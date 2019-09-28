 Водитель евробляхи дрифтовал на парковке столичного ТРЦ и сбил двоих женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.
Известно, что вчера ночью на парковке собрались любители дрифта (скоростная езда в управляемом заносе. - Ред.). Около 23:30 к ним присоединился парень на Volkswagen, но отправлять в занос автомобиль решил не как все, на пустой территории, а среди других машин и пешеходов.
От столкновения, по словам очевидцев, пострадавшие женщины подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также пострадал гонщик на Volkswagen. Предварительно, его травмы связанны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренной толпой.
Свидетели инцидента также утверждают, что парень был сильно пьян. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.
В полиции добавили, что 19-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными машинами Opel, Fiat и Toyota.
В результате две женщины, которые стояли у одного из автомобилей, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме этого, в больницу доставили виновника ДТП.
Следственным отделом Святошинского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ця вільна людина народилась у вільній країні,не знала "совка", і отакої!
бывают же такие что ездят на хламе, а миллиардеры даже(Сорос)
Почему не на то, что за рулём был обычный дебил?
У меня троллейбус!
Оно ведь по древней бляхерской традици, за рулем ездит иссключительно синим
Зато находятся ущербные, желающие блеснуть единственной извилиной и тявкнуть про евробляхи или партийные предпочтения.
Вот поэтому вас давили, давят и будут давить.
А если бы это был не "евробляхер", то простили бы и отпустили?
Бутусов, слово "евробляха" надо было выделить чёрным жирным шрифтом и написать большими буквами. Так бы оно круче засело в разжиженный мозг быдловатой толпы.
Ну от не бачив я на бляхах програмістів чи там представників творчої інтелігенції - письменників, художників, музикантів тощо. І вчених на бляхах не бачив, а науковці ж у нас отримують малі зарплати - на якісну нову автівку навряд чи назбирають. Але на бляхах вони все одно не їздять...