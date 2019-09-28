 "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участники пикета отнесли более десятка шин к дверям суда, но поджигать не стали, поскольку акция была заявлена как мирная.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террориста "ДНР" Индыка готовят к обмену. ФОТО

В акции принимали участие около полутора сотен активистов общественных организаций "Союз ветеранов АТО", "Антикоррупционный блок участников АТО", "Национальный корпус" "Национальные дружины", "Традиции и порядок", "Фрайкор", "Правый сектор", родные и друзья погибших, а также очевидцы трагедии. На плакатах, что они принесли с собой, были надписи: "Никакого обмена без приговора!", "Нет - капитуляции!", "Зло без наказания возвращается!".

Также они установили стенд с фотографиями четверых погибших в результате теракта: ученого-физика, подполковника полиции, студента и школьника.

По словам организаторов, подобные предупредительные акции будут продолжаться вплоть до 21 октября, когда состоится заседание апелляционного суда. Также накануне активисты отправили обращение с требованием приговора для троих обвиняемых президенту Владимиру Зеленскому, руководству области и региональному управлению СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров











Также читайте: "Уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать", - Денисова об обмене заложниками













Читайте также: "Ночь на Банковой": под Офисом Президента будут протестовать с требованием расследовать нападения на активистов



Фото: ukrinform

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Читайте: Киев не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ из-за откровенного игнорирования интересов Украины, - Яременко

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, подозреваемых могут включить в списки обмена пленными между Украиной и Россией.