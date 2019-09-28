 Жена пропагандиста Вышинского заплатила лоббистам из США $50 тысяч. ДОКУМЕНТ

Как пишет "Детектор медиа" со ссылкой на американский реестр иностранных агентов FARA, Ирина Вішинская заключила договор с The Friedlander Consulting Group LLC 27 ноября 2018 года, передает Цензор.НЕТ. В итоге организация должна была "представлять интересы заказчика по защите прав журналистов в Украине, в частности руководителя портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского".

Согласно документу, Ирина Вишинская действует от своего имени, но "солидаризируется", в частности, с Дмитрием Киселевым, директором российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня". Они с Кириллом Вышинским - давние друзья.

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Согласно условиям соглашения, компания должна была провести тематическое пресс-мероприятие в Вашингтоне "по вопросам защиты свободы слова и самовыражения, защиты прав журналистов в Украине, в частности Кирилла Вышинского". Также она обязалась обеспечить встречи представителей Ирины Вишинской с членами Палаты представителей США, Сената США, правозащитниками и адвокатами. Стоимость таких услуг составила 50 тысяч долларов.

Кроме того, The Friedlander Consulting Group LLC должна была:

- предоставить помещение для организации встреч с членами Палаты представителей США, Сената США, правозащитниками и адвокатами;

- организовать питание в торжественной части мероприятия;

- пригласить гостей и спикеров;

- лоббировать вопрос защиты свободы слова и защиты прав журналистов в Украине, в частности Кирилла Вышинского.

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В то же время исполнитель должен приложить максимум усилий для того, чтобы члены Палаты представителей США, Сената США, американские правозащитники и адвокаты писали петиции, ходатайства, декларации и т.д., а также публично призвали украинскую власть освободить Кирилла Вышинского из-под стражи и защитить его права.

Информация о договоре опубликована в соответствии с Законом США о регистрации иностранных агентов (FARA). Этот закон требует раскрытия информации, если лица действуют в США как иностранные агенты и проводят политическую или квазиполитическую работу.

На сайте компании The Friedlander Consulting Group LLC указано, что она работает с 2001 года. Базируется в Нью-Йорке и предоставляет услуги по "адвокации в правительстве, связям с общественностью и организации политических событий".

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

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17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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