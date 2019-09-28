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 Неизвестные подожгли детский сад в Киеве, - полиция. ФОТО

Пожар произошел ночью в детском саду на Оболони. Камеры наблюдения засняли у входа в детсад двоих неизвестных. В комнате, с которой начался пожар, все перевернуто.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже детского сада.

"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа сломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: "Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Неизвестные подожгли детский сад в Киеве, - полиция 01
Неизвестные подожгли детский сад в Киеве, - полиция 02
Неизвестные подожгли детский сад в Киеве, - полиция 03
Неизвестные подожгли детский сад в Киеве, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3150983
 
 
 Топ комментарии
 
там и мой коммент выдален, в котором я написал, шо те кто ето сделал больные.
а большинство было неудачные попытки пошутить по етому поводу...
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Да. Неподобство..
Вже не можна написати, що епоха бідності минула.
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у Зє!білов адін атец-слуга нарота
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Серед тих хто робив ремонт цього літа
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Встречайте днр,робяты ... Вы же такие добрые к ахметовым ,ефремовым. А они теперь будут по бандитски скубить Украину,пока идиоты не захотят покоя и не вернутся под брюхо кацапии.
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Шутники знайте меру в комментариях, это вам не на заборе писать.
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Да. Неподобство..
Вже не можна написати, що епоха бідності минула.
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При цьому я сьогодні побачив після епохи бідності як настає епоха жебраків.😃
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в этот детсад ходит гонтарева, внучка гонтаревой???
Фы за это голосовали 73-тьи ))))))))))))))
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