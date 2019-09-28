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 "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта. ФОТОрепортаж

В субботу, 28 сентября, возле апелляционного суда в Харькове прошла акция протеста против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участники пикета отнесли более десятка шин к дверям суда, но поджигать не стали, поскольку акция была заявлена как мирная.

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В акции принимали участие около полутора сотен активистов общественных организаций "Союз ветеранов АТО", "Антикоррупционный блок участников АТО", "Национальный корпус" "Национальные дружины", "Традиции и порядок", "Фрайкор", "Правый сектор", родные и друзья погибших, а также очевидцы трагедии. На плакатах, что они принесли с собой, были надписи: "Никакого обмена без приговора!", "Нет - капитуляции!", "Зло без наказания возвращается!".

Также они установили стенд с фотографиями четверых погибших в результате теракта: ученого-физика, подполковника полиции, студента и школьника.

По словам организаторов, подобные предупредительные акции будут продолжаться вплоть до 21 октября, когда состоится заседание апелляционного суда. Также накануне активисты отправили обращение с требованием приговора для троих обвиняемых президенту Владимиру Зеленскому, руководству области и региональному управлению СБУ.

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Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 03
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Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 05
Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 06

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Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 07
Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 08
Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 09
Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 10
Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 11
Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 12

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Непокаране зло повертається, - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта 13
Фото: ukrinform

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

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По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, подозреваемых могут включить в списки обмена пленными между Украиной и Россией.

Источник: https://censor.net.ua/p3150993
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы выпускают террористов "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта - Цензор.НЕТ 4949 "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта - Цензор.НЕТ 3552
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Это ты родственникам погибших предлагаешь свинота?
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-- от скажи мне, Дарагой! -- ты за бесплатно жизнь свою проводишь, или, всё-таки -- тебе хто-то платит, шо б ты жил и не стонал?
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проплаченная акция, да всем по фик, кого и на что меняют,
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-- от скажи мне, Дарагой! -- ты за бесплатно жизнь свою проводишь, или, всё-таки -- тебе хто-то платит, шо б ты жил и не стонал?
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Это козломордый ублюдок они изначально такие.."за бесплатно"
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-- тут, почти все забесплатно...
Но -- суку ж видно по залёту! ...разберёмся... *)
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жаль, никто не догадался там сжечь куклу зеленого клоуна.. Так бы до шмаркли быстрее дошло. Намек.
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Кто-то из акциюющих готов пойти в росийские тюрьмы вместо обмениваемых???
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Это ты родственникам погибших предлагаешь свинота?
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в расейские тюрьми отправим зебилов - как мышебратьев. Хоть какой-то толк от вас будет "Непокаране зло повертається", - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту - Цензор.НЕТ 9729
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Участники пикета отнесли более десятка шин к дверям суда, но поджигать не стали, поскольку акция была заявлена как мирная.
огонь одно из стихий отчищающих от нечисти. "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта - Цензор.НЕТ 4562
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Он наступил с избранием барыги-мародера президентом.
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"Войну невозможно выйграть победами" (ц) из речи Моники Зеленски в ООН. Изначально цитата взята из "Прощай оружие" Хемингуэя, звучит из уст предателя-дезртира Пассини. Кто пишет речи Монике?
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А на кого по-ихнему ***** будет менять наших заключенных и пленных - на карманников и барсеточников?
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А на кого по твоему можно было обменять Чекатилу или Онаприенко? У нас СБУ и спецура выросли сильно за последние 5 лет и для обмена при желании руководства страны могут хоть кацапских генералов привозить из ДыРки в Украину для обмена.
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Протестовали?! При гэпе?! Ну-ну! ... Это чмо убогое колясочное вас всех сделало! Оно теперь стало зельоным. Гэпина оппозиция, мля!
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Кажуть, в Україні народжується більше хлопців.
Прикмета ця ще ніколи не підводила.
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Хлопцы к девкам! -- но равноправия не жди, Ксеня...*)
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В тринадцятому році я сказав те ж саме. Як наврочив. А зараз бачу більше народжених дівчат.
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за минулий рік.
а цього року хлопців більше.
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Хлопці народжуються частіше, але більше гинуть у дитячому віці. Так було завжди.
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Там сложно -- в Харькове... ...подружка тут одна была, оттель -- ...обсуждали надосуге...
Хотела, шо б я с ней туда поехал... ...я не захотел -- денег дал, на том и расстались.
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малоросы пришли к власти - ничего уже сделать нельзя...
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Серьезно. А я думал что малоросы всегда были при власти. Или что помешало прошлой власти хоть одного террориста, сепара или предателя посадить?
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например, какого малороса должны были посадить при прежней власти?
и кто, когда и в какое время, из сепаров и малоросов был при власти, как сейчас?
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Ну,Харьков всегда считался "красным городом"(ментовским).
Кстати,вотчина Авакова.
Еще Кернес, когда наперсточником был крышевался ментами.
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молодці Харків'яни!!!капітулянтів будем відправляти до Ростову!!!!
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Зе і Пуйло паляться.
Пу, як організатор терорізму, а Зе як його корисний апонент.
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Чому цих носіїв бацили рузькава миру досі не засуджено ? Що завадило "реформованому" петриком суду це зробити за 4 роки?
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А в тому, що "слуги урода" таки відпустять ту козлорожу нечисть чомусь вже жодних сумнівів немає 😕
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Від Харкова, до Ординського Мордору, 40 км.
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Прошло 5 лет. Рехвормированные суды Парашенка так и не вынесли ни одного приговора по террористам, предателям и сепарам. Вместо етого Парашенко пропихнул закон Сравченко-Парашенко, благодаря которому десятки тысяч преступников вышли на свободу в том числе и друзья Парашенка и Жульки.
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Патамушта іхтамнети в командному складі. В окопах дамбаське м"ясо.
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5 копійок - вообще то часто их брали (именно московитов) в плен особенно в 2015-16 годах...., но быстро отпускали по договоренностям предателей сверху..

