 Неизвестные подожгли детский сад в Киеве, - полиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже детского сада.

"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа сломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники", - сказано в сообщении.

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Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.







