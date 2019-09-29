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 Спорт, Фоторепортаж
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 Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре. ФОТОрепортаж

Украинцу Марьяну Закальницкому стало плохо после финиша в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Закальницкий финишировал девятым, но сразу после финишной черты рухнул без сил. Истощенному спортсмену понадобилась помощь медиков. Украинец не смог самостоятельно покинуть трассу - его увезли на инвалидной коляске.

Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре 01
Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре 02

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Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре 03
Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре 04

Отмечается, что это уже не первый случай на ЧМ-2019, когда спортсменам становится плохо. Дело в том, что соревнования проходят в непростых климатических условиях. Несмотря на старты поздним вечером, температура воздуха все равно превышает 30 градусов и при этом сопровождается высокой влажностью.

Источник: https://censor.net.ua/p3151016
 
 
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нужно с собой маленький конвертик с мёдом таскать.. чувствуешь упадок сил, грызнул медка и бодрячком.. углеводы, они такие..
мой знакомый препод из одного харьковского ВУЗа, уже тридцать лет марафоны бегает..
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Как мёд спасает 30-градусной жары с высокой влажностью воздуха?
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не знаю.. не пробовал..
но знакомый препод объездил весь Совок и сегодняшнюю Европу, участвую в марафонах уже 30 лет..
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Все эти марафоны насилие над организмом. Практическая польза для человечества сомнительна.
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Тоже самое что и альпинизм, весь Эверест уже трупами завален. Самый лучший альпинист в мире это Высоцкий "лучше гор только горы", рекламу для лохов сделал а сам ни разу в горы не ходил (съемки не в счет).
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Влажность в Катаре? Серьезно? 22 - 30 процентов это влажность?
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Спорт вреден. Если ты вынужден отдавать свое тело на зрелище для других.
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