Об этом многие писали атошники....
Верить - не верить....?
Я верю...
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в 14г брали многих с военными билетами кадровых . их забирали сразу . вроде на обмен негласный . почему не афишировали - хрен его знает . почему добробаты и скандалили не отдавали своих сбушникам . а старались вначале по интернету их показать вот практически про этих только и известно.были и чечены ползающие на коленях и плачущие . что дома семьи в заложниках и в плен им нельзя. некоторые с золотом в карманах женским \ внутри пришивали сами карманы\ ну эти часто неудачно побег делали
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Только отстрел предателей и их покровителей еще может спасти Украину. Своими мольбами и просьбами вы ничего не добьетесь. Враг плевал на вас.
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Пока всё в его руках. "Непокаране зло повертається", - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту - Цензор.НЕТ 6781 И зависит только от него самого. Как было у барыги в 2014.
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Це відома істина, але влада чомусь її не визнає.
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Ливийцы рассматривают телефон российского "ихтамнета", районе Триполи. Передайте это видио куда надо . https://m.youtube.com/watch?v=B7N_NQ_R85E&feature=youtu.be
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Подписать то можна, а толк какой? 0 целых, хрен десятых? зачем тогда заморачиваца??
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заблокировали, уроды, за то что наплевал на Меркельшу и жабоеда гейРопейских...
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о козломордое быдло вылезло...опохмелился винтрогий мокша??
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А Зелі похе.. на загиблих, ***** вже нахапало цівільних українців, тепер Зеля нажреться шаурми і за наших цівільних віддасть кацабам вбивць...
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протестовали против обмена обвиняемых в теракте /Это интересно./ Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /«Цемах» означает «растение». Цемах упоминается в ТаНаХе в пророчестве Зехарии (Зехария 3:8).
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Только начало торговых отношений останавливало все войны, выгодней торговать, но РФ должна заплатить в полной мере за то, что она сотворила за последние 5 с лишним лет.
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Чому цих носіїв бацили рузькава миру досі не засуджено ? Що завадило "реформованому" петриком суду це зробити ?
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ну таки вы не представляете всю казуистику связанную с сложными делами . экспертизы до 6 месяцев . эксперт забывший \ за бабки разумеется\ свою подпись под какой нибудь страницей и из за этого повторные экспертизы .да вообще много разного.другое дело . что Порошенко не смог закон о коллаборантах за это время принять тут да . злости не хватает
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Поганому танцору завше щось заважає. Між тим, всі пєціни хатєлки пропхали через ВР бо на те була воля шоколадного гідранта. Перераховувати не буду
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Искренне рад заамерикосов , они и сами рады , что их президент теперь не самый тупой , наша Моника Зеленски возглавила рейтинг президентов идиотов.
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