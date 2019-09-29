 Снайпер террористов "ЛНР" с позывным Скрипач ликвидирован на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
По данным сайта "Миротворец", Куцкий принимал участие в боевых действиях с 12.01.2015 в качестве старшего сержанта взвода связи ОМБ "август". Использовал псевдоним Андрей Милославский.
Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
По данным сайта "Миротворец", Куцкий принимал участие в боевых действиях с 12.01.2015 в качестве старшего сержанта взвода связи ОМБ "август". Использовал псевдоним Андрей Милославский.
Ща тяпну рюмашечку за это.
Нууу, шоб не последний！