 Снайпер террористов "ЛНР" с позывным Скрипач ликвидирован на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

По данным сайта "Миротворец", Куцкий принимал участие в боевых действиях с 12.01.2015 в качестве старшего сержанта взвода связи ОМБ "август". Использовал псевдоним Андрей Милославский.







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