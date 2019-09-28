 Водитель евробляхи дрифтовал на парковке столичного ТРЦ и сбил двоих женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что вчера ночью на парковке собрались любители дрифта (скоростная езда в управляемом заносе. - Ред.). Около 23:30 к ним присоединился парень на Volkswagen, но отправлять в занос автомобиль решил не как все, на пустой территории, а среди других машин и пешеходов.

От столкновения, по словам очевидцев, пострадавшие женщины подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также пострадал гонщик на Volkswagen. Предварительно, его травмы связанны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренной толпой.

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Свидетели инцидента также утверждают, что парень был сильно пьян. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.









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В полиции добавили, что 19-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными машинами Opel, Fiat и Toyota.

В результате две женщины, которые стояли у одного из автомобилей, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме этого, в больницу доставили виновника ДТП.

Следственным отделом Святошинского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.