не доработан, не стыкуется с бюджетной системой и нуждается в серьезной доработке. Приблизительный ущерб от введения этих законодательных норм может достичь 40-86 млрд. гривен за три последующих года.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ты тему читал?Тема про рецидивиста и полицию.
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Ну ведь по сути название статьи тоже созвучно с зеленью и авакяном)))
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Якщо рецидивіст з Кривого Рогу, то він може бути обраним до нової влади😁
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держи про рецидивистов - из иностранной прессы:
Рецидивіст у Кривому Розі травмував автомобілем поліцейського і врізався в дерево - Цензор.НЕТ 9908
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Якби зєбіли вибрали б не моніку, а цього рецидивіста, то в політиці було б приблизно те саме, що маємо зараз із монікою. Один стиль.
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Ошибаетесь...
Была легализация проституции, оружия и наркотиков))
Ну и возможно, стали бы валить русню, а не отпускать на поруки да личные обязательства.
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1. Зачем было совать так ногу под машину???
Голень, это то, что между стопой и бедром. При на езде на стопу - будет(возможно) перелом стопы.
2. 5 лет?? То есть, рецидивист с оружием - это вполне нормально и не вызывает никаких подозрений?
...
То то я смотрю, за убийства украинцев отпускают под личное обязательство, а за защиту интересов Украины дают по 10+

З.Ы. Сколько мирных украинцев надо убить, чтобы я мог спокойно расхаживать с оружием в руках, пьяный или обдолобанный и у полиции не было никаких вопросов??
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Предполагаемого лидера ОПГ "Белое братство" Яцишина, подозреваемого в убийстве, отпустили под домашний арест

Как тебе такое Иллон Маск? Рецидивист в Кривом Роге травмировал автомобилем полицейского и врезался в дерево - Цензор.НЕТ 9304
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Да тут за послоедние пару месяцев такой лютый п...ц творится, что замахаешься перечислять.
Тех, кого надо на 10+ садить - под личные обязательства.
Тех, кому должны быть обязаны - 10+...
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Неулябое поведение,говорит о том,что психика ,даже рецидивиста,не расчитана на совершение зла.А значит переносит сверхнагрузки и приводит к ошибкам механизма движения тела и мозга. Будьте добрыми. И вы никогда не совершите ошибок.
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Неулябое поведение
================
Ти пєрєшол на сторону Зла
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Убегал от палюции, переломал ногу полицаю, имел в салоне незаконное оружие, оказал сопротивление и ему грозит всего лишь до 5 лет тюрьмы. Тоесть могут дать и 1 год и условно. А поджег ларек Рошена и посадят на 7 лет. Ето только в Украине возможно.
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Какой год условно?? Под личные обязательства.... прямо из зала суда.
А он потом, еще в суд подаст и отсудит бабло у Украины, за моральный ущерб.
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Президент все виправить і скоро матимемо нову назву цього міста.
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та ну... и что уже не будет "мисс Криворожья" ?

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Буде міс Пряморож'є, або міс Помоловска...
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Вы думаете что столица Украины - Киев? Ошибаетесь - Кривой Рог
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ну...не совсем столица... а так...кузница новых кадров (в смысле чуваков))))
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Если бы он все ето же проделал на евробляхе то сейчас бы уже было 5 страниц возмущенных коментариев призывающих к линчеванию. А так все нормально. Очередной кандидат под выпускание на самообязательство или ночной домашний арест.
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А почему только до 5 лет? Прошу государство оградить нормальное общество от подобных добол...ов, разъезжающих на геликах с оружием , на срок минимум пожизненно, ибо ему эти до 5 лет, а в итоге условно, как нормальному человеку съездить в отпуск! Прошу оргадить общество от подобного контингента - на пожизненно, пусть фуфайки шьет!!
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Наличие оружия и почетное звание рецидивист - это смягчающие обстоятельства в судах Украины. Ведь сами судьи - это уголовные рецидивисты, только по другой статье.
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Уголовник, рецидивист ... Читаешь последние новости, то лидера преступной группировки выпустили под залог, то убийцу под домашний арест ... Масть все больше поднимает голову. Судя по всему очень скоро добропорядочные граждане будут молить вернуть "ментовской беспредел". )))
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"Потому что каждый из нас Президент.
Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев........

Представьте себе громкие заголовки: «Президент не платит налоги», «Президент навеселе промчался на красный свет», «Президент потихоньку ворует, потому что «все же так делают».
Вы согласны, что это позор?"(с) Инаугурационная речь Президента Украины Владимира Зеленского.

Кстати, в этом "представьте себе" практически все соответствует фактам: и налоги не платит - оффшорничает, и кортеж его правил не соблюдает; вот воруют они вовсе не "потихоньку", а с размахом - это да.
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автомат вижу, помповое вижу...а где пистолет?
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Жалко дерево. Особенно понравилось РЕЦИДИВИСТ имел в салоне пистолет и пневматическое ружьё. Журналюги одним словом.
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