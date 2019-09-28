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Все про:ДТП (5773) Киев (17951) евробляхи (150)

 Водитель евробляхи дрифтовал на парковке столичного ТРЦ и сбил двоих женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, автомобиль Volkswagen на еврономерах сбил двух человек и протаранил три других машины.

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что вчера ночью на парковке собрались любители дрифта (скоростная езда в управляемом заносе. - Ред.). Около 23:30 к ним присоединился парень на Volkswagen, но отправлять в занос автомобиль решил не как все, на пустой территории, а среди других машин и пешеходов.

От столкновения, по словам очевидцев, пострадавшие женщины подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также пострадал гонщик на Volkswagen. Предварительно, его травмы связанны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренной толпой.

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Свидетели инцидента также утверждают, что парень был сильно пьян. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

Водитель евробляхи дрифтовал на парковке столичного ТРЦ и сбил двоих женщин 01
Водитель евробляхи дрифтовал на парковке столичного ТРЦ и сбил двоих женщин 02
Водитель евробляхи дрифтовал на парковке столичного ТРЦ и сбил двоих женщин 03
Водитель евробляхи дрифтовал на парковке столичного ТРЦ и сбил двоих женщин 04

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В полиции добавили, что 19-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными машинами Opel, Fiat и Toyota.

В результате две женщины, которые стояли у одного из автомобилей, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме этого, в больницу доставили виновника ДТП.

Следственным отделом Святошинского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3150973
 
   
 Топ комментарии
 
а давайте и автоматы с короткостволами не регистрировать и не наказывать за ношение - а шо - евробляхам можно ,а почему с оружием нельзя?
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Не має значення чи на евробляхах чи на азіатських бляхах , він просто довбойоп
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Цензор, а почему акцент на евробляхи?
Почему не на то, что за рулём был обычный дебил?
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Упоротий фільмець, треба ще раз кінцівку подивитись, щось не зовсім зрозумів
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а давайте и автоматы с короткостволами не регистрировать и не наказывать за ношение - а шо - евробляхам можно ,а почему с оружием нельзя?
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А ты Гук, томагавк зарегистрировал???
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(((а это неотъемлемая часть - национальной одежды - у меня и ксива есть на это - спасибо за вопрос))))
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Тогда исправь ник, а то ксива недействительная, пишется Чингачгук, это и есть Большой Змей, а твоём случае неизвестно что.
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(((а это продуманно заранее - ну шоб не кто претензий за образ не придавил и не надо было платить роялти,за использование образа - тю, Гена, это же просто))))
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Да блин, я бы за отсутствие мозга штрафовал.Совершил долб....ский поступок от которого пострадали другие - плати налог на тупость пожизненно. Дрифтовать на парковке, это каким невменяемым нужно быть?
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Прекрасний метод завести моду бути розумним! Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок - Цензор.НЕТ 4828
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19 летний пьяный дрифтер,то о чем мечтали порохоботы свершилось!
Ця вільна людина народилась у вільній країні,не знала "совка", і отакої!
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регистрировать нужно конечно автомобили, но хотелось бы чтоб цены на авто тоже были вменяемые
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Надо как в Китае раньше было-200% за рсстаможку, не сделал в срок- машину под пресс, водителя в тюрьму. Вот тогда будет и порядок, и развитие своего автопрома в Украине.
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Вы агитируете украинцев за китайские законы, сами живете в Австрии и очень гордитесь российским флотом. Как думаете, мы прислушаемся к Вашим советам?
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Не має значення чи на евробляхах чи на азіатських бляхах , він просто довбойоп
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О!!! Брат по-разуму нашёлся, этому кретину на фольце!
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Схоже що Арістарх вважає що путівку всяким недоумкам виписує сам президент. Вершина ідіотизму!!
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Причем тут зеленский!!!
Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок - Цензор.НЕТ 5601
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Пожизненно в тюрьму мерзавца, всё имущество до нитки конфисковать в пользу жертв.
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а если он миллионер, то от зависти укусишь ся за..... нос

бывают же такие что ездят на хламе, а миллиардеры даже(Сорос)
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СЖЕЧЬ ЕВРОБЛЯХИ ВО ДВОРАХ ВСЕ СТАРТ !!! НЕ СТЕСНЯТЕСЬ !!!
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я в Киев в гости вот собираюсь и мне должны машину чтоли спалить?
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Тільки ідіот може додуматися дріфтувати на ПЕРЕДНЬОПРИВІДНІЙ тачці! Ото видно, що часто бляхи беруть обезбашенні люди, які взагалі в машинах не розбираються!
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Так у на пол станы дебилов на ЕВРОБЛЯХАХ !
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Цензор, а почему акцент на евробляхи?
Почему не на то, что за рулём был обычный дебил?
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Дебилы-это дрифт, нормальные этим не занимаются.
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А почему слова "зебил", "дебил" и "евробляхер" синергируют между собой? Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок - Цензор.НЕТ 3834
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Разве имеет значение,на каких номерах была машина преступника ? Это равносильно,что говорить,что все цыгане и евреи это проходимцы и воры.
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В том, что существуют евробляхи виновато государство, временный учёт надо вводить и временные зарегистрированные номера, чтоб просто понимать, кто и на каком авто ездит.
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Даже если есть, то не факт, что поможет.
Оно ведь по древней бляхерской традици, за рулем ездит иссключительно синим
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Тварь на нары и восстановить штрафы для бляхеров !!!
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И почему никто не задаётся вопросом, как этот синяк доехал до автопарковки? Или у нас синие свиньи за рулём разрешены правилами? Или всем, кто там был, было пофигу на обдолбыша за рулём?
Зато находятся ущербные, желающие блеснуть единственной извилиной и тявкнуть про евробляхи или партийные предпочтения.
Вот поэтому вас давили, давят и будут давить.
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Свободная продажа короткостволов и суд Линча спасут Украину.
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Все бы кинулись расстреливать евробляхера? Да никто бы не шевельнулся, никому не охота сидеть за дебила.
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Главный упор в новости делается на "евробляхеров", если я правильно понял, а не на само это жуткое событие.
А если бы это был не "евробляхер", то простили бы и отпустили?
Бутусов, слово "евробляха" надо было выделить чёрным жирным шрифтом и написать большими буквами. Так бы оно круче засело в разжиженный мозг быдловатой толпы.
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Зе вже треба судити за те, що він намутив з євробляхами. Закон був недосконалий, але він діяв, і при Пороху хто хотів, розмитнив. За рахунок тих грошей були одноразові добавки до пенсій. Але як тільки Зе "взяв булаву" і пообіцяв послаблення бляхерам, а потім відтермінував штрафи, ситуація зависла. Надходження від розмитнння і рееєстрації бу іномарок, гадаю, дуже зменшились. Спеціалісти підрахують - наскільки, і поставлять це зе за провину. Нових тарифів для блях до сих пір немає, хоча парламент працює вже місяць. Збіжать три місяці відтермінування, і бляхери заявлять, а ми не встигли розмитнити... І це вже удар по бюджету на таку суму, що барига за 5 років стільки не "накрав".
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Вчера я писал что бляхеры не люди, ставтье лайки снова!
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От цікаво, чому 90% євробляхерів, яких я бачив, - гопуватого виду тіпочки в спортивних костюмах?
Ну от не бачив я на бляхах програмістів чи там представників творчої інтелігенції - письменників, художників, музикантів тощо. І вчених на бляхах не бачив, а науковці ж у нас отримують малі зарплати - на якісну нову автівку навряд чи назбирають. Але на бляхах вони все одно не їздять...
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