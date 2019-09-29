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 Снайпер террористов "ЛНР" с позывным Скрипач ликвидирован на Донбассе. ФОТО

На Донбассе уничтожен террорист, уроженец Одессы Андрей Куцкий, который выполнял функции оператора БПЛА и снайпера в так называемом 1-м АК российских наемников.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

По данным сайта "Миротворец", Куцкий принимал участие в боевых действиях с 12.01.2015 в качестве старшего сержанта взвода связи ОМБ "август". Использовал псевдоним Андрей Милославский.

Снайпер террористов ЛНР с позывным Скрипач ликвидирован на Донбассе 01
Снайпер террористов ЛНР с позывным Скрипач ликвидирован на Донбассе 02
Снайпер террористов ЛНР с позывным Скрипач ликвидирован на Донбассе 03

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Снайпер террористов ЛНР с позывным Скрипач ликвидирован на Донбассе 04

Источник: https://censor.net.ua/p3151017
 
   
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"Здаровья всем погибшим за новоатсосию!."
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Хорошая новость.
Ща тяпну рюмашечку за это.
Нууу, шоб не последний！
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ну наконец хорошие вести, серёзно, редкий случий, но рад что убит человекообразный.
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Что за скрипка у него ? Явно не совковская. Все у Запада перенимают ?
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Наверное сейчас его приветствуют - Привет, одноглазый!
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Прошел отбор в ансанблю Александрова. Творческих успехов и крепкого здоровья!
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