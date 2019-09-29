 Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Закальницкий финишировал девятым, но сразу после финишной черты рухнул без сил. Истощенному спортсмену понадобилась помощь медиков. Украинец не смог самостоятельно покинуть трассу - его увезли на инвалидной коляске.





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Отмечается, что это уже не первый случай на ЧМ-2019, когда спортсменам становится плохо. Дело в том, что соревнования проходят в непростых климатических условиях. Несмотря на старты поздним вечером, температура воздуха все равно превышает 30 градусов и при этом сопровождается высокой влажностью